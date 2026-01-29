HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bữa sáng với món cháo yến mạch, đẩy lùi máu nhiễm mỡ

Anh Thư

(NLĐO) - Thêm một loại ngũ cốc quen thuộc vào chế độ ăn có thể giúp các chỉ số liên quan đến tình trạng máu nhiễm mỡ được cải thiện trong 2 ngày.

Viết trên tạp chí khoa học Nature Communications, nhóm tác giả từ Đại học Bonn và Bệnh viện Đại học Bonn (Đức) chỉ ra rằng yến mạch có thể giúp cải thiện quá trình chuyển hóa mỡ và đẩy lùi các yếu tố tạo nên tình trạng máu nhiễm mỡ.

Máu nhiễm mỡ hay mỡ máu cao là cách gọi dân gian của tình trạng rối loạn lipid máu (rối loạn mỡ máu), là khi bạn gặp ít nhất một trong các tình trạng: Cholesterol toàn phần cao, cholesterol xấu (LDL-C) cao, triglyceride (chất béo trung tính) cao, cholesterol tốt (HDL-C) thấp.

Đẩy lùi máu nhiễm mỡ nhờ nấu cháo, ăn sáng với món này - Ảnh 1.

Ăn sáng bằng sữa chua/sữa nấu yến mạch hoặc nấu cháo cho các bữa ăn khác bằng yến mạch là những gợi ý hữu ích cho người cần khắc phục tình trạng máu nhiễm mỡ - Minh họa AI: Thu Anh

Theo News Medical, từ lâu yến mạch đã được xem là thực phẩm thân thuộc đối với người cần giảm cân. Đó là một loại ngũ cốc nguyên cám chứa hàm lượng chất xơ, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất hoạt tính sinh học - bao gồm cả phenol - rất cao.

Trong nghiên cứu mới, nhóm tác giả Đức đã tìm hiểu cơ chế khiến yến mạch cải thiện được tình trạng máu nhiễm mỡ, điều đã được ghi nhận thông qua các nghiên cứu dạng quan sát.

Họ đã thử nghiệm chế độ ăn uống ngẫu nhiên có đối chứng trên những người mắc hội chứng chuyển hóa (tức có 3/5 yếu tố: Béo bụng, huyết áp cao, đường huyết lúc đói cao triglyceride cao, cholesterol tốt thấp).

Hội chứng chuyển hóa và máu nhiễm mỡ là 2 vấn đề rất thường song hành nhau.

Các tình nguyện viên trải qua 2 thử nghiệm bao gồm bổ sung thật nhiều yến mạch trong 2 ngày và bổ sung yến mạch vừa phải trong 6 tuần.

Kết quả cho thấy chỉ trong 2 ngày ăn nhiều yến mạch, chỉ số cholesterol toàn phần và cholesterol xấu đều giảm đáng kể. Hiệu quả này kéo dài trong suốt 6 tuần theo dõi sau đó.

Tác động này là nhờ các chất dinh dưỡng trong yến mạch giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột theo chiều hướng tích cực, giúp chúng sản sinh dồi dào các chất chuyển hóa phenolic trong máu, giúp kiểm soát mỡ máu.

Tuy nhiên những người ăn một lượng yến mạch bình thường trong 6 tuần lại không ghi nhận được cải thiện rõ rệt như nhóm ăn thật nhiều trong 2 ngày. Mặc dù vậy, nhóm này cũng có sự gia tăng đáng kể các chất chuyển hóa phenolic trong máu, điều sẽ giúp kiểm soát ổn định các chỉ số mỡ máu về lâu dài.


Bụng to, huyết áp, mỡ máu tăng nếu không làm điều này mỗi sáng

(NLĐO) - Một hành động tưởng chừng như đơn giản có thể giúp bạn kiểm soát tốt hơn mức huyết áp, đường huyết, mỡ máu và cả vòng eo.

