Tìm thấy thi thể 2 mẹ con dưới sông sau nhà

Trưa ngày 18-6, lực lượng chức năng tại xã Quảng Điền (TP Huế) cho biết đã tìm thấy thi thể bà Trần Thị Thu sau một đêm tìm kiếm ở khúc sông ngay sau nhà nạn nhân.

Tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17-6, Công an xã Quảng Điền tiếp nhận tin báo từ tổ an ninh trật tự thôn An Xuân Tây về việc nghi có người gặp nạn tại khu vực bến nước sau nhà dân.

Triển khai tìm kiếm các nạn nhân.

Vào khoảng 12 giờ cùng ngày, bà Hoàng Thị Lệ (trú thôn An Xuân Tây) sau khi đi cúng kỵ trở về đã ghé thăm nhà chị dâu là bà Trần Thị Thu (SN 1962) và ông Hoàng Trọng Cư (SN 1983) tại cùng thôn. Bà Thu và ông Cư là mẹ con, được người thân cho biết đều có biểu hiện bệnh tâm thần.

Tại thời điểm đến nơi, bà Lệ không thấy hai mẹ con trong nhà nên đi tìm xung quanh. Khi ra khu vực bến nước phía sau nhà, bà phát hiện 3 chiếc dép nhựa được cho là của bà Thu và con trai để lại tại đây nên nghi ngờ có sự việc bất thường và báo cho lực lượng chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quảng Điền đã huy động lực lượng đến hiện trường, phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 23 giờ cùng ngày, thi thể của người con trai đã được tìm thấy.