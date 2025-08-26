Sáng 26-8, ông Lê Phú Nguyện - Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng - cho biết lực lượng chức năng cùng người dân địa phương được huy động để xuyên đêm tìm kiếm một bé gái 3 tuổi mất tích ở sông Yên.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm bé gái 3 tuổi mất tích

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 25-8, cháu T.A.N (3 tuổi, trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) về quê ngoại tại xã Hòa Vang (cách nhà gần 10 km) chơi.

Trong lúc đi cùng bà ra vườn nhà gần sông Yên, cháu bé bất ngờ mất tích. Gia đình sau đó trình báo sự việc đến Công an xã Hòa Vang.

Quần thảo dưới lòng sông Yên, công tác tìm kiếm sáng nay vẫn tiếp tục

Ngay trong tối 25-8, lực lượng công an, dân quân tự vệ và người dân đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm quanh khu vực sông.

"Từ thông tin gia đình cung cấp, lực lượng chức năng xác định nhiều khả năng cháu bé rơi xuống sông. Việc tìm kiếm cháu bé vẫn đang tiến hành khẩn trương" - lãnh đạo UBND xã Hòa Vang thông tin.

Đến sáng nay 26-8, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng người dân vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm cháu T.A.N dọc sông Yên, đồng thời rà soát khu vực lân cận.