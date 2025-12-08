HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Tiếp sức học sinh nghèo vùng lũ

Bài và ảnh: NHẬT LINH

Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã khẩn trương chuyển toàn bộ 150.000 cuốn tập từ Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" đến 40 trường học

Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" của Báo Người Lao Động đã kịp thời mang đến hàng trăm ngàn cuốn tập mới, giúp học sinh vùng rốn lũ Đắk Lắk viết tiếp ước mơ đến trường

Những ngày cuối tuần qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương chuyển toàn bộ 150.000 cuốn tập từ Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" đến 40 trường học tại các khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ ở phía Đông của tỉnh.

Thiết thực, ý nghĩa

Ngay khi tiếp nhận tập vở từ Sở GD-ĐT, cô Nguyễn Thị Ngọc Hân, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lương Văn Chánh (xã Phú Hòa 2), đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm 32 lớp tổ chức phát ngay cho học sinh. "Nghe tin tập vở do Báo Người Lao Động tặng được mang đến, các em đã ngóng đợi từ sớm. Tôi không nỡ để học trò phải chờ lâu thêm nữa" - cô bày tỏ.

Theo cô Hân, Trường THCS Lương Văn Chánh có gần 1.400 học sinh. Đợt lũ lịch sử vừa qua khiến hơn 90% nhà cửa gia đình các em bị ngập sâu; sách vở, dụng cụ học tập bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng.

Khi những thùng vở được mở ra, tiếng reo vui vang lên khắp các phòng học. Cầm trên tay món quà ý nghĩa, em Lê Thị Hồng Hạnh (lớp 6A6) rưng rưng: "Mấy hôm nay đi học, sách vở trôi hết nên em phải viết chung 3 môn vào một quyển. Nay nhận được 9 quyển vở mới, em mừng lắm vì đã có đủ vở để học".

Lãnh đạo Trường THCS Lương Văn Chánh cho biết dù đã có một số đoàn thiện nguyện hỗ trợ nhưng vẫn "chưa thấm vào đâu" so với nhu cầu thực tế. Với 13.000 tập vở từ chương trình của Báo Người Lao Động, nỗi lo thiếu vở của thầy trò nhà trường cơ bản được giải quyết.

Rời Trường THCS Lương Văn Chánh, chúng tôi nhận được dòng tin nhắn đầy tình cảm của cô phó hiệu trưởng: "Thay mặt nhà trường, xin cảm ơn Báo Người Lao Động đã chia sẻ, động viên và trao tặng món quà thiết thực, đầy ý nghĩa đến học sinh".

Tiếp sức học sinh nghèo vùng lũ - Ảnh 1.

Học sinh lớp 6A6 Trường THCS Lương Văn Chánh thể hiện những trái tim, tri ân chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”

"Cả trường hò reo vui mừng"

Sáng nay (8-12), không khí phấn khởi chắc hẳn cũng sẽ bao trùm Trường THCS Trần Hào (xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk) khi nhà trường tiếp nhận 7.000 tập vở để trao tận tay học sinh. Cô Phan Thị Kim Ly, Phó Hiệu trưởng nhà trường, xúc động: "Đợt lũ vừa qua, hầu hết nhà cửa các em đều bị ngập sâu. Món quà này vô cùng thiết thực, kịp thời và ý nghĩa".

Tại xã Đồng Xuân, Trường THCS Phan Lưu Thanh cũng dự kiến tổ chức trao 6.000 tập vở vào sáng nay. Thầy Đào Ngọc Diễm, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho hay: "Học sinh đang thiếu thốn đủ bề. Nghe tin thầy cô lên Sở GD-ĐT nhận vở về, cả trường hò reo vui mừng".

Cách đó không xa, tại Trường THPT Lê Lợi (xã Đồng Xuân), ngay khi giáo viên thông báo đã nhận được vở hỗ trợ, học sinh các lớp ùa ra sân trường phụ giúp thầy cô vận chuyển. "Chúng em mong chờ món quà này đã nhiều ngày nay" - em Nguyễn Khắc Toán (lớp 11C6) hào hứng nói, rồi nhanh chân chạy theo các bạn mang vở vào lớp.

Theo thầy Lê Kim Tám, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, do trường nằm ở vùng trũng thấp nên gần 10.000 học sinh đều chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. "Món quà 10.000 tập vở từ Báo Người Lao Động là hành trang thiết thực, giúp các em viết tiếp ước mơ đến trường. Thay mặt nhà trường và học sinh, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến quý báo" - thầy bày tỏ. 

Tiếp sức học sinh nghèo vùng lũ - Ảnh 1.

Đại diện Báo Người Lao Động (bên phải) trao 5 triệu đồng từ Chương trình “Trái tim miền Trung” hỗ trợ gia đình anh Vương

Gặp nạn trên đường về thăm vợ con

Cuối tuần qua, Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động tiếp tục hành trình thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người thân tử vong tại phường Tuy Hòa, phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, hoàn cảnh của anh Ngô Thành Vương (SN 1995; ngụ khu phố Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa) khiến nhiều người xót xa.

Anh Vương vốn làm việc tại Cam Ranh - Khánh Hòa. Trở về quê đúng đợt mưa lũ, anh bị mắc kẹt, chưa thể gặp vợ là chị Lê Thị Bích Ngân cùng con trai 3 tuổi đang tá túc bên nhà ngoại (cách đó khoảng 5 km). Chiều 21-11, khi nước bắt đầu rút, vì quá nóng lòng gặp gia đình, anh quyết định lội bộ sang thăm. Không may trên đường đi, anh sụp xuống hố sâu và bị dòng nước lũ cuốn trôi. Phải 2 ngày sau, thi thể anh mới được tìm thấy.

Đón nhận 5 triệu đồng hỗ trợ từ Chương trình "Trái tim miền Trung", chị Ngân nghẹn ngào: "Hay tin chồng bị lũ cuốn, tôi chết lặng, cầu mong phép mầu xảy ra nhưng vô vọng. Giờ anh đi rồi, không biết mẹ con tôi sẽ sống ra sao những ngày tới...".

Tin-ảnh: Hồng Ánh


