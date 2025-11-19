HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tiếp tục làm rõ nhà vệ sinh công cộng ở trung tâm TP HCM "mất rồi xuất hiện"

Anh Vũ

(NLĐO) - Nhà vệ sinh công cộng ở trung tâm TP HCM bỗng dưng bị mất rồi xuất hiện ở một vị trí khác.

Liên quan "xác minh thông tin một nhà vệ sinh công cộng biến mất ở trung tâm TP HCM", ngày 19-11, UBND và Công an phường Sài Gòn đang tiếp tục làm rõ.

Tiếp tục làm rõ nhà vệ sinh công cộng ở trung tâm TP HCM "mất rồi trở lại" - Ảnh 1.

Theo doanh nghiệp, trước đó nhà vệ sinh công cộng được đặt bên trong hàng rào màu trắng.

Trước đó, ngày 12-11, chủ một doanh nghiệp có trụ sở ở phường Xuân Hòa đến Công an phường Sài Gòn trình báo về việc một nhà vệ sinh công cộng vừa biến mất.

Chủ doanh nghiệp cho biết tháng 5-2023, công ty được UBND TP HCM cho phép đầu tư lắp đặt một nhà vệ sinh công cộng miễn phí gắn ki-ốt trị giá khoảng 500 triệu đồng tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn.

Sáng 11-11, nhà vệ sinh công cộng này biến mất, kèm tủ đá, tủ đông và thiết bị pha chế nước giải khát. Tại vị trí trên thì thấy bị rào chắn, một nhóm người đang thi công.

Sau phản ánh của doanh nghiệp, nhà vệ sinh công cộng xuất hiện trở lại gần vị trí cũ.

Qua xác minh, vào ngày 31-10, doanh nghiệp trên được UBND phường Sài Gòn mời họp do nhận được công văn của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Nội dung đề nghị thông báo đến doanh nghiệp di dời nhà vệ sinh công cộng.

Theo đại diện phường Sài Gòn, nhà vệ sinh công cộng trên được thành phố cho thí điểm lắp đặt tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng. Khi thành phố yêu cầu thì doanh nghiệp phải di dời.

Trong khi đó, phía doanh nghiệp cho rằng đang có phương án di dời nhà vệ sinh công cộng và sẽ thông báo đến UBND phường.

Hiện cơ quan công an đang xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

nhà vệ sinh Nhà vệ sinh công cộng
