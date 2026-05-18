Tìm thấy thi thể một thanh niên dưới rạch Kênh Tẻ, TPHCM

Ngày 18-5, Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ một thanh niên bị đuối nước ở rạch Kênh Tẻ.
Sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM tiếp nhận thông tin về một thanh niên bị mất liên lạc tại khu vực cầu Khánh Hội, đoạn rạch Kênh Tẻ, phường Xóm Chiểu nên điều động 12 cảnh sát đến hỗ trợ tìm kiếm.
Lính cứu hộ đã lặn tìm các đoạn xung quanh. Đến 8 giờ 45, lực lượng lực chức năng tìm thấy thi thể thanh niên mất tích và bàn giao cho lực lượng chức năng địa phương, gia đình.
CLIP: Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể dưới rạch Kênh Tẻ.
Khu vực mất tích là dưới chân cầu Khánh Hội.
