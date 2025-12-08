HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tiếp tục kiến nghị giảm tiền sử dụng đất cho người dân

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- HoREA đề xuất mức nộp tiền sử dụng đất với đất vượt hạn mức không quá 1 lần chênh lệch 30% thay vì là 50%.

Chiều 8-12, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) tiếp tục có văn bản  kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về "Thời điểm xác định giá đất đối với diện tích đất thanh toán cho Hợp đồng BT" và "Mức nộp tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất" trong "dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai".

Cụ thể, thời điểm xác định giá đất đối với Hợp đồng BT, HoREA kiến nghị sửa đổi khoản 5 Điều 5 dự thảo Nghị quyết để đảm bảo nguyên tắc công bằng, bình đẳng, sòng phẳng đối với cả Nhà nước và nhà đầu tư dự án BT. 

HoREA đề nghị quy định "thời điểm xác định giá đất đối với diện tích đất thanh toán cho Hợp đồng BT". Bởi khó khăn, vướng mắc chủ yếu là việc xác định đúng, chính xác giá trị công trình BT và giá trị quỹ đất thanh toán, trong đó thời điểm xác định giá đất là quan trọng nhất.

Về trường hợp Nhà nước chậm giao đất: Nếu Nhà nước chậm giao đất, cho thuê đất để thanh toán, cơ chế chỉ cho nhà đầu tư hưởng thêm một khoản tiền tương ứng với lãi suất trung bình của ngân hàng là quá thiệt thòi và chưa tương xứng, chưa công bằng với nhà đầu tư. Đã có tiền lệ tại Nghị định số 91/2025/NĐ-CP (về Khu đô thị mới Thủ Thiêm) quy định thời điểm xác định giá đất là thời điểm ký tắt Hợp đồng BT…

Tiếp tục kiến nghị giảm tiền sử dụng đất cho dân - Ảnh 1.

HoREA đề xuất giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho dân

Về mức nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, HoREA đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 10 dự thảo Nghị quyết về mức nộp tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất ở. HoREA kiến nghị sửa đổi mức thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất ở, nhằm có chính sách hợp tình hợp lý.

Cụ thể, đất xin chuyển mục đích nằm trong hạn mức giao đất ở tại địa phương thì mức nộp tiền sử dụng đất đề xuất tính chênh lệch 20% (Dự thảo là 30%). Còn đất vượt hạn mức nhưng không quá 1 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương thì mức nộp chênh lệch 30% (Dự thảo là 50%). Còn đất vượt quá 1 lần hạn mức giao đất ở địa phương thì giữ nguyên mức đóng thuế 100% .

Lý do đề xuất này theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, là vì nguồn gốc sử dụng đất phổ biến tại các tỉnh phía Nam là do hộ gia đình, cá nhân tạo lập, thừa kế. Nhiều hộ gia đình cần chuyển mục đích để chia cho các thành viên "ra riêng"hoặc bán một phần để xây dựng nhà ở, trang trải chi tiêu. Tuy nhiên, HoREA cũng lưu ý cần kiểm soát chặt chẽ để phòng ngừa trường hợp "đầu nậu, doanh nghiệp nấp bóng hộ gia đình, cá nhân" để trục lợi.

