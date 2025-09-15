Tiết lộ mới của FBI về vụ sát hại đồng minh của Tổng thống Donald Trump

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra các nhóm cánh tả ở bang Utah để xem liệu họ có liên quan đến nghi phạm vụ sát hại ông Charlie Kirk, người sáng lập tổ chức bảo thủ Turning Point USA (TPUSA) hay không.

Kênh Fox News hôm 14-9 dẫn nguồn tin am hiểu cuộc điều tra cho biết thông tin trên.

Ông Kirk, một đồng minh của Tổng thống Donald Trump, bị ám sát trong một sự kiện do TPUSA tổ chức tại ĐH Utah Valley ở TP Orem, bang Utah hôm 10-9. Nghi phạm Tyler Robinson, 22 tuổi, đã bị bắt. Cha của Robinson đã giao nộp con trai cho nhà chức trách sau khi nhận ra con mình trong đoạn video giám sát do FBI công bố.

FBI giờ đây điều tra xem các nhóm cánh tả có biết trước kế hoạch của nghi phạm hoặc hỗ trợ người này thực hiện vụ ám sát hay không.

Nguồn tin không nêu cụ thể những nhóm nào đang bị điều tra.

Hiện trường vụ ám sát ông Charlie Kirk. Ảnh: AP

Trong khi đó, Thống đốc bang Utah Spencer Cox, người Đảng Cộng hòa, hôm 14-9 cho biết Robinson hiện không hợp tác với cơ quan chức năng.



"Anh ta chưa nhận tội. Anh ta không hợp tác nhưng tất cả những người xung quanh anh ta đều hợp tác..." - ông Cox nói với đài ABC News.

Nhà chức trách cho biết Robinson đang bị giam giữ theo diện "theo dõi đặc biệt" trong khi chờ hoàn tất đánh giá sức khỏe tâm thần.

Sở Cảnh sát hạt Utah cho biết trong lúc chờ tiến trình này kết thúc, đội ngũ y tế, tâm lý và quản giáo sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của anh ta trong suốt thời gian bị tạm giam.

Một khi được đánh giá xong về sức khỏe tâm thần, Robinson sẽ trải qua quy trình phân loại để xác định nơi giam giữ.