Khoảng 13 giờ chiều 18-11, lực lượng chức năng và người dân đã tìm được thi thể ông Nguyễn Ngọc Hạnh (SN 1979, trú thôn Trà Nô, xã Phước Trà, TP Đà Nẵng).

Thi thể ông Hạnh được tìm thấy vào chiều 18-11

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 17-11, ông Hạnh đi khai thác keo tại thôn Bình Hòa, xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng. Trên đường ông trở về nhà thì gặp dòng nước chảy xiết cuốn mất tích.

Ngay sau khi người dân phát hiện sự việc và báo tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My đã nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Thượng tá Hồ Thăng Trà - Phó Chỉ huy trưởng -trực tiếp chỉ huy 7 cán bộ, chiến sĩ, cùng với lực lượng dân quân, Công an xã Phước Trà và Hiệp Đức tổ chức tìm kiếm dọc các tuyến suối và khu vực nơi nạn nhân được cho là bị cuốn trôi.

Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nước chảy xiết, địa hình hiểm trở và thời tiết xấu. Tuy vậy, các lực lượng vẫn kiên trì rà soát nhiều khu vực suốt đêm. Đến 13 giờ 10 phút chiều 18-11, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể ông Hạnh tại khu vực hạ lưu, tiến hành bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.