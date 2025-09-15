Tyler Robinson không nhận tội giết đồng minh của tổng thống Mỹ Donald Trump

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tyler Robinson không nhận tội giết đồng minh của tổng thống Mỹ Donald Trump

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Người đàn ông bị bắt trong vụ sát hại nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk không hợp tác điều tra với chính quyền Mỹ.

Thống đốc bang Utah Spencer Cox hôm 14-9 cho biết các nhà điều tra đang nỗ lực xác định động cơ vụ nổ súng bằng cách thẩm vấn bạn bè và gia đình của nghi phạm Tyler Robinson, 22 tuổi. 

"Anh ta không hợp tác nhưng tất cả những người xung quanh anh ta đều hợp tác. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng… Chúng tôi có vỏ đạn, các bằng chứng pháp y khác đang được thu thập và cố gắng ghép nối tất cả những thứ đó lại với nhau" - vị thống đốc Đảng Cộng hòa nói với đài ABC News.

Tyler Robinson không nhận tội giết đồng minh của tổng thống Mỹ Donald Trump- Ảnh 1.

Tyler Robinson và mẹ Amber Robinson. Ảnh: Facebook

Nghi phạm vẫn đang bị giam giữ tại bang Utah - Mỹ và sẽ chính thức bị buộc tội vào ngày 16-9 (giờ địa phương).

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sau vụ việc rằng kẻ sát hại ông Kirk sẽ phải đối mặt với án tử hình. Thống đốc Cox cũng cho biết chính quyền sẽ đề nghị án tử hình cho kẻ sát nhân.

Các nhà điều tra vẫn chưa tìm ra lý do tại sao Robinson “trèo lên mái nhà của Trường ĐH Utah Valley trong một sự kiện ngoài trời và bắn ông Kirk vào cổ từ xa”.

Ông Kirk, đồng minh trung thành của Tổng thống Donald Trump, tử vong do một phát súng trường duy nhất tại sự kiện có sự tham dự của 3.000 người ở Orem, cách Salt Lake khoảng 65 km về phía Nam.

Vụ việc làm dấy lên những lo ngại mới về sự gia tăng bạo lực chính trị ở Mỹ và sự chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa cánh tả và cánh hữu.

Robinson, sinh viên năm thứ ba tại Trường CĐ Kỹ thuật Dixie, bị bắt giữ tại nhà cha mẹ mình, cách hiện trường vụ án khoảng 420 km về phía Tây Nam sau cuộc truy lùng kéo dài 33 giờ.

Hồ sơ của bang Utah cho thấy Robinson là một cử tri đã đăng ký nhưng không liên kết với bất kỳ đảng phái chính trị nào.

Một người họ hàng của nghi phạm nói với các nhà điều tra rằng Robinson đã quan tâm đến chính trị hơn trong những năm gần đây và từng nói với một thành viên khác trong gia đình rằng mình không thích Kirk và quan điểm của ông.

Tin liên quan

Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm bắn chết đồng minh của Tổng thống Donald Trump

(NLĐO) – Nghi phạm bắn chết nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, từng là học sinh ưu tú, không tiền án.

Nghi phạm sát hại ông Charlie Kirk bị "chính cha mình giao nộp"

(NLĐO) - Truyền thông Mỹ đưa tin nghi phạm trong vụ ám sát ông Charlie Kirk là Tyler Robinson, 22 tuổi. Người giao nộp Robinson cho cảnh sát là cha của y.

Mỹ: Tổng thống Donald Trump nói nghi phạm sát hại ông Charlie Kirk đã bị bắt

(NLĐO) - FBI treo thưởng 100.000 USD để bắt nghi phạm sát hại ông Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ và là đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump.

Charlie Kirk Bắn chết nghi phạm bạo lực chính trị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo