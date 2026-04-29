Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở TPHCM: 46 học sinh nhập viện, kiểm tra đơn vị cung cấp suất ăn

Ngày 29-4, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, cơ quan này đã ban hành quyết định thành lập đoàn điều tra, xử lý vụ việc.

Đồng thời, Sở phối hợp với chính quyền địa phương, ngành y tế và nhà trường triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Qua rà soát ban đầu, lực lượng chức năng đã thống kê các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm; thu thập thông tin ca bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh; điều tra dịch tễ, xác minh bữa ăn nghi ngờ gây sự cố.

Cơ quan chức năng cũng kiểm tra thực tế tại trường học và đơn vị cung cấp suất ăn; đánh giá điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; truy xuất nguồn gốc nguyên liệu.

Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận. Ảnh: Mạng xã hội

Song song đó, mẫu thực phẩm lưu, mẫu nước uống đang sử dụng đã được lấy để kiểm nghiệm. Những người tham gia chế biến, chia suất ăn và phục vụ bữa ăn cũng được yêu cầu xét nghiệm phân để phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân.

Theo thông tin tổng hợp đến chiều 28-4, có 46 học sinh xuất hiện triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm và đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, 29 trường hợp đang điều trị nội trú, 17 trường hợp được theo dõi và điều trị ngoại trú.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc và sẽ thông tin chính thức khi có kết quả.