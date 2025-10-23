HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Một loại trái cây dễ mua có thể giúp bạn ngừa tiểu đường

Anh Thư

(NLĐO) - Cơ thể những người bị chẩn đoán là "tiền tiểu đường" đã có sự thay đổi ngoạn mục sau 12 tuần bổ sung loại trái cây này.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Antioxidants cho biết những người có nguy cơ cao bị tiểu đường type 2 có thể hưởng lợi từ một loại trái cây thường gắn liền với sự ngọt ngào: Dâu tây.

Tiền tiểu đường là tình trạng mức đường huyết (glucose) cao hơn mức bình thường, nhưng chưa đủ cao để được chẩn đoán là bệnh tiểu đường type 2.

Đây là giai đoạn cảnh báo quan trọng, bởi nếu không được can thiệp, nguy cơ tiền tiểu đường chuyển thành bệnh mạn tính là rất cao.

Một loại trái cây “ngọt ngào” có thể giúp bạn ngừa tiểu đường - Ảnh 1.

Bổ sung dâu tây và các loại trái cây giàu chất chống oxy hóa khác có lợi cho người có nguy cơ tiểu đường - Minh họa AI: Thu Anh

Người bị chẩn đoán đang trong tình trạng tiền tiểu đường thường được khuyến nghị ăn uống lành mạnh, tăng cường vận động... để kiểm soát mức đường huyết.

Nhóm nghiên cứu của Đại học Nevada ở Las Vegas và Quỹ nghiên cứu y khoa Oklahoma (Mỹ) chỉ ra rằng dâu tây nên là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh đó.

Một số tình nguyện viên là người bị tiền tiểu đường đã trải qua 2 giai đoạn nghiên cứu, bao gồm 12 tuần bổ sung bột dâu tây đông khô và 12 tuần không bổ sung dâu tây để đối chứng. Hai giai đoạn này cách nhau 4 tuần.

Các mẫu máu được thu thập vào lúc ban đầu, 12, 16 và 28 tuần để đo đường huyết lúc đói, enzyme chống oxy hóa, tổng khả năng chống oxy hóa và các phân tử kết dính mạch máu, nồng độ carotenoid...

Kết quả cho thấy trong giai đoạn được bổ sung dâu tây, những người này thể hiện sự gia tăng đáng kể các dấu hiệu sinh học chống oxy hóa, nồng độ đường huyết lúc đói giảm đáng kể, tình trạng viêm mạch máu cũng giảm.

Các tác động này đều giúp chống lại nguy cơ tiền tiểu đường diễn tiến thành bệnh tiểu đường type 2 thực sự.

Điều này là vì dâu tây chứa nhiều chất xơ và các chất chống oxy hóa nhóm polyphenol, flavonol và anthocyanin. Các chất này giúp cải thiện độ nhạy insulin đáng kể và nhờ đó giúp cơ thể xử lý đường hiệu quả hơn, cũng như giúp giảm viêm, giảm stress oxy hóa.

Tin liên quan

Chống tiểu đường nhờ 3 gram trà xanh mỗi ngày

Chống tiểu đường nhờ 3 gram trà xanh mỗi ngày

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Brazil đã chỉ ra một loạt tác dụng sức khỏe của trà xanh, bao gồm khả năng chống bệnh tiểu đường type 2.

Giống cà phê lâu đời nhất Việt Nam chứa 3 “thần dược” chống tiểu đường

(NLĐO) - Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Beverage Plant Research có thể giải thích lý do vì sao uống cà phê giúp giảm nguy cơ tiểu đường.

Cách bất ngờ để ngăn chặn nguy cơ bệnh tiểu đường

(NLĐO) - Hai thành phần dễ tìm trong thực phẩm có thể giúp ngăn ngừa tình trạng tiền tiểu đường diễn tiến thành bệnh tiểu đường type 2.

