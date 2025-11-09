Buổi "Giao lưu nghề nghiệp và tư vấn pháp luật" nằm trong khuôn khổ chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức tại Nhà Văn hoá Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM), sẽ diễn ra vào chiều nay (9-11).
Ngoài được tư vấn pháp luật, sinh viên, người lao động còn được nghe các luật sư chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề, đặc biệt là quá trình phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống, khẳng định chỗ đứng trong xã hội.
Ba luật sư tham gia chương trình gồm:
1. LS Đỗ Minh Hạ, Văn phòng Luật sư Hoàng Anh Sơn.
2. LS Trương Văn Tuấn - Trưởng Văn phòng, Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TP HCM.
3. LS Hoàng Anh Sơn, Văn phòng Luật sư Hoàng Anh Sơn.
Bình luận (0)