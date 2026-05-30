Thời sự

Tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích trên biển sau vụ nổ bình gas

CA LINH

(NLĐO) - Lực lượng chức năng điều động tàu chuyên dụng đến hiện trường để tiếp tục phối hợp tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích trên biển.

Ngày 30-5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên gặp nạn trong vụ cháy, chìm tàu hàng trên biển.

Tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích trên biển sau vụ nổ bình gas - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa thuyền viên được cứu vớt vào bờ an toàn

Theo thông tin ban đầu, chiều 28-5, tàu SG 7120 chở hàng hóa cùng 11 thuyền viên đang neo đậu tại khu vực cách bờ biển phường Trường Long Hòa (tỉnh Vĩnh Long) khoảng 10 hải lý thì xảy ra sự cố nổ bình gas, dẫn đến cháy lớn rồi chìm tàu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng 2 tàu cá tham gia cứu nạn. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu vớt 9 thuyền viên và đưa vào bờ an toàn, 2 thuyền viên còn lại hiện vẫn mất tích.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục huy động thêm nhiều tàu cá của ngư dân và các phương tiện hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố tham gia hỗ trợ. 

Sau đó, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã đề nghị Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TPHCM, TP Cần Thơ và các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long; cùng Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi từ 2 - 5 hải lý quanh vị trí tàu bị nạn.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia cũng đã điều động tàu chuyên dụng đang thường trực tại TPHCM đến hiện trường để tiếp tục phối hợp tìm kiếm, cứu nạn 2 thuyền viên còn mất tích.

Thuyền trưởng bất ngờ khó thở trên biển, thuyền viên khẩn cấp cầu cứu

Thuyền trưởng bất ngờ khó thở trên biển, thuyền viên khẩn cấp cầu cứu

(NLĐO) - Tàu đang di chuyển trên biển thì thuyền trưởng bất ngờ lên cơn khó trở, các thuyền viên đã gọi vào bờ cầu cứu .

(NLĐO)- Lực lượng chức năng TPHCM đã tiếp nhận, chăm sóc và bàn giao thuyền viên Indonesia gặp nạn trên biển cho cơ quan đại diện ngoại giao theo đúng quy định.

(NLĐO) - Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam công bố 2 số đường dây nóng 0904678978 và 0945296595 để hỗ trợ thuyền viên đang hoạt động tại vùng biển Trung Đông

