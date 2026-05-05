Rà soát, thu hồi 3 lô sữa a2 Platinum Premium cho trẻ nhỏ

Tối 4-5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành; Sở An toàn thực phẩm TPHCM và các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, cảnh báo sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi.

Sản phẩm sữa a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi bị cảnh báo thu hồi. Ảnh: Internet

Theo đó, cơ quan này yêu cầu các địa phương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung Sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0-12 months Milk-based powder with Iron) do A2 Milk Company sản xuất.

Đồng thời, làm việc với đơn vị công bố sản phẩm (nếu có), yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối, người tiêu dùng ngừng sử dụng và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất; báo cáo số lượng đã nhập khẩu, đã bán, còn tồn và đề xuất biện pháp xử lý.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường lấy mẫu giám sát các sản phẩm lưu thông trên thị trường, đặc biệt là sữa và sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ; kịp thời cảnh báo, thu hồi sản phẩm không đạt yêu cầu, đồng thời tuyên truyền để người tiêu dùng không sử dụng các lô sản phẩm nêu trên. Kết quả xử lý phải báo cáo trước ngày 18/5.

Trước đó, ngày 2-5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ thông báo A2 Milk Company tự nguyện thu hồi 3 lô sữa a2 Platinum Premium USA (dạng bột, bổ sung sắt) dành cho trẻ 0–12 tháng tuổi do phát hiện chứa cereulide – độc tố bền nhiệt do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Các lô bị thu hồi gồm: 2210269454 (hạn 15-7-2026); 2210324609 (hạn 21-1-2027); 2210321712 (hạn 15-1-2027), đóng hộp thiếc 31,7 ounce, đã bán tại Mỹ.

Cũng trong ngày 4-5, Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng phối hợp với nhà phân phối, gian hàng ngừng kinh doanh các lô sữa bị thu hồi (nếu có tại Việt Nam), gỡ bỏ thông tin sản phẩm và xử lý theo quy định pháp luật.