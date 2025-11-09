Sinh viên tìm kiếm cơ hội thực tập, cơ hội việc làm tại Job Link 2025

Ngày 9-11, chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra sôi nổi tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, quy tụ hơn 50 gian hàng tuyển dụng, 6.000 vị trí việc làm.

Bên cạnh người lao động, chương trình còn thu hút nhiều sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP HCM đến tìm kiếm cơ hội thực tập cũng như cơ hội việc làm.



Đông sinh viên đến Job Link 2025 tìm cơ hội thực tập và cơ hội việc làm.

Biết đến Job Link 2025 qua thông tin giảng viên giới thiệu, Huỳnh Thị Thu Ngân, sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đến tham dự chương trình với mong muốn tìm cho mình một ví trí thực tập phù hợp. "Tôi muốn tìm một ví trí thực tập trong ngành phiên dịch để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cũng như học hỏi thêm kinh nghiệm trong nghề trước khi học lên cao hơn và đi làm chính thức" - Huỳnh Thị Thu Ngân bày tỏ.

Đi cùng Thu Ngân đến Job Link 2025, Nguyễn Công Thành, sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng mong muốn tìm kiếm vị trí việc làm trong ngành phiên dịch. "Theo tôi, Job Link là 1 chương trình thiết thực mang đến nhiều cơ hội kết nối giữa nhà tuyển dụng và người lao động. Đặc biệt ở chương trình, các nhà tuyển dụng còn có các vị trí thực tập và công việc bán thời gian phù hợp với sinh viên. Tôi nghĩ vì vậy mà chỉ từ khoảng hơn 8 giờ sáng thì không khí chương trình đã rất nhộn nhịp, sôi nổi"- Nguyễn Công Thành chia sẻ.

2 sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đến Job Link 2025 tìm kiếm cơ hội thực tập và cơ hội việc làm.

Lê Trung Tín, sinh viên ngành Tự động hoá, trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng TP HCM cho biết, chương trình quy tụ đa dạng gian hàng, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng ở nhiều ngành nghề thu hút không chỉ học sinh, sinh viên, người lao động trẻ mà còn cả những cô chú, anh chị lớn tuổi. Điển hình như gian hàng trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng TP HCM với các mô hình do chính các sinh viên trường làm ra đã thu hút đông đảo sự chú ý.

Gian hàng trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng TP HCM.

Chương Trình quy tụ nhiều gian hàng với đa dạng lĩnh vực thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, người lao động.

Tương tự, Nguyễn Phúc Duy, sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cho rằng gian hàng của trường Đại học Cửu Long rất ấn tượng vì đáp ứng nhu cầu của sinh viên hiện nay. Có thể kể đến như về các chuyên ngành đào tạo và việc tư vấn các công việc liên quan đến các chuyên ngành cụ thể.

Đồng quan điểm với Trung Tín và Phúc Duy, Nguyễn Phương Ngân, sinh viên ngành ngôn ngữ học trường Đại học Mở TP HCM nhận xét Job Link 2025 có rất nhiều gian hàng đến từ nhiều ngành nghề khác nhau và các vị trí tuyển dụng cũng rất đa dạng, các bạn học sinh sinh viên hay cả người lao động đều có thể tham khảo.