Bất ngờ lượng du khách đến với Ngày hội Cua Cà Mau

Tối 23-11, ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II năm 2025 diễn ra từ ngày 16 đến 22-11 đã thu hút khoảng 75.000 lượt du khách đến tham quan và mua sắm. Bên cạnh đó, sự kiện "Xin chào Cà Mau" diễn ra tại TP HCM từ ngày 18 đến 22-11 đã thu hút khoảng 45.000 lượt du khách.

Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II và sự kiện "Xin chào Cà Mau" tại TP HCM đã thu hút khoảng 120.000 lượt du khách. Ảnh: VÂN DU

Chủ nhân đoạt giải "vua cua" Cà Mau lần thứ II. Ảnh: MINH TRUNG

Theo ban tổ chức, ngày hội cua được tổ chức bài bản, sáng tạo và mang nét độc đáo riêng nhưng vẫn tạo nên một tổng thể sống động của sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật, giàu bản sắc phương Nam.

Chương trình bao gồm những hoạt động phong phú đã mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ về vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc với một "Cà Mau nghĩa tình, hiếu khách, trù phú và đầy tiềm năng. Đặc biệt là giá trị thương hiệu cua Cà Mau - niềm tự hào của Đất Mũi".

Tại lễ bế mạc Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II vào tối 22-11, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau - nhấn mạnh: "Ngày hội Cua Cà Mau và sự kiện "Xin chào Cà Mau" bên cạnh việc đạt mục tiêu nâng tầm thương hiệu cua thì còn tôn vinh giá trị văn hóa, nông dân… Đồng thời, sự kiện còn tạo không gian kết nối, thỏa thuận hợp tác làm ăn lâu dài để nâng cao giá trị bền vững của ngành hàng có nhiều tiềm năng này".