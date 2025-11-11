HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Tìm thân nhân người đàn ông bất tỉnh ngoài đường ở phường Tam Bình, TP HCM

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Người đàn ông nằm bất động ngoài đường, được công an đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không nhớ rõ địa chỉ nhà và số điện thoại liên lạc với người thân

Chiều 11-11, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP HCM) cho biết đang phối hợp với UBND phường Tam Bình tìm kiếm thân nhân một người đàn ông hiện được điều trị tại bệnh viện. 

Tìm thân nhân người đàn ông bất tỉnh ở đường được đưa vào bệnh viện cấp cứu - Ảnh 1.

Người đàn ông đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

Trước đó, sáng 10-11, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tiếp nhận một trường hợp nhập viện trong tình trạng đau quặn bụng, đi lại khó khăn, được Công an phường Tam Bình đưa vào. 

Người này tên Nguyễn Huy Kh. (chưa rõ địa chỉ), được người dân phát hiện nằm bất động ở lề đường ở phường Tam Bình. 

Qua quá trình thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết tiêu hoá, suy kiệt... Hiện tại, ông đã tỉnh táo, tiếp xúc được nhưng đi lại rất khó khăn. 

Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tìm hiểu thì được biết ông Kk. bỏ nhà đi lang thang mấy tháng nay. Ông đã có vợ con; 2 người anh trai và mẹ ruột sống tại TP HCM nhưng không nhớ rõ địa chỉ nhà, số điện thoại liên lạc.

Phòng Công tác xã hội thông báo ai là người nhà ông Kh., liên hệ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức theo số điện thoại 096.253.4646 để tiếp nhận và chăm sóc bệnh nhân. 

Gần 300 ca nghi ngộ độc liên quan "bánh mì cóc cô Bích", xét nghiệm thấy thêm vi khuẩn

Gần 300 ca nghi ngộ độc liên quan "bánh mì cóc cô Bích", xét nghiệm thấy thêm vi khuẩn

(NLĐO) - Các bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn "bánh mì cóc cô Bích" đã đến khám và điều trị tại 14 bệnh viện trên địa bàn TP HCM, đa số đã ổn định sức khỏe

Thuốc ung thư vừa được cấp phép tại Việt Nam: Có phải thuốc mới?

(NLĐO) - Việt Nam hiện lưu hành 99 thuốc trị ung thư. Thuốc mới cấp phép là kháng thể đơn dòng, cơ chế giống sản phẩm gốc của Mỹ được cấp phép từ năm 2017.

Nghiên cứu mô hình viện dưỡng lão tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM

(NLĐO) - Giám đốc Sở Y tế TP HCM đề nghị Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố nghiên cứu mô hình viện dưỡng lão với hình thức nội trú và đi về trong ngày

