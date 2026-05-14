Kinh tế

Tiêu thụ điện tại TPHCM tiếp tục tăng cao do nắng nóng kéo dài

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Cao điểm vào ngày 12-5, tổng lượng điện tiêu thụ của TPHCM tăng vọt mức 194,2 triệu kWh, cao hơn đến 8,6% sản lượng ngày cao nhất năm 2025.

Trong những ngày đầu tháng 5-2026, sản lượng điện tiêu thụ tại TPHCM tiếp tục tăng mạnh do thời tiết nắng nóng kéo dài, oi bức dẫn đến nhu cầu sử dụng điện làm mát, hạ nhiệt vẫn tiếp tục gia tăng, dẫn đến tiêu thụ điện của thành phố lại lập kỷ lục mới.

Cao điểm vào ngày 12-5, tổng lượng điện tiêu thụ lên tới 194,2 triệu kWh, cao hơn đến 8,6% sản lượng ngày cao nhất năm 2025 (178,8 triệu kWh ngày 5-8-2025).

Trước đó, vào ngày 8-5, tổng lượng điện tiêu thụ của thành phố đạt xấp xỉ 191,5 triệu kWh, vượt qua các đỉnh cao nhất trước đó vào các ngày 7 và 8-4-2026 (xấp xỉ 191 triệu kWh).

Xét theo tuần, tiêu thụ điện tuần 4-5 đến 10-5 đạt 1,282 tỉ kWh, cao nhất tính từ đầu năm. 

Dự báo tuần 11 đến 17-5 tổng lượng điện tiêu thụ tiếp tục tăng cao, đạt 1,3 tỉ kWh, cao hơn 1,78% so với sản lượng tiêu thụ của tuần vừa qua.

Mặc dù từ đầu tháng 5 đến nay đã có những mưa dông khá lớn nhưng cơ bản thời tiết tại TPHCM vẫn nắng nóng và oi bức kéo dài.

Tiêu thụ điện tại TPHCM tiếp tục lập kỷ lục mới

Liên tục trong nhiều ngày, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 37-38 độ C, nhiệt độ cảm nhận cao hơn nhiều, nhất là vào buổi trưa.

Dự báo thời tiết cũng cho biết từ nay đến cuối tháng sẽ có mưa và nhiệt độ phần nào sẽ giảm nhưng không nhiều. Sẽ vẫn có những đợt nắng nóng, oi bức.

Để bảo đảm cung cấp điện, Tổng Công ty điện lực TPHCM đã chỉ đạo các công ty điện lực và đơn vị thành viên tập trung nguồn lực, tăng cường kiểm tra, khẩn trương xử lý sự cố (nếu xảy ra).

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các giải pháp ngắn hạn và trung hạn nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng cung cấp điện, ưu tiên các khách hàng quan trọng như bệnh viện, trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp, các trường học (nhất là trong giai đoạn tổ chức các kỳ thi chuyển cấp, đại học).

Song song đó, Tổng Công ty điện lực TPHCM đề nghị khách hàng và người sử dụng điện tiếp tục quan tâm sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, vừa để hạn chế ảnh hưởng đến chi tiêu trong gia đình, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của thành phố.

Tiếp tục đề xuất phân bổ khoản lỗ 44.792 tỉ đồng vào giá điện

(NLĐO) - Bộ Công Thương đề xuất phân bổ khoản lỗ 44.792 tỉ đồng của EVN vào giá điện khi sửa đổi Luật Điện lực.

