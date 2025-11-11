Tìm thân nhân người đàn ông bất tỉnh ngoài đường ở phường Tam Bình, TP HCM

Chiều 11-11, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP HCM) cho biết đang phối hợp với UBND phường Tam Bình tìm kiếm thân nhân một người đàn ông hiện được điều trị tại bệnh viện.

Người đàn ông đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

Trước đó, sáng 10-11, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tiếp nhận một trường hợp nhập viện trong tình trạng đau quặn bụng, đi lại khó khăn, được Công an phường Tam Bình đưa vào.

Người này tên Nguyễn Huy Kh. (chưa rõ địa chỉ), được người dân phát hiện nằm bất động ở lề đường ở phường Tam Bình.

Qua quá trình thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết tiêu hoá, suy kiệt... Hiện tại, ông đã tỉnh táo, tiếp xúc được nhưng đi lại rất khó khăn.

Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tìm hiểu thì được biết ông Kk. bỏ nhà đi lang thang mấy tháng nay. Ông đã có vợ con; 2 người anh trai và mẹ ruột sống tại TP HCM nhưng không nhớ rõ địa chỉ nhà, số điện thoại liên lạc.

Phòng Công tác xã hội thông báo ai là người nhà ông Kh., liên hệ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức theo số điện thoại 096.253.4646 để tiếp nhận và chăm sóc bệnh nhân.