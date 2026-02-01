HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tín hiệu trái chiều từ Iran: Hé mở cửa đàm phán nhưng vẫn quyết liệt tập trận

Huệ Bình

(NLĐO) – Tiến trình đàm phán Mỹ - Iran đang có tiến triển, ngay cả khi bộ trưởng ngoại giao Iran tiếp tục cáo buộc Washington làm gia tăng căng thẳng.

Thông tin trên do kênh truyền hình Al Jazeera trích dẫn từ quan chức an ninh hàng đầu của Iran.

Ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đã chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 31-1: "Trái ngược với những ồn ào trên mặt báo, tiến trình xây dựng khuôn khổ đàm phán giữa các bên thực chất vẫn đang tiến triển".

Tuy nhiên, ông Larijani không cung cấp chi tiết cụ thể về khuôn khổ đàm phán được nhắc tới.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang trong nhiều tuần qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa tấn công Iran liên quan đến các cuộc trấn áp biểu tình trong nước và nỗ lực hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran.

Chính quyền ông Donald Trump đã triển khai một "hạm đội" đến khu vực, dẫn đầu bởi tàu sân bay USS Abraham Lincoln, làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự trực diện.

Tín hiệu trái chiều từ Iran: Hé mở cửa đàm phán nhưng vẫn quyết liệt tập trận - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đi qua eo biển Hormuz vào năm 2019. Ảnh: Hải quân Mỹ/AP

Các lãnh đạo cấp cao của Iran khẳng định họ sẵn sàng đàm phán nhưng chỉ khi ông Donald Trump chấm dứt các lời đe dọa tấn công.

Đầu tuần này, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố các tàu chiến Mỹ đã ở chế độ sẵn sàng áp dụng các biện pháp mạnh nếu Iran tiếp tục khước từ nỗ lực đối thoại về vấn đề hạt nhân.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cảnh báo cuộc tập trận của Iran tại eo biển Hormuz dễ gây va chạm và bất ổn.

Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi chỉ trích Mỹ can thiệp việc nội bộ. Ông Araghchi nhấn mạnh sự hiện diện của quân đội nước ngoài chỉ khiến khu vực thêm căng thẳng.

Phóng viên Tohid Asadi của Al Jazeera đưa tin từ thủ đô Tehran của Iran cho biết tình hình vẫn "mong manh và nhạy cảm". Dù vậy, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang diễn ra.

Thủ tướng Qatar, ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, đã gặp ông Larijani tại Tehran hôm 31-1 để thảo luận về các biện pháp giảm bớt căng thẳng, khẳng định sự ủng hộ đối với các giải pháp hòa bình nhằm ổn định khu vực.

Trong khi đó, trang UPI đưa tin quân đội Iran dự kiến bắt đầu cuộc tập trận hải quân bắn đạn thật kéo dài 2 ngày tại eo biển Hormuz từ ngày 1-2, bất chấp những lời cảnh báo từ phía Mỹ.

Trong tuyên bố hôm 31-1, CENTCOM khẳng định: "Chúng tôi tôn trọng quyền hoạt động chuyên nghiệp của Iran tại các vùng biển và không phận quốc tế. Tuy nhiên, bất kỳ hành vi thiếu an toàn nào gần lực lượng Mỹ hoặc tàu thương mại đều làm tăng nguy cơ va chạm và bất ổn".

CENTCOM nhấn mạnh sẽ không dung thứ cho các hành động gây hấn như: áp sát tàu chiến Mỹ ở tốc độ cao, bay thấp phía trên khí tài Mỹ hoặc chĩa vũ khí vào lực lượng Mỹ.

Eo biển Hormuz là hành lang thương mại thiết yếu với hơn 100 tàu buôn qua lại mỗi ngày.

Việc Mỹ triển khai quân diễn ra khi chính quyền ông Donald Trump cân nhắc khả năng can thiệp quân sự vào tình hình bất ổn tại Iran. Một số ước tính cho thấy có từ 6.000 đến hơn 30.000 người thiệt mạng kể từ khi làn sóng biểu tình bùng phát vào cuối tháng 12.

