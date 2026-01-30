HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

TikToker sở hữu 1,6 triệu follower chuyên cắt tóc cho sao Việt là ai?

Thùy Trang

(NLĐO) - Người cắt tóc cho dàn nghệ sĩ tên tuổi đến tuyển U23 Việt Nam - TikToker sở hữu 1,6 triệu follower.

TikToker tên tuổi chuyên cắt tóc cho sao Việt

Tiktoker sở hữu 1,6 triệu follower chuyên cắt tóc cho sao Việt là ai? - Ảnh 1.

Vũ Hoàng Phi là cái tên khá nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok nhiều năm qua.

Vũ Hoàng Phi là cái tên khá nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok nhiều năm qua. Anh chàng sinh năm 1990 này là chủ chuỗi babershop Vũ Hoàng Phi tại TP HCM và được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng như tuyển U23 chuyên đến cắt tóc.

Trong đó, phải kể tới những cái tên như: NSƯT Hữu Châu, Lê Giang, Tuấn Trần, HuyR, Á quân "Anh trai say hi" Bùi Trường Linh, quán quân Rap Việt mùa 4 - Robber (Nguyễn Lê Minh Huy), Jun Phạm, Ngô Kiến Huy, Anh Tú, Lê Dương Bảo Lâm, Hiếu Thứ Hai, Huỳnh Lập, ca sĩ Gin Tuấn Kiệt,…

Nhiều gương mặt của tuyển U23 Việt Nam cũng chọn tiệm cắt tóc của ông chủ 9x này để trao gửi niềm tin, như những cái tên Đình Bắc, Phạm Lý Đức, Trần Trung Kiên, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Quốc Việt, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đức Anh…

Không chỉ cắt tóc, Vũ Hoàng Phi còn làm clip TikTok đăng lên mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt yêu thích từ cộng đồng mạng. Anh chàng nhanh chóng sở hữu lượt follow lên tới 1,6 triệu - một con số mà bất cứ nghệ sĩ nổi tiếng nào chơi mạng xã hội cũng mơ ước.

Tiktoker sở hữu 1,6 triệu follower chuyên cắt tóc cho sao Việt là ai? - Ảnh 2.

Tiktoker có những hoạt động thiện nguyện hữu ích

Năm 2025 có thể nói là một năm không ngừng nỗ lực và cũng gặt hái không ít thành tựu của Vũ Hoàng Phi. Nhìn lại năm 2025, Vũ Hoàng Phi cho biết, anh cảm thấy may mắn khi các ngành nghề khác ít nhiều đều làm ăn khó khăn thì ngành tóc của anh lại khá ổn định. Vũ Hoàng Phi thậm chí còn khai trương thêm được 2 chi nhánh ở quận 7 và Bình Thạnh, chi nhánh nào cũng rất đông khách.

Dù vậy, Vũ Hoàng Phi cho biết, mục tiêu của anh chưa dừng lại ở đó. "Mục tiêu của tôi là mỗi quận sẽ có 1 chi nhánh và mỗi năm sẽ khai trương thêm 1 cái" - TikToker 9x chia sẻ.

Khát vọng của TikToker Vũ Hoàng Phi

Tiktoker sở hữu 1,6 triệu follower chuyên cắt tóc cho sao Việt là ai? - Ảnh 3.

Vũ Hoàng Phi và ca sĩ Tuấn Kiệt

Điều đáng nể của Vũ Hoàng Phi chính là từ nhiều năm nay, dù bận rộn quản lý hệ thống hay công tác đào tạo thì anh vẫn duy trì "thời khóa biểu" cắt tóc 0 đồng cho người nghèo, người lao động hàng tuần và tặng quà cho người vô gia cư vào mỗi dịp đặc biệt trong năm như Giáng sinh, Tết, Trung thu…

Nói về điều này, ông chủ babershop Vũ Hoàng Phi tâm sự, đó là chương trình đa lợi ích, vừa giúp đỡ được những người khó khăn vừa giúp thợ của tiệm được nâng cao tay nghề.

Vũ Hoàng Phi nói: "Những điểm cắt tóc 0 đồng đó vừa giúp các bạn nâng cao tay nghề vừa giúp được những người vô gia cư, người nghèo có mái tóc đẹp hơn. Họ không có điều kiện để vào các tiệm cắt tóc mắc tiền thì đây cũng là dịp để thợ do tôi đào tạo được thực hành để cứng tay nghề hơn".

Được biết, hàng tuần babershop Vũ Hoàng Phi đều cắt tóc 0 đồng tại công viên Khánh Hội quận 4. Đây là địa điểm quen thuộc với hầu hết người dân xung quanh khu vực này và được cán bộ phường rất tạo điều kiện.

Mới đây, anh chàng còn nhận được giấy khen và thư cảm ơn của các phường nằm trên địa bàn quận 4 (cũ) TP HCM về tấm lòng nhân ái của mình.

