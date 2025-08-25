HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Lan tỏa yêu thương tới cộng đồng

Giang Nam - Huỳnh Như - Cao Hường

Các sự kiện không chỉ mang lại sự hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực cho nhiều người dân...

Đảng ủy - Ủy ban MTTQ phường An Nhơn, TP HCM sáng 24-8 đã tổ chức Ngày hội An sinh xã hội lần thứ I - năm 2025

Ngày hội có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Nhơn đã trao 8 thẻ bảo hiểm y tế, 4 phương tiện sinh kế, 23 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, 8 xe đạp cho học sinh vượt khó cùng nhiều phần quà ý nghĩa, với tổng kinh phí hơn 110 triệu đồng. Công đoàn phường cũng hỗ trợ 10 suất quà cho Công đoàn viên mắc bệnh nan y, trị giá 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ngày hội diễn ra nhiều hoạt động cộng đồng như: thu đổi rác tái chế lấy quà, hội thi mô hình "Ngôi nhà thu gom rác tái chế", cắt tóc miễn phí, ra quân vệ sinh môi trường, tặng 100 cây xanh và khai trương 8 gian hàng khởi sự kinh doanh.

Lan tỏa yêu thương tới cộng đồng - Ảnh 1.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Nhơn trao tặng xe đạp cho các học sinh .Ảnh: GIANG NAM

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ xã Bình Lợi, TP HCM phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức "Ngày hội Đoàn kết vì cộng đồng" năm 2025 tại Công viên Văn hóa Láng Le. 

Ngày hội mang đến nhiều hoạt động sôi nổi, gắn kết cộng đồng như: gian hàng trò chơi thiếu nhi, gian hàng "Trang phục 0 đồng", "Phiên chợ 0 đồng", hội thi đua xe đạp chậm…, thu hút hàng trăm người dân tham gia.

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 200 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 35 suất Học bổng Nguyễn Hữu Thọ (mỗi suất từ 1 đến 2 triệu đồng) cũng được trao tặng nhằm động viên tinh thần học tập của các em học sinh nghèo hiếu học.

Trước đó một ngày, Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh, TP HCM đã tổ chức lễ phát động phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" giai đoạn 2025 - 2030. 

Tại buổi lễ, phường đã giới thiệu 4 công trình tiêu biểu trong chương trình "Bình Thạnh - Sắc hoa nghĩa tình" với tổng kinh phí thực hiện hơn 158 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ xã Tân Nhựt, TP HCM cũng vừa phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức chương trình "Gắn kết cộng đồng - Phát triển bền vững". 

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao 100 phần quà an sinh (trị giá 400.000 đồng/phần) đến các hộ gia đình khó khăn; hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà xuống cấp (trị giá 48 triệu đồng); đồng thời trao 36 suất Học bổng Nguyễn Hữu Thọ (1,5 triệu đồng/suất) cho học sinh vượt khó, học giỏi trên địa bàn.

Các sự kiện nêu trên không chỉ mang lại sự hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để người dân khó khăn vươn lên; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Chiều 24-8, Ủy ban MTTQ cùng các đoàn thể chính trị - xã hội phường An Lạc đã phối hợp cùng Ngân hàng Phát triển TP HCM - Phòng Giao dịch Tây Sài Gòn tổ chức hoạt động tương tự với chương trình thiện nguyện "Chắp cánh yêu thương".

Ban tổ chức đã trao 200 phần quà cho người dân, công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó, học giỏi. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 100 triệu đồng.


Tin liên quan

Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa hướng về cộng đồng

Nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa hướng về cộng đồng

(NLĐO)- Các hoạt động chăm lo giúp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, qua đó thiết thực hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn

Gần 10.000 người dự ngày hội việc làm sân bay Long Thành

(NLĐO)- Ngày hội việc làm sân bay Long Thành với hơn 3.000 cơ hội việc làm với gần 10.000 người lao động, học sinh, sinh viên tham gia

Hàng trăm nữ công nhân được khám, tầm soát ung thư miễn phí

(NLĐO) - Mỗi suất khám có giá trị từ 500.000 - 700.000 đồng và được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí

an sinh xã hội suất học bổng học sinh vượt khó Nhân Ái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo