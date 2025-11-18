HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tìm thấy thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi

Trần Thường

(NLĐO) – Trong lúc đi làm trở về nhà, một người đàn ông ở TP Đà Nẵng không may bị nước lũ cuốn trôi, thi thể vừa được tìm thấy sau gần 1 ngày

Khoảng 13 giờ chiều 18-11, lực lượng chức năng và người dân đã tìm được thi thể ông Nguyễn Ngọc Hạnh (SN 1979, trú thôn Trà Nô, xã Phước Trà, TP Đà Nẵng).

Tìm được thi thể người đàn ông bị lũ cuốn ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Thi thể ông Hạnh được tìm thấy vào chiều 18-11

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 17-11, ông Hạnh đi khai thác keo tại thôn Bình Hòa, xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng. Trên đường ông trở về nhà thì gặp dòng nước chảy xiết cuốn mất tích.

Ngay sau khi người dân phát hiện sự việc và báo tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My đã nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Thượng tá Hồ Thăng Trà - Phó Chỉ huy trưởng  -trực tiếp chỉ huy 7 cán bộ, chiến sĩ, cùng với lực lượng dân quân, Công an xã Phước Trà và Hiệp Đức tổ chức tìm kiếm dọc các tuyến suối và khu vực nơi nạn nhân được cho là bị cuốn trôi.

Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nước chảy xiết, địa hình hiểm trở và thời tiết xấu. Tuy vậy, các lực lượng vẫn kiên trì rà soát nhiều khu vực suốt đêm. Đến 13 giờ 10 phút chiều 18-11, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể ông Hạnh tại khu vực hạ lưu, tiến hành bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Cả khu dân cư dựng barie tự chế, ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng

Cả khu dân cư dựng barie tự chế, ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Mỗi ngày, hàng nghìn lượt xe né trạm BOT-545, quần thảo khu dân cư Thanh Quýt (phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng) khiến đời sống người dân đảo lộn.

Chưa thể tiếp tục tìm 3 người mất tích, người dân ở Đà Nẵng chạy lũ "tập 5"

(NLĐO) – Đồn Biên phòng Ga Ry – TP Đà Nẵng nhận đỡ đầu cho 2 cháu bé là con của 2 vợ chồng công an viên bị mất tích trong vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn.

Clip: Giải cứu 2 người bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Hai người dân đi làm về bị mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết ở dưới chân đập thủy điện đã được lực lượng chức năng tại TP Đà Nẵng giải cứu an toàn.

