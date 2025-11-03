Tiếp sức người dân gượng dậy sau mưa lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tiếp sức người dân gượng dậy sau mưa lũ

QUANG NHẬT - HOÀNG PHÚC

Chương trình "Trái tim miền Trung" đã trao hỗ trợ cho 4 gia đình có người mất và 1 gia đình gặp khó khăn do mưa lũ tại TP Huế và tỉnh Quảng Trị

Sáng 2-11, chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã đến TP Huế, tới từng gia đình có người tử vong trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua để thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ.

Thêm điểm tựa tinh thần

Con đường vào thôn Đông Lâm, xã Đan Điền, TP Huế vẫn ngập sâu gần 1 m. Chúng tôi phải đi ghe mới vào được căn nhà nhỏ của anh Trần Tấn Hảo.

Chị Trần Thị Hằng, vợ anh Hảo, 1 tay bấu chặt vào quan tài chồng, 1 tay ôm con gái nhỏ. Chiều 28-10, khi thấy mưa ngớt, anh Hảo chèo ghe cùng bố vợ đi lùa vịt. Mưa bất ngờ ập tới, ghe lật, bố vợ Hảo bơi được vào bờ, còn anh bị cuốn trôi.

"Vợ chồng tôi làm công nhân may, dành dụm mấy năm, vay mượn thêm mới xây được căn nhà này. Nay chưa kịp trả dứt nợ thì anh ấy mất rồi. Con còn nhỏ, bố mẹ chồng thì bệnh…" - chị Hằng nấc nghẹn.

Ông Lê Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Điền, bày tỏ: "Sự hỗ trợ của chương trình "Trái tim miền Trung" là tình cảm rất kịp thời, tiếp thêm hy vọng cho gia đình chị Hằng vượt qua nỗi mất mát lớn".

Tiếp sức người dân gượng dậy sau mưa lũ - Ảnh 1.

Đại diện Báo Người Lao Động trao quà từ chương trình “Trái tim miền Trung” hỗ trợ gia đình chị Cao Thị Ngọc Thơm ở Quảng Trị. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Rời Đan Điền, chúng tôi ghé khu phố Diên Trường, phường Thuận An - nơi không khí tang thương bao phủ căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Cu Ba và con trai Nguyễn Hạo Nam.

Chị Trần Thị Liên (vợ anh Ba) bồng con trai út mới hơn 2 tuổi, cạnh bên là con gái lớn học lớp 5 nắm chặt tay mẹ. Chị kể chiều 29-10, lũ vẫn dâng cao, con nhỏ thèm sữa nên anh Ba chèo ghe đi mua. Nam quấn quýt đòi theo cha. Ghe đi qua cánh đồng, đụng phải cột mốc chìm dưới nước nên chao đảo. Nam rơi xuống, anh Ba lao theo cứu con. Vài ngày sau, người dân tìm thấy thi thể hai cha con vẫn ôm chặt lấy nhau...

Cùng ngày, chương trình "Trái tim miền Trung" cũng trao hỗ trợ cho bà Hồ Thị Ty (ngụ phường Phú Xuân, TP Huế) - bị thiệt hại nặng khi căn nhà cấp 4 ngập sâu nhiều ngày. "Lũ lớn quá, tôi chỉ kịp chạy sang nhà hàng xóm ở nhờ, còn đồ đạc mất hết… Món quà này quý lắm, giúp tôi gượng dậy sau lũ" - bà xúc động.

Vượt qua hoạn nạn

Chiều 2-11, chương trình "Trái tim miền Trung" đã đến thăm hỏi, trao 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Cao Thị Ngọc Thơm (ngụ thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) - người mẹ vừa mất con gái út 10 tuổi trong trận lũ chiều 31-10.

Trong căn nhà nhỏ nép bên triền đồng còn loang nước, chị Thơm lặng người bên bàn thờ con. Chiều 31-10, khi 3 em nhỏ trong thôn chở nhau bằng xe đạp điện qua cánh đồng sau làng thì nước lũ dâng nhanh. Một em sợ hãi nhảy xuống, 2 em còn lại bị nước cuốn trôi. Người dân kịp cứu được một em, còn con chị Thơm bị dòng nước dữ nhấn chìm. Thi thể bé được tìm thấy cách nơi gặp nạn khoảng 200 m.

Nhận tin dữ khi đang làm công nhân trong TP HCM, chị Thơm vội vã đón chuyến máy bay đêm về quê. Đau đớn hơn, đây là con thứ 3 của chị ra đi vì đuối nước. Năm 2014, con trai đầu 5 tuổi của chị tử vong do đuối nước; 2 năm sau, con trai thứ 2 cũng mất trong một vụ tai nạn tương tự.

Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch, xúc động: "Hoàn cảnh chị Thơm thật sự quá thương tâm. Ba con nhỏ đều lần lượt mất vì đuối nước, nỗi đau này không gì bù đắp được. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu đồng; đồng thời vận động các đoàn thể, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ gia đình chị vượt qua hoạn nạn". 

Nhiều nơi vẫn ngập, mưa to trở lại

Ngày 2-11, khi lũ chưa rút hết, TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn. Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên; trong khi lũ trên sông Tam Kỳ có khả năng lên trở lại, đỉnh lũ ở mức báo động I đến trên báo động II.

Tại Quảng Ngãi, sáng 2-11, cầu Cây Sung (xã Bình Minh) - trên tuyến đường ĐH05 vào Trại giam T10 đã bị nước lũ cuốn. Cầu sập khiến Trại giam T10 cùng khoảng 250 hộ dân bị cô lập.

Đến chiều 2-11, toàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn hơn 2.000 hộ dân bị nước bao vây, trong đó hơn 500 hộ phải sơ tán khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm. Mưa lũ đã cướp đi sinh mạng 6 người, làm 1 người mất tích và làm 4 người bị thương.

Tại Hà Tĩnh, đến chiều 2-11, toàn tỉnh vẫn còn 4.021 hộ bị ngập lụt. Trước đó, ông Nguyễn Văn Tr. (SN 1973; ngụ xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) chèo thuyền trên bàu nước để lùa trâu thì bị lật thuyền, tử vong.

Nhóm phóng viên

Đến chiều 2-11, mưa lũ ở miền Trung đã khiến 36 người chết, 6 người mất tích. Hiện nay, 12.637 căn nhà vẫn ngập; 7.246 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; 43.539 con gia súc, gia cầm bị chết, cuối trôi. 50 vị trí trên các tuyến quốc lộ vẫn đang ách tắc; 11,3 km kênh mương hư hỏng; 19,9 km bờ sông, bờ biển sạt lở.

Th.Linh


Tin liên quan

Chương trình "Trái tim miền Trung" đến với các gia đình nạn nhân lũ lụt ở Huế - Quảng Trị

Chương trình "Trái tim miền Trung" đến với các gia đình nạn nhân lũ lụt ở Huế - Quảng Trị

(NLĐO) - Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã trao hỗ trợ cho 4 gia đình có người bị chết cùng 1 gia đình gặp khó khăn do lũ gây ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, động viên và tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Huế

Sáng 2-11, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà người dân TP Huế, đặc biệt là những hộ bị ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Quốc hội thăm hỏi, chia sẻ với đồng bào miền Trung bị lũ lụt

(NLĐO)- Trước khi bước vào các nội dung của phiên họp sáng 28-10, Quốc hội gửi lời thăm hỏi, chia sẻ tới đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ.

lũ lụt trái tim miền trung mưa lũ cứu trợ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo