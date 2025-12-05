Tiết canh vịt của Việt Nam lọt vào top ẩm thực thế giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Ẩm thực

Tiết canh vịt của Việt Nam lọt vào top ẩm thực thế giới

Tường Như

(NLĐO) – Ba món ăn của Việt Nam gồm tiết canh vịt, bún măng vịt và cháo vịt lọt vào danh sách 50 món ăn từ vịt ngon nhất thế giới

Tạp chí ẩm thực quốc tế Taste Atlas vừa công bố danh sách 50 món ăn từ vịt ngon nhất thế giới, ẩm thực Việt Nam vinh dự góp mặt tới 3 đại diện: Tiết canh vịt, bún măng vịt và cháo vịt.

Tiết canh vịt: Từ tranh cãi đến vị thế quốc tế

Trong số các món ăn Việt Nam được vinh danh, tiết canh vịt là cái tên gây chú ý hơn cả. Đây là phiên bản phổ biến của món tiết canh truyền thống, nổi tiếng với sự kết hợp giữa tiết vịt tươi được để đông lại thành một khối thạch mát lạnh, cùng với thịt cổ và nội tạng vịt đã luộc chín, băm nhỏ.

3 món ăn từ vịt của Việt Nam đồng loạt lọt "top" ẩm thực thế giới - Ảnh 1.

Tiết canh vịt. Ảnh: Taste Atlas

Theo mô tả, món ăn được nêm nếm gia vị và các loại rau thơm như húng quế. Khi thưởng thức, tiết canh vịt thường được rắc thêm lạc rang giòn tan, vắt chanh tươi và ăn kèm bánh đa hoặc một chén rượu nếp cay nồng.

Những người yêu thích món này mô tả hương vị béo ngậy, chua nhẹ và kết cấu dai, mềm như thạch.

Tuy nhiên, tiết canh cũng là món ăn từng gây nhiều tranh cãi và không ít lần bị Taste Atlas đưa vào danh sách "món tệ nhất thế giới" do lo ngại về việc sử dụng tiết sống có thể tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe, đặc biệt là dịch cúm gia cầm.

Dù vậy, việc lọt top lần này cho thấy sự độc đáo và sức hấp dẫn không thể phủ nhận của món ăn này đối với thực khách quốc tế.

Bún măng vịt: Hương vị đậm đà, ấm áp

Cùng góp mặt trong danh sách là món bún măng vịt, một món nước truyền thống với hương vị đậm đà, đặc trưng.

3 món ăn từ vịt của Việt Nam đồng loạt lọt "top" ẩm thực thế giới - Ảnh 2.

Bún măng vịt. Ảnh: Taste Atlas

Linh hồn của món ăn này nằm ở phần nước dùng được ninh từ xương vịt, kết hợp với vị măng khô tạo nên mùi thơm nồng nàn.

Thịt vịt được dùng trong món bún thường được luộc chín tới, mềm ngọt. Các nguyên liệu không thể thiếu khác bao gồm bún tươi, gừng, hành, bắp cải và các loại rau thơm tươi như ngò, bạc hà hoặc tía tô.

Đặc biệt, thịt vịt sau khi vớt ra thường được chấm với loại nước chấm "kinh điển" là nước mắm gừng cay nhẹ, giúp tăng thêm hương vị cho món ăn.

Cháo vịt: Bữa sáng bổ dưỡng, quen thuộc

Đại diện thứ ba là cháo vịt, món cháo gạo tấm nấu cùng thịt vịt đã luộc hoặc hấp. Đây là món ăn được mô tả là đặc biệt phổ biến trong những ngày lạnh.

3 món ăn từ vịt của Việt Nam đồng loạt lọt "top" ẩm thực thế giới - Ảnh 3.

Cháo vịt. Ảnh: Taste Atlas

Ngoài thịt vịt, cháo còn được nấu cùng các nguyên liệu quen thuộc như hành tím, gừng, cà rốt, hành lá, ngò rí và tiêu đen. Tuy không phổ biến nhưng tại một số quán chuyên biệt, thực khách có thể tìm thấy cháo vịt được ăn kèm với tiết luộc.

Cháo vịt là một món ăn giàu protein, thường được bán tại các quán vỉa hè và được xem là bữa sáng bổ dưỡng, quen thuộc của người dân Việt Nam.

Vinh danh ẩm thực Việt

Việc 3 món ăn từ vịt của Việt Nam cùng lúc được Taste Atlas - chuyên trang ẩm thực quốc tế kết nối 9.000 nhà hàng - vinh danh đã cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng ẩm thực thế giới.

Trang này dựa trên đánh giá của chuyên gia, đầu bếp và độc giả, qua đó góp phần khẳng định sự đa dạng và tinh tế của ẩm thực truyền thống Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Sự công nhận này không chỉ là niềm tự hào mà còn là cơ hội để các món ăn dân dã Việt Nam tiếp tục được quảng bá rộng rãi, thu hút du khách quốc tế đến khám phá và thưởng thức.

Món ăn đứng đầu danh sách năm nay là vịt quay Bắc Kinh (Trung Quốc) - món ăn đã tồn tại từ thế kỷ 13, nổi tiếng với lớp da vàng giòn và thịt mềm ngọt.


Tin liên quan

20 món ăn, uống giúp kiểm soát huyết áp và cholesterol dễ dàng

20 món ăn, uống giúp kiểm soát huyết áp và cholesterol dễ dàng

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu Anh đã đưa ra một loạt gợi ý thú vị về chế độ ăn giúp hệ tim mạch khỏe hơn, thông qua việc kiểm soát huyết áp và cholesterol.

Những món ăn tốt cho nam giới phải ngồi lâu trước máy tính

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Đại học Birmingham (Anh) chỉ ra cách thú vị để nam giới phải ngồi lâu giảm được một số tác động nguy hiểm.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Ẩm thực Việt Nam ẩm thực truyền thống cháo vịt tiết canh vịt bún măng vịt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo