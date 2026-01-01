HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Những chiến công của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Trong những ngày cuối năm 2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã phối hợp công an các địa phương triệt phá hàng loạt vụ, bắt nhiều người

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM đã phát hiện 17 vụ mua bán pháo, khởi tố 13 vụ án với 27 bị can, thu giữ gần 772 kg pháo. Ngoài ra, lực lượng trinh sát đã phát hiện 11 vụ buôn lậu thuốc lá, khởi tố 13 vụ với 21 bị can, thu giữ 54.594 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Tổng giá trị pháo và thuốc lá lậu trên 2 tỉ đồng.

Sa lưới khi mua bán pháo

Ngày 1-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã bắt giam Nguyễn Thành Thiện (SN 1994), Trần Hoài Thương (SN 1993) và Đào Ngọc Dương (SN 1984) về tội "Buôn bán hàng cấm".

Những chiến công của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cuối năm 2025 - Ảnh 1.

Những chiến công của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cuối năm 2025 - Ảnh 2.

Những người mua bán pháo lậu bị bắt

Sáng 17-12-2025, tại nút giao thông Quốc lộ 13, xã Trừ Văn Thố (TPHCM), tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp công an địa phương phát hiện ô tô do Thiện điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Các trinh sát phát hiện Thiện đang vận chuyển 9 bao tải chứa 253 kg pháo nổ các loại xuất xứ từ Trung Quốc.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định Thiện cùng Thương góp tiền mua pháo lậu về bán kiếm tiền. Để an toàn bản thân, cả hai thuê Dương chở về nhà Thương với giá 3 triệu đồng.

Ngày 1-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã ra lệnh bắt Nguyễn Anh Kiệt (SN 2000) về tội "Buôn bán hàng cấm".

Trước đó, ngày 12-12-2025, trước một siêu thị ở phường Lái Thiêu (TPHCM), Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Kiệt đang bán 17 giàn pháo nổ với giá 900.000 đồng/giàn.

Những chiến công của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cuối năm 2025 - Ảnh 3.

Hàng hoá không rõ nguồn gốc bị phát hiện

Khám xét nơi ở của Kiệt, công an thu giữ thêm 2,62 kg pháo nổ không rõ nguồn gốc.

Trong đợt cao điểm này, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cũng đã thực hiện lệnh bắt Nguyễn Văn Huynh (SN 1991) về tội "Vận chuyển hàng cấm" và Lê Thành An (SN 1978) về tội "Tàng trữ hàng cấm".

Theo điều tra, giữa tháng 12-2025, công an phát hiện Huynh đang cất giữ 18 giàn pháo nổ có khối lượng 32,62 kg. Huynh khai, trước khi vận chuyển số pháo này thì Huynh cất giữ tại nhà An.

Ngoài ra, Công an TPHCM cũng đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2000), Huỳnh Quốc Kiệt (SN 2001), Nguyễn Trọng Quý (SN 1999) có hành vi mua bán pháo nổ nhập lậu từ Campuchia. Công an TPHCM bắt giữ Trần Gia Định (SN 2003) có hành vi mua bán trái phép 76 kg pháo hoa nổ tại phường Tân Thới Hiệp (TPHCM).

Nhiều người bị bắt do mua bán thuốc lá

Ngày 1-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã bắt giam Hà Đông Tà (SN 1994) về tội "Vận chuyển hàng cấm".

Những chiến công của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cuối năm 2025 - Ảnh 4.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM thu giữ lượng lớn thuốc lá

Trước đó, rạng sáng 21-12-2025, các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phát hiện Hà Đông Tà lái ô tô chở 23 thùng thuốc lá lậu lưu thông trên đường Lê Quang Đạo, xã Xuân Thới Sơn (TPHCM).

Qua kiểm tra thực tế bên trong 23 thùng giấy, tổ công tác xác định có 13.900 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Theo Công an TPHCM, Hà Đông Tà được đối tượng chưa rõ thông tin, sử dụng ứng dụng Zalo thuê vận chuyển hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu từ một bãi đất trống trong khu công nghiệp Đức Hòa III, tỉnh Tây Ninh (theo định vị của đối tượng thuê chỉ định) ra Hà Nội để nhận tiền công vận chuyển là 6,9 triệu đồng.

Những chiến công của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cuối năm 2025 - Ảnh 5.

Những chiến công của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cuối năm 2025 - Ảnh 6.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM lập nhiều chiến công cuối năm 2025

Cũng liên quan đến hành vi "Vận chuyển hàng cấm", Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã ra lệnh bắt để tạm giam Kiều Văn Chí Kha (SN 1996).

Trước đó, rạng sáng 14-12-2025, Tổ công tác Đội 3 – Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tam Bình (TPHCM) tuần tra và phát hiện Kha đang dùng ô tô vận chuyển hàng hoá có biểu hiện nghi vấn.

Công an phát hiện Kha đang chở 3 thùng thuốc lá lậu với khoảng 1500 gói không có chứng từ, hoá đơn.

Đấu tranh, truy xét, Kha thừa nhận được đối tượng tên Rút (không rõ lai lịch) thuê Kha vận chuyển hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu với phí vận chuyển là 700.000 đồng/1 chuyến.

Từ lời khai của Kha, Công an kiểm tra kho hàng trên đường Đỗ Mười, phường Tam Bình (TPHCM) thì phát hiện thêm 5 thùng thuốc lá lậu. Tổng cộng, Kha khai đã nhận 2,1 triệu đồng tiền công.

Phát hiện lượng lớn hàng không rõ nguồn gốc

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cũng bắt Đỗ Bích Huyền có hành vi dùng xe tay ga vận chuyển pháo lậu lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân, phường Thới An (TPHCM); công an thu giữ gần 60 kg pháo.

Công an TPHCM đã tạm giam Trương Thế Kỷ về tội "Buôn bán hàng cấm". Lực lượng trinh sát bắt quả tang Kỷ đang bán 300 gói thuốc lá tại một cửa hàng tạp hoá trên đường Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh (TPHCM). Kiểm tra nơi ở của Kỷ, công an thu giữ hơn 2500 gói thuốc lá nhập lậu.

Công an TPHCM cũng khởi tố Trương Tấn Phát (SN 2001) và Lê Thị Thái Thanh (SN 2002). Công an bắt quả tang Thanh khi đang giao 7 giàn pháo cho khách theo yêu cầu của Phát tại phường Gò Vấp (TPHCM).

Công an TPHCM đã bắt giam Đặng Phước Trường (SN 1964) khi đang chạy xe máy giao 540 gói thuốc lá lậu cho một tiệm tạp hoá ở xã Tân Nhựt (TPHCM). Từ lời khai, công an kiểm tra ô tô ở phường An Lạc (TPHCM) thu giữ thêm nhiều bao thuốc lá. Tổng cộng, công an thu hơn 2400 gói thuốc lá lậu. 

Những chiến công của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cuối năm 2025 - Ảnh 8.

Trương Thế Kỷ bị bắt về hành vi buôn thuốc lá lậu

Tất cả số hàng hoá nói trên các đối tượng cho biết không có hoá đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc và mua về bán dịp Tết kiếm lời.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM khuyến cáo người dân pháo nổ là hàng cấm theo quy định của pháp luật, mọi hành vi vi phạm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Người dân khi phát hiện cần kịp thời báo cho Công an nơi gần nhất

Tin liên quan

Cho ba gác đổ xà bần trên đất, một phụ nữ bị Công an TPHCM bắt giam

Cho ba gác đổ xà bần trên đất, một phụ nữ bị Công an TPHCM bắt giam

(NLĐO) - Một phụ nữ đã bị Công an TPHCM bắt khi cho các tài xế xe ba gác đổ hơn 257 tấn xà bần trên khu đất do mình quản lý

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Profit

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt Giám đốc Công ty Profit cùng 2 người khác do có nhiều hành vi trái pháp luật

Sự thật bất ngờ khi Công an TPHCM kiểm tra 11 cơ sở chế biến thực phẩm

(NLĐO) - Công an TPHCM đồng loạt kiểm tra 11 cơ sở chế biến thực phẩm, phối hợp tiêu hủy nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Công an TPHCM cảnh sát kinh tế pháo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo