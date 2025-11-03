Tiếp sức người dân gượng dậy sau mưa lũ

Sáng 2-11, chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã đến TP Huế, tới từng gia đình có người tử vong trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua để thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ.

Thêm điểm tựa tinh thần

Con đường vào thôn Đông Lâm, xã Đan Điền, TP Huế vẫn ngập sâu gần 1 m. Chúng tôi phải đi ghe mới vào được căn nhà nhỏ của anh Trần Tấn Hảo.

Chị Trần Thị Hằng, vợ anh Hảo, 1 tay bấu chặt vào quan tài chồng, 1 tay ôm con gái nhỏ. Chiều 28-10, khi thấy mưa ngớt, anh Hảo chèo ghe cùng bố vợ đi lùa vịt. Mưa bất ngờ ập tới, ghe lật, bố vợ Hảo bơi được vào bờ, còn anh bị cuốn trôi.

"Vợ chồng tôi làm công nhân may, dành dụm mấy năm, vay mượn thêm mới xây được căn nhà này. Nay chưa kịp trả dứt nợ thì anh ấy mất rồi. Con còn nhỏ, bố mẹ chồng thì bệnh…" - chị Hằng nấc nghẹn.

Ông Lê Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Điền, bày tỏ: "Sự hỗ trợ của chương trình "Trái tim miền Trung" là tình cảm rất kịp thời, tiếp thêm hy vọng cho gia đình chị Hằng vượt qua nỗi mất mát lớn".

Đại diện Báo Người Lao Động trao quà từ chương trình “Trái tim miền Trung” hỗ trợ gia đình chị Cao Thị Ngọc Thơm ở Quảng Trị. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Rời Đan Điền, chúng tôi ghé khu phố Diên Trường, phường Thuận An - nơi không khí tang thương bao phủ căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Cu Ba và con trai Nguyễn Hạo Nam.

Chị Trần Thị Liên (vợ anh Ba) bồng con trai út mới hơn 2 tuổi, cạnh bên là con gái lớn học lớp 5 nắm chặt tay mẹ. Chị kể chiều 29-10, lũ vẫn dâng cao, con nhỏ thèm sữa nên anh Ba chèo ghe đi mua. Nam quấn quýt đòi theo cha. Ghe đi qua cánh đồng, đụng phải cột mốc chìm dưới nước nên chao đảo. Nam rơi xuống, anh Ba lao theo cứu con. Vài ngày sau, người dân tìm thấy thi thể hai cha con vẫn ôm chặt lấy nhau...

Cùng ngày, chương trình "Trái tim miền Trung" cũng trao hỗ trợ cho bà Hồ Thị Ty (ngụ phường Phú Xuân, TP Huế) - bị thiệt hại nặng khi căn nhà cấp 4 ngập sâu nhiều ngày. "Lũ lớn quá, tôi chỉ kịp chạy sang nhà hàng xóm ở nhờ, còn đồ đạc mất hết… Món quà này quý lắm, giúp tôi gượng dậy sau lũ" - bà xúc động.

Vượt qua hoạn nạn

Chiều 2-11, chương trình "Trái tim miền Trung" đã đến thăm hỏi, trao 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Cao Thị Ngọc Thơm (ngụ thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) - người mẹ vừa mất con gái út 10 tuổi trong trận lũ chiều 31-10.

Trong căn nhà nhỏ nép bên triền đồng còn loang nước, chị Thơm lặng người bên bàn thờ con. Chiều 31-10, khi 3 em nhỏ trong thôn chở nhau bằng xe đạp điện qua cánh đồng sau làng thì nước lũ dâng nhanh. Một em sợ hãi nhảy xuống, 2 em còn lại bị nước cuốn trôi. Người dân kịp cứu được một em, còn con chị Thơm bị dòng nước dữ nhấn chìm. Thi thể bé được tìm thấy cách nơi gặp nạn khoảng 200 m.

Nhận tin dữ khi đang làm công nhân trong TP HCM, chị Thơm vội vã đón chuyến máy bay đêm về quê. Đau đớn hơn, đây là con thứ 3 của chị ra đi vì đuối nước. Năm 2014, con trai đầu 5 tuổi của chị tử vong do đuối nước; 2 năm sau, con trai thứ 2 cũng mất trong một vụ tai nạn tương tự.

Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch, xúc động: "Hoàn cảnh chị Thơm thật sự quá thương tâm. Ba con nhỏ đều lần lượt mất vì đuối nước, nỗi đau này không gì bù đắp được. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu đồng; đồng thời vận động các đoàn thể, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ gia đình chị vượt qua hoạn nạn".

Nhiều nơi vẫn ngập, mưa to trở lại Ngày 2-11, khi lũ chưa rút hết, TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn. Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên; trong khi lũ trên sông Tam Kỳ có khả năng lên trở lại, đỉnh lũ ở mức báo động I đến trên báo động II. Tại Quảng Ngãi, sáng 2-11, cầu Cây Sung (xã Bình Minh) - trên tuyến đường ĐH05 vào Trại giam T10 đã bị nước lũ cuốn. Cầu sập khiến Trại giam T10 cùng khoảng 250 hộ dân bị cô lập. Đến chiều 2-11, toàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn hơn 2.000 hộ dân bị nước bao vây, trong đó hơn 500 hộ phải sơ tán khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm. Mưa lũ đã cướp đi sinh mạng 6 người, làm 1 người mất tích và làm 4 người bị thương. Tại Hà Tĩnh, đến chiều 2-11, toàn tỉnh vẫn còn 4.021 hộ bị ngập lụt. Trước đó, ông Nguyễn Văn Tr. (SN 1973; ngụ xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) chèo thuyền trên bàu nước để lùa trâu thì bị lật thuyền, tử vong. Nhóm phóng viên

Đến chiều 2-11, mưa lũ ở miền Trung đã khiến 36 người chết, 6 người mất tích. Hiện nay, 12.637 căn nhà vẫn ngập; 7.246 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; 43.539 con gia súc, gia cầm bị chết, cuối trôi. 50 vị trí trên các tuyến quốc lộ vẫn đang ách tắc; 11,3 km kênh mương hư hỏng; 19,9 km bờ sông, bờ biển sạt lở. Th.Linh



