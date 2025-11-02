Tìm thấy hài cốt liệt sĩ kèm biển nhôm khắc ký hiệu rất quan trọng

Từ ngày 21-10 đến ngày 2-11, trong quá trình mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị), Đội Quy tập HCLS Đoàn Kinh tế -Quốc phòng 337, Quân khu 4 đã cất bốc được 2 HCLS.

Hài cốt liệt sĩ được quy tập ở thôn Xa Re (xã Khe Sanh) kèm một biển nhôm có ký hiệu "SH 1- 99X". Ảnh: Duy Đông

Theo đó, 2 HCLS nằm ở độ sâu 0,8-1m, được bọc trong bao tử sĩ còn có nhiều xương cốt. Di vật gồm: tăng nguyên tấm, vải dù, dây dù, cúc áo, đế dày, khuy dày, mắt nịt, nắp hộp dầu, lọ thủy tinh, dây thông tin…

Đặc biệt, HCLS số 2 quy tập ngày 1-11 có di vật là một biển nhỏ làm bằng nhôm có ký hiệu "SH 1- 99X".

Sau khi quy tập, 2 HCLS được hương khói, bảo quản, chăm sóc tại Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh và chờ xác định thông tin từ các cơ quan chức năng. Đơn vị tìm kiếm đang tiếp tục mở rộng khu vực quy tập được HCLS.

Trước đó, tại thôn Xa Re, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 24 HCLS và đã tổ chức an táng 22 HCLS tại Nghĩa trang xã Khe Sanh.