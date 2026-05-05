Tìm thân nhân người đàn ông 50 tuổi đang nguy kịch tại bệnh viện

Ngày 5-5, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) phát đi thông báo khẩn tìm thân nhân cho một nam bệnh nhân (khoảng 50 tuổi) đang trong tình trạng nguy kịch, hiện chưa rõ danh tính.

Người đàn ông đang được điều trị tại bệnh viện

Trước đó, ngày 3-5, người dân phát hiện người đàn ông này ngã gục, nguy kịch tại khu vực xã Cần Giờ, TPHCM. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Cần Giờ cùng lực lượng y tế đã có mặt kịp thời để sơ cứu. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ (cơ sở 2) để xử trí ban đầu, sau đó tiếp tục được chuyển tuyến đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh để điều trị chuyên sâu.

Hiện tại, bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Theo đại diện Bệnh viện Lê Văn Thịnh, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tiên lượng rất nặng. Do không có giấy tờ tùy thân và chưa có người thân liên lạc, việc chăm sóc cũng như đưa ra các quyết định điều trị quan trọng đang gặp nhiều khó khăn.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh kêu gọi ai là người thân hoặc có thông tin về bệnh nhân nói trên, vui lòng liên hệ gấp để phối hợp chăm sóc và hỗ trợ người bệnh trong quá trình điều trị.

Mọi thông tin liên hệ: Bệnh viện Lê Văn Thịnh, địa chỉ 130 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, TPHCM. Tổng đài CSKH: 1900 633 878 (bấm phím nội bộ 2100).