Tìm động lực bứt phá để tăng trưởng 10%

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ngày 16-12 đã đồng chủ trì "Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026" với chủ đề "Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số".

Phấn đấu tăng trưởng 10%/năm

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh năm 2025, Việt Nam đối mặt khó khăn nhiều hơn thuận lợi nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn được thúc đẩy mạnh, dự kiến đạt trên 8%, thuộc nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên. Trong bối cảnh hiện nay, việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng đặt ra thách thức lớn, đòi hỏi phải đổi mới tư duy phát triển và xác lập mô hình tăng trưởng mới, tạo lập các động lực tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đồng thời, có các giải pháp tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhằm phát huy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống.

Dựa trên nền tảng tăng trưởng năm 2025 và những cơ hội, thách thức của giai đoạn mới, ông Nguyễn Đức Hiển - Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương - và Nhóm Nghiên cứu của Ban đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng cho giai đoạn 5 năm tiếp theo. Trong đó, đáng chú ý nhất là "kịch bản mục tiêu" với tham vọng đưa tốc độ tăng trưởng GDP đạt 10%/năm. Nếu hiện thực hóa được kịch bản này, quy mô nền kinh tế Việt Nam đến năm 2030 sẽ đạt gần 25 triệu tỉ đồng, tương đương khoảng 910 tỉ USD; GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD. Đây là một bước nhảy vọt so với "kịch bản cơ sở" có mức tăng trưởng 7,5%/năm và "kịch bản chuyển tiếp" đề ra mục tiêu tăng trưởng 8,5%/năm.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 10%/năm giai đoạn 2026 - 2030, ông Nguyễn Đức Hiển và Nhóm Nghiên cứu cho rằng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn là nền tảng then chốt. Lưu ý tăng trưởng cao sẽ mất ý nghĩa nếu lạm phát leo thang, ông Hiển nhấn mạnh cần giữ lạm phát quanh mức 4%. Nhóm Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp như phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và tiền tệ; đa dạng hóa huy động nguồn lực tài chính ngoài tín dụng. Bên cạnh đó là tháo gỡ vướng mắc chính sách, đơn giản hóa thủ tục; ngoài việc làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống thì cần phát triển các động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan sản phẩm chuyển đổi xanh trưng bày tại “Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026” Ảnh: Nhật Bắc

Bà Mariam Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam, nhận định Việt Nam không chỉ cần tăng trưởng nhanh mà còn phải tránh bẫy thu nhập trung bình. Dẫn chứng từ năm 1990 đến nay mới chỉ có 34 nền kinh tế đã chuyển hóa thành công từ thu nhập trung bình sang thu nhập cao, bà khuyến nghị Việt Nam cần xây dựng lộ trình riêng. "Khi tăng trưởng dựa vào xuất khẩu dần thu hẹp, Việt Nam cần điều chỉnh mô hình phát triển, đa dạng hóa động lực tăng trưởng, thúc đẩy cải cách và phát huy vai trò khu vực tư nhân" - bà Mariam Sherman gợi ý.

Phát triển nhanh, bền vững

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam kiên định, nhất quán tập trung thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm (năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao - PV).

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững nhưng phải trên nền tảng xanh hóa và số hóa. Phấn đấu tăng trưởng đạt 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, chú trọng nâng cao khả năng chống chịu, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo lãnh đạo Chính phủ, thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về thể chế; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên các ngành mũi nhọn về khoa học - công nghệ, quản trị thông minh, khoa học cơ bản và các lĩnh vực ưu tiên, mới nổi. Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Thủ tướng cũng lưu ý cần tạo đột phá cho các động lực tăng trưởng mới thông qua hoàn thiện cơ chế thử nghiệm, thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; xây dựng chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ số và khai thác các không gian phát triển mới như không gian biển, không gian ngầm, không gian vũ trụ. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu các nhóm công nghệ chiến lược, phát triển dữ liệu thành tài nguyên và hình thành các trung tâm công nghiệp công nghệ cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc khai thác hiệu quả các dự án hạ tầng liên vùng, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế; đa dạng hóa nguồn lực, thúc đẩy xã hội hóa, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghệ cao, sản xuất xanh, tuần hoàn. Bên cạnh đó, chuyển mạnh xuất khẩu từ cạnh tranh bằng giá sang dựa trên thương hiệu, tiêu chuẩn cao và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại.

Cho rằng mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi, Thủ tướng bày tỏ Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế.

Ông Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội: Hoàn thiện thể chế để kiến tạo phát triển Hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ then chốt để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Trên cơ sở kế thừa kết quả của Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI định hướng công tác lập pháp theo tầm nhìn dài hạn, gắn chặt với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Trong nhiệm kỳ Quốc hội sắp tới, Chính phủ đã đề xuất 179 nhiệm vụ lập pháp, trong đó có nhiều nội dung tập trung vào phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, văn hóa - xã hội. Riêng năm 2026, dự kiến đưa 38 nhiệm vụ vào chương trình lập pháp. Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo phát triển, trọng tâm là pháp luật về đầu tư, kinh doanh, tài chính, đất đai, quy hoạch; đồng thời xây dựng khung pháp lý cho các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, ứng dụng khoa học - công nghệ. Cùng với đó là hoàn thiện đồng bộ pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương. Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Khắc phục ô nhiễm không khí Toàn ngành nông nghiệp và môi trường tập trung phát triển nông nghiệp gắn với bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp 100 tỉ USD. Để hiện thực hóa các mục tiêu của ngành trong giai đoạn tới, chúng tôi sẽ tập trung chuyển đổi sản xuất theo mô hình xanh - sạch, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng của nông sản. Cùng với đó, bộ sẽ tăng cường quản lý, giám sát và khai thác hiệu quả tài nguyên, khoáng sản; tập trung phục hồi rừng tự nhiên và hệ sinh thái rừng ngập mặn. Về môi trường, chúng tôi sẽ ưu tiên thực hiện các giải pháp khắc phục ô nhiễm không khí. Đặt mục tiêu ngay đầu năm 2026, hình thành thị trường tín chỉ carbon trong nước, tiến tới kết nối với thị trường quốc tế. Ông Phan Tử Giang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam: Phát triển các trung tâm năng lượng Mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới đặt ra áp lực lớn cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Để đạt mục tiêu này, tập đoàn xác định đổi mới công tác đầu tư là động lực tăng trưởng chủ yếu, theo đó tập trung vào 2 hướng. Thứ nhất, phát triển các trung tâm công nghiệp năng lượng theo hướng sinh thái, nhằm phát huy quy mô, hiệu quả kinh doanh, tối ưu công nghệ và dòng chảy năng lượng, qua đó hình thành chuỗi giá trị và tạo ra giá trị gia tăng mới. Thứ hai, mở rộng đầu tư ra nước ngoài theo hướng linh hoạt, chú trọng hình thức mua bán - sáp nhập (M&A) để nhanh chóng hiện thực hóa doanh thu, bảo đảm tăng trưởng nhanh và bền vững. Tập đoàn kiến nghị Chính phủ rà soát quy hoạch, tập trung đầu tư các lĩnh vực năng lượng vào những cụm lớn, đồng thời có cơ chế đột phá cho các cụm năng lượng. Bên cạnh đó, cần tăng cường phân cấp, trao quyền quyết định đầu tư cho doanh nghiệp nhà nước để kịp thời nắm bắt cơ hội ở thị trường quốc tế.



