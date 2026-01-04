HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Tín hiệu vui đầu năm của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, Bình Tinh chinh phục khán giả

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Những ngày đầu năm 2026, nghệ sĩ Bình Tinh đã tổ chức biểu diễn và chinh phục khán giả bằng những suất tái hiện vở tuồng kinh điển


Tín hiệu vui đầu năm của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, Bình Tinh chinh phục khán giả - Ảnh 1.

Đông đảo khán giả đã đến xem và cổ vũ các suất diễn của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long tại Vũng Tàu đầu năm 2026

Những ngày đầu năm mới 2026, Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long liên tiếp thu hút đông đảo khán giả ở nhiều địa phương như: Vùng Tàu, Bà Rịa, Đồng Nai… Thu hút hàng ngàn khán giả đến xem và cổ vũ lực lượng nghệ sĩ trẻ của đoàn đã hóa thân xuất sắc vào các vai diễn trong tác phẩm kinh điển.

Tối nay (4-1), đoàn tiếp tục trình diễn vở "Về đất Kinh Châu" của cố soạn giả Bạch Mai tại Đình Bình Xương (Miễu Bình Xương) – một không gian văn hóa tâm linh gắn bó sâu sắc với đời sống cộng đồng địa phương.

Bình Tinh cảm ơn công chúng đã yêu thương

Không chỉ riêng đêm diễn này, chuỗi suất diễn liên tiếp trong các ngày 3 và 4-1 đã cho thấy sức sống bền bỉ của tuồng cổ. Trước đó, vở "Tân anh hùng náo" trong suất sáng 4-1 được khán giả cổ vũ nồng nhiệt; còn đêm 3-1, vở "Loạn chiến phụng hoàng cung" cũng tạo nên không khí sôi nổi, kín chỗ.

Mỗi vở diễn, hàng trăm tràng pháo tay dành cho các nghệ sĩ đã minh chứng rõ ràng cho tình yêu mà công chúng dành cho loại hình nghệ thuật truyền thống này. "Chúng tôi cảm động lắm, cảm ơn sâu sắc đến khán giả đã dành quá nhiều tình thương cho đoàn Huỳnh Long. Từ tín hiệu vui đầu năm này chúng tôi có thêm động lực để thực hiện tốt hơn nhiều dự án mới trong năm 2026, đưa nghệ thuật cải lương tuồng cổ đến gần hơn với công chúng tại nhiều địa phương" – NS Bình Tinh chia sẻ.

Tín hiệu vui đầu năm của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, Bình Tinh chinh phục khán giả - Ảnh 2.

Người xem đã cổ vũ nồng nhiệt các vở diễn của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long

Niềm tự hào của chiếc nôi Huỳnh Long

Điều đáng quý là chiếc nôi cải lương tuồng cổ Huỳnh Long đã biểu diễn là đông người xem, từ nhà hát cho đến sân khấu đình làng, miễu cổ nơi nào sáng đèn là khán giả đến cổ vũ.

"Huỳnh Long từng là "cái nôi" của sinh hoạt nghệ thuật dân gian. Ở Đình Bình Xương, ánh đèn sân khấu hòa cùng không gian linh thiêng, tạo nên cảm giác vừa trang trọng vừa gần gũi. Khán giả đủ mọi lứa tuổi quây quần, chăm chú theo dõi từng lớp diễn, từng làn điệu, để rồi cùng vỡ òa trong những đoạn cao trào bi tráng của tuồng cổ. Xúc động lắm!" – NS Bình Tinh chia sẻ.

Tín hiệu vui đầu năm của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, Bình Tinh chinh phục khán giả - Ảnh 3.

Dàn diễn viên trẻ, giỏi nghề của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long được khán giả yêu thích

Trước đó không lâu, đoàn cũng đã có chuyến lưu diễn thành công tại Vũng Tàu, nơi các suất diễn được khán giả chào đón nồng nhiệt. Sự đón nhận ấy cho thấy cải lương tuồng cổ không hề "kén người xem" như nhiều lo ngại, mà trái lại, vẫn có khả năng lay động cảm xúc mạnh mẽ nếu được dàn dựng nghiêm túc, diễn xuất đến nơi đến chốn và đặt đúng vào không gian văn hóa phù hợp.

"Tôi nhớ đến cha mẹ của mình, nghệ sĩ Đức Lợi và Bạch Mai, đã lèo lái, gầy dựng thương hiệu đoàn Huỳnh Long, tiếp nối truyền thống của gia đình. Nên dù gặp nhiều khó khăn tôi vẫn cố gắng và nỗ lực không ngừng để phát huy những điều mà cha mẹ tôi kỳ vọng ở tôi" – NS Bình Tinh tâm sự.

Những đêm diễn đông khán giả đầu năm mới không chỉ là niềm vui của riêng đoàn, mà còn là tín hiệu lạc quan cho tương lai của cải lương tuồng cổ – khi nghệ thuật truyền thống vẫn tìm được chỗ đứng vững vàng trong đời sống đương đại, bằng chính giá trị nội lực và sự tận hiến của người làm nghề.


