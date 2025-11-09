HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

"Cơ hội vàng" để doanh nghiệp kết nối với người lao động

HUYỀN TRÂN - HÀ NGUYỄN

(NLĐO) - Job Link 2025 là "cơ hội vàng" để các doanh nghiệp kết nối với người lao động, đặc biệt là lao động trẻ, thế hệ Gen Z

Ngày 9-11, chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra sôi nổi tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, quy tụ hơn 50 gian hàng tuyển dụng, 6.000 vị trí việc làm và dự kiến 10.000 lượt người tham dự.

Chương trình mang đến nhiều cơ hội kết nối giữa nhà tuyển dụng với người lao động, đặc biệt là đối tượng lao động trẻ, sinh viên trường đại học, cao đẳng. Đến với Job Link 2025, các doanh nghiệp đã chuẩn bị nhiều hoạt động cho các gian hàng cũng như các thông tin tuyển dụng đa dạng lĩnh vực, ngành nghề, vị trí.

DN - Ảnh 1.

Đông đảo người lao động, đặc biệt là lao động trẻ, đến tìm cơ hội việc làm.

Theo ông Nguyễn Lê Sang, Trưởng bộ phận Tuyển dụng Công ty CP xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines, các công tác chuẩn bị cho chương trình hôm nay được thực hiện từ 3 tuần trước. 

"Phía Công ty rất mong chờ được tham gia chương trình để quảng bá thông tin tuyển dụng cho người lao động, đồng thời thu thập thông tin của các ứng viên có nhu cầu tìm việc" - ông Nguyễn Lê Sang nói.

Ông Sang cũng cho rằng Job Link 2025 là "cơ hội vàng" để các doanh nghiệp kết nối với người lao động.

DN - Ảnh 2.

Gian hàng FUTA Bus Lines tại Job Link 2025.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, phụ trách bộ phận Nhân sự Công ty TNHH WESET ENGLISH CENTER, chia sẻ: "Đến chương trình, công ty mong muốn có thể kết nối gần hơn với đông đảo các bạn sinh viên và có thể mang đến cho các bạn phần quà cũng như những công việc, vị trí phù hợp".

Bà Hồng Thanh thông tin thêm tại Job Link 2025, WESET mong muốn tìm kiếm ứng cử viên tiềm năng cho các vị trí như giáo viên tiếng Anh, marketing... Đặc biệt, ngoài các vị trí toàn thời gian, WESET còn có nhiều vị trí việc làm bán thời gian phù hợp với sinh viên làm thêm.

DN - Ảnh 3.

Gian hàng WESET tại Job Link 2025.

Bà Phạm Thị Minh Thu, đảm nhận giảng dạy về bếp bánh tại trường trung cấp Việt Giao, bày tỏ niềm vui khi tham gia Job Link 2025. 

"Tôi vui khi có thể chia sẻ kiến thức và niềm yêu thích đối với ngành ẩm thực, pha chế đến với các bạn học sinh, sinh viên cũng như người lao động, khách tham quan tại chương trình. Tôi cũng muốn giới thiệu nhiều hơn, rộng rãi hơn về trường đến các bạn sinh viên có nhu cầu học các khoá học" - bà Minh Thu chia sẻ.

DN - Ảnh 4.

Bà Phạm Thị Minh Thu làm bánh Pancake tại chương trình.

Theo chủ kênh TikTok Chú Khôi Nhân sự, một trong những điểm khác biệt nhất giữa các bạn trẻ Gen Z so với những thế hệ trước khi tìm việc đó là khả năng tiếp cận được với công nghệ mới như AI. Ông đánh giá đây là kỹ năng đòi hỏi các bạn trẻ nhanh chóng nắm bắt.

Ngoài ra, các doanh nghiệp theo dõi phiên live cũng chia sẻ rằng các kỹ năng như phản hồi, giao tiếp, trình bày đều vô cùng quan trọng, các bạn trẻ nên tập trung phát triển.

DN - Ảnh 5.

Phiên livestream của TikTok Chú Khôi Nhân sự tại Job Link 2025.

Sự kiện Job Link 2025 và phiên livestream kết hợp với kênh TikTok Chú Khôi Nhân sự sẽ là cơ hội để doanh nghiệp có thể tìm kiếm các ứng viên phù hợp. Việc sử dụng sức mạnh của công nghệ vào việc tuyển dụng sẽ giúp doanh nghiệp hiểu được người lao động, đặc biệt là các bạn trẻ Gen Z đang cần gì, đang muốn gì. Về phía Gen Z, các bạn có thể nhanh chóng tiếp cận được nhu cầu lao động thật đến từ các doanh nghiệp. Từ đó có thể ứng tuyển vào các vị trí phù hợp.

Job Link 2025 - ngày hội việc làm lớn nhất dành cho sinh viên và người lao động do Báo Người Lao Động tổ chức vào ngày 9-11-2025 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn). Gần 100 doanh nghiệp hàng đầu, những thương hiệu đang xây dựng tương lai Việt Nam góp mặt tại đây.

Tin liên quan

Job Link 2025: Ấn tượng gian hàng tự động hoá

Job Link 2025: Ấn tượng gian hàng tự động hoá

(NLĐO) – Gian hàng thu hút đông đảo bạn trẻ và người tham dự nhờ các mô hình tự động hoá sáng tạo, được chế tạo hoàn toàn bởi sinh viên.

Những gian hàng độc đáo tại Job Link 2025

(NLĐO) - Không chỉ là ngày hội việc làm, Job Link 2025 còn là nơi các trường, doanh nghiệp mang đến những gian hàng sáng tạo, trải nghiệm thực tế nghề nghiệp.

Hôm nay, sự kiện việc làm hấp dẫn chờ đón bạn

Các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tham gia Job Link 2025 mang đến hàng ngàn cơ hội việc làm, hướng nghiệp cho sinh viên và tư vấn pháp luật cho người lao động

cơ hội vàng doanh nghiệp kết nối người lao động Job Link 2025
