Những chiến công của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM đã phát hiện 17 vụ mua bán pháo, khởi tố 13 vụ án với 27 bị can, thu giữ gần 772 kg pháo. Ngoài ra, lực lượng trinh sát đã phát hiện 11 vụ buôn lậu thuốc lá, khởi tố 13 vụ với 21 bị can, thu giữ 54.594 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Tổng giá trị pháo và thuốc lá lậu trên 2 tỉ đồng.

Sa lưới khi mua bán pháo

Ngày 1-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã bắt giam Nguyễn Thành Thiện (SN 1994), Trần Hoài Thương (SN 1993) và Đào Ngọc Dương (SN 1984) về tội "Buôn bán hàng cấm".

Những người mua bán pháo lậu bị bắt

Sáng 17-12-2025, tại nút giao thông Quốc lộ 13, xã Trừ Văn Thố (TPHCM), tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp công an địa phương phát hiện ô tô do Thiện điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Các trinh sát phát hiện Thiện đang vận chuyển 9 bao tải chứa 253 kg pháo nổ các loại xuất xứ từ Trung Quốc.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định Thiện cùng Thương góp tiền mua pháo lậu về bán kiếm tiền. Để an toàn bản thân, cả hai thuê Dương chở về nhà Thương với giá 3 triệu đồng.

Ngày 1-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã ra lệnh bắt Nguyễn Anh Kiệt (SN 2000) về tội "Buôn bán hàng cấm".

Trước đó, ngày 12-12-2025, trước một siêu thị ở phường Lái Thiêu (TPHCM), Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Kiệt đang bán 17 giàn pháo nổ với giá 900.000 đồng/giàn.

Hàng hoá không rõ nguồn gốc bị phát hiện

Khám xét nơi ở của Kiệt, công an thu giữ thêm 2,62 kg pháo nổ không rõ nguồn gốc.

Trong đợt cao điểm này, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cũng đã thực hiện lệnh bắt Nguyễn Văn Huynh (SN 1991) về tội "Vận chuyển hàng cấm" và Lê Thành An (SN 1978) về tội "Tàng trữ hàng cấm".

Theo điều tra, giữa tháng 12-2025, công an phát hiện Huynh đang cất giữ 18 giàn pháo nổ có khối lượng 32,62 kg. Huynh khai, trước khi vận chuyển số pháo này thì Huynh cất giữ tại nhà An.

Ngoài ra, Công an TPHCM cũng đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2000), Huỳnh Quốc Kiệt (SN 2001), Nguyễn Trọng Quý (SN 1999) có hành vi mua bán pháo nổ nhập lậu từ Campuchia. Công an TPHCM bắt giữ Trần Gia Định (SN 2003) có hành vi mua bán trái phép 76 kg pháo hoa nổ tại phường Tân Thới Hiệp (TPHCM).

Nhiều người bị bắt do mua bán thuốc lá

Ngày 1-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã bắt giam Hà Đông Tà (SN 1994) về tội "Vận chuyển hàng cấm".

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM thu giữ lượng lớn thuốc lá

Trước đó, rạng sáng 21-12-2025, các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phát hiện Hà Đông Tà lái ô tô chở 23 thùng thuốc lá lậu lưu thông trên đường Lê Quang Đạo, xã Xuân Thới Sơn (TPHCM).

Qua kiểm tra thực tế bên trong 23 thùng giấy, tổ công tác xác định có 13.900 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Theo Công an TPHCM, Hà Đông Tà được đối tượng chưa rõ thông tin, sử dụng ứng dụng Zalo thuê vận chuyển hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu từ một bãi đất trống trong khu công nghiệp Đức Hòa III, tỉnh Tây Ninh (theo định vị của đối tượng thuê chỉ định) ra Hà Nội để nhận tiền công vận chuyển là 6,9 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM lập nhiều chiến công cuối năm 2025



Cũng liên quan đến hành vi "Vận chuyển hàng cấm", Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã ra lệnh bắt để tạm giam Kiều Văn Chí Kha (SN 1996).

Trước đó, rạng sáng 14-12-2025, Tổ công tác Đội 3 – Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tam Bình (TPHCM) tuần tra và phát hiện Kha đang dùng ô tô vận chuyển hàng hoá có biểu hiện nghi vấn.

Công an phát hiện Kha đang chở 3 thùng thuốc lá lậu với khoảng 1500 gói không có chứng từ, hoá đơn.

Đấu tranh, truy xét, Kha thừa nhận được đối tượng tên Rút (không rõ lai lịch) thuê Kha vận chuyển hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu với phí vận chuyển là 700.000 đồng/1 chuyến.

Từ lời khai của Kha, Công an kiểm tra kho hàng trên đường Đỗ Mười, phường Tam Bình (TPHCM) thì phát hiện thêm 5 thùng thuốc lá lậu. Tổng cộng, Kha khai đã nhận 2,1 triệu đồng tiền công.

Phát hiện lượng lớn hàng không rõ nguồn gốc

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cũng bắt Đỗ Bích Huyền có hành vi dùng xe tay ga vận chuyển pháo lậu lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân, phường Thới An (TPHCM); công an thu giữ gần 60 kg pháo.

Công an TPHCM đã tạm giam Trương Thế Kỷ về tội "Buôn bán hàng cấm". Lực lượng trinh sát bắt quả tang Kỷ đang bán 300 gói thuốc lá tại một cửa hàng tạp hoá trên đường Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh (TPHCM). Kiểm tra nơi ở của Kỷ, công an thu giữ hơn 2500 gói thuốc lá nhập lậu.

Công an TPHCM cũng khởi tố Trương Tấn Phát (SN 2001) và Lê Thị Thái Thanh (SN 2002). Công an bắt quả tang Thanh khi đang giao 7 giàn pháo cho khách theo yêu cầu của Phát tại phường Gò Vấp (TPHCM).

Công an TPHCM đã bắt giam Đặng Phước Trường (SN 1964) khi đang chạy xe máy giao 540 gói thuốc lá lậu cho một tiệm tạp hoá ở xã Tân Nhựt (TPHCM). Từ lời khai, công an kiểm tra ô tô ở phường An Lạc (TPHCM) thu giữ thêm nhiều bao thuốc lá. Tổng cộng, công an thu hơn 2400 gói thuốc lá lậu.

Trương Thế Kỷ bị bắt về hành vi buôn thuốc lá lậu

Tất cả số hàng hoá nói trên các đối tượng cho biết không có hoá đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc và mua về bán dịp Tết kiếm lời.