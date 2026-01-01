HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vạch trần "đường dây" kinh doanh ngầm phía sau vỏ bọc "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Mở rộng điều tra vụ án "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, Công an TPHCM đã phát hiện hàng loạt "chân rết" kinh doanh trên sự tuyệt vọng của nhiều người

Ngày 1-1, Công an TPHCM cho biết đã bắt Nguyễn Thanh Hải ("hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải), Huỳnh Cao Cường (TikToker), Trần Văn Chương cùng 38 đối tượng với 5 tội danh: "Cưỡng đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Mua bán người"; "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép", "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trong quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia Campuchia tổ chức truy bắt, giải cứu 34 công dân Việt Nam tại khu O'Smach, tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia).

Nhiều "chân rết" quan trọng

Thông qua con đường ngoại giao, các đối tượng đã được tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh); lực lượng chức năng đồng thời tiếp nhận, thu giữ 19 máy tính và 35 điện thoại di động để phục vụ công tác trích xuất, phục hồi dữ liệu điện tử.

Ớn lạnh đường dây kinh doanh trên sự tuyệt vọng của "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải - Ảnh 1.

Công an TPHCM bắt tổng cộng 41 người

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để dụ dỗ người dân bằng các chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", môi giới trá hình. Sau khi đưa nạn nhân xuất cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch, đường thủy khu vực biên giới Tây Ninh, An Giang, các đối tượng bán người trái pháp luật cho các công ty lừa đảo tại Campuchia, ép buộc lao động hoặc yêu cầu thân nhân nộp tiền để "chuộc người", qua đó chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Ngay trong thời gian đang giải cứu các nạn nhân và làm rõ từng "mắt xích" trong đường dây; Công an TPHCM tiếp tục nhận được đơn trình báo của thân nhân 1 nạn nhân được cho là đang bị giam giữ tại Campuchia.

Ớn lạnh đường dây kinh doanh trên sự tuyệt vọng của "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải - Ảnh 2.

Hành vi cưỡng đoạt rất tinh vi

Để cứu người thân, gia đình nạn nhân đã chuyển khoản số tiền lớn theo yêu cầu của các đối tượng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an đã vào cuộc truy xét; ngày 21-10-2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và mời các đối tượng liên quan về làm việc khi chúng đang di chuyển trên các xe ô tô tại khu vực quận 1 (cũ) và quận 7 (cũ).

Quá trình điều tra làm rõ, đối tượng Trần Văn Chương đóng vai trò then chốt trong việc điều phối phương tiện đưa đón người nhập cảnh trái phép. Mặc dù biết rõ các cá nhân này không có giấy tờ hợp pháp và nhập cảnh bằng đường tiểu ngạch để trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, Chương vẫn đứng ra tổ chức, chỉ đạo việc đưa đón về TPHCM.

Quá trình làm rõ "chân rết" Trần Văn Chương, Ban Chuyên án tiếp tục phát hiện một đối tượng núp bóng dưới danh nghĩa "hiệp sĩ" chuyên cứu người, đó là Huỳnh Cao Cường.

"Huỳnh Cao Cường - Đức Năng Thắng Số" sa lưới

Huỳnh Cao Cường đã lợi dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh một người chuyên cứu giúp những nạn nhân bị lừa sang Campuchia.

Ớn lạnh đường dây kinh doanh trên sự tuyệt vọng của "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải - Ảnh 3.

Huỳnh Cao Cường tại Công an TPHCM

Thông qua tài khoản TikTok và Facebook mang tên "Huỳnh Cao Cường - Đức Năng Thắng Số", đối tượng thường xuyên đăng tải các video clip dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhằm lấy lòng tin từ những gia đình đang có người thân bị kẹt tại các "sào huyệt" lừa đảo.

Thực chất, các cuộc giải cứu của Cường không xuất phát từ tinh thần "nghĩa hiệp" mà là một kế hoạch kinh doanh trên sự tuyệt vọng. Khi người nhà nạn nhân liên hệ, Cường yêu cầu cung cấp định vị, hình ảnh và căn cước công dân của nạn nhân, sau đó móc nối với các đối tượng tại Campuchia.

Theo tài liệu điều tra, nếu phía Campuchia ra giá chuộc từ 185 - 240 triệu đồng, Cường lập tức báo với gia đình nạn nhân mức giá từ 280 - 400 triệu đồng. Số tiền chênh lệch khổng lồ này được Cường đút túi cá nhân.

Ớn lạnh đường dây kinh doanh trên sự tuyệt vọng của "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải - Ảnh 4.

Các "chân rết" tham gia cưỡng đoạt

Không chỉ dừng lại ở việc môi giới, Cường còn là người điều hành hoạt động vận chuyển người qua biên giới. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Cường chỉ đạo các đàn em thuê xe ô tô lên khu vực biên giới Mộc Bài (Tây Ninh) để đón người theo các đường mòn, lối mở (đường tiểu ngạch).

Sau khi vượt biên trái phép thành công, các nạn nhân được đưa về tập kết tại "đại bản doanh" của Cường là Quán ăn Cường 79 (TPHCM). Tại đây, Cường chỉ bàn giao người khi người nhà đã chi đủ tiền.

Tại cơ quan công an, Huỳnh Cao Cường khai nhận từ năm 2023 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ "giải cứu" với phương thức tương tự, thu lợi bất chính số tiền cực lớn.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã làm rõ nhiều đường dây, nhánh tội phạm liên quan, trong đó có các nhóm tổ chức xuất cảnh trái phép, mua bán người, các đối tượng núp bóng "giải cứu" để cưỡng đoạt tài sản, cũng như các đường dây mở và sử dụng tài khoản ngân hàng tại Campuchia phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.

Mở rộng điều tra

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, truy bắt các đối tượng liên quan đang lẩn trốn, đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng rà soát, lập danh sách nạn nhân tại Campuchia để có phương án giải cứu kịp thời.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào việc làm, xuất cảnh không rõ ràng trên mạng xã hội, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ theo quy định.

