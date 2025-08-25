Lan tỏa yêu thương tới cộng đồng

Đảng ủy - Ủy ban MTTQ phường An Nhơn, TP HCM sáng 24-8 đã tổ chức Ngày hội An sinh xã hội lần thứ I - năm 2025

Ngày hội có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Nhơn đã trao 8 thẻ bảo hiểm y tế, 4 phương tiện sinh kế, 23 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, 8 xe đạp cho học sinh vượt khó cùng nhiều phần quà ý nghĩa, với tổng kinh phí hơn 110 triệu đồng. Công đoàn phường cũng hỗ trợ 10 suất quà cho Công đoàn viên mắc bệnh nan y, trị giá 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ngày hội diễn ra nhiều hoạt động cộng đồng như: thu đổi rác tái chế lấy quà, hội thi mô hình "Ngôi nhà thu gom rác tái chế", cắt tóc miễn phí, ra quân vệ sinh môi trường, tặng 100 cây xanh và khai trương 8 gian hàng khởi sự kinh doanh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Nhơn trao tặng xe đạp cho các học sinh .Ảnh: GIANG NAM

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ xã Bình Lợi, TP HCM phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức "Ngày hội Đoàn kết vì cộng đồng" năm 2025 tại Công viên Văn hóa Láng Le.

Ngày hội mang đến nhiều hoạt động sôi nổi, gắn kết cộng đồng như: gian hàng trò chơi thiếu nhi, gian hàng "Trang phục 0 đồng", "Phiên chợ 0 đồng", hội thi đua xe đạp chậm…, thu hút hàng trăm người dân tham gia.

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 200 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 35 suất Học bổng Nguyễn Hữu Thọ (mỗi suất từ 1 đến 2 triệu đồng) cũng được trao tặng nhằm động viên tinh thần học tập của các em học sinh nghèo hiếu học.

Trước đó một ngày, Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh, TP HCM đã tổ chức lễ phát động phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" giai đoạn 2025 - 2030.

Tại buổi lễ, phường đã giới thiệu 4 công trình tiêu biểu trong chương trình "Bình Thạnh - Sắc hoa nghĩa tình" với tổng kinh phí thực hiện hơn 158 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ xã Tân Nhựt, TP HCM cũng vừa phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức chương trình "Gắn kết cộng đồng - Phát triển bền vững".

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao 100 phần quà an sinh (trị giá 400.000 đồng/phần) đến các hộ gia đình khó khăn; hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà xuống cấp (trị giá 48 triệu đồng); đồng thời trao 36 suất Học bổng Nguyễn Hữu Thọ (1,5 triệu đồng/suất) cho học sinh vượt khó, học giỏi trên địa bàn.

Các sự kiện nêu trên không chỉ mang lại sự hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để người dân khó khăn vươn lên; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Chiều 24-8, Ủy ban MTTQ cùng các đoàn thể chính trị - xã hội phường An Lạc đã phối hợp cùng Ngân hàng Phát triển TP HCM - Phòng Giao dịch Tây Sài Gòn tổ chức hoạt động tương tự với chương trình thiện nguyện "Chắp cánh yêu thương". Ban tổ chức đã trao 200 phần quà cho người dân, công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó, học giỏi. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 100 triệu đồng.



