Tín hiệu vui từ trận thắng của U22 Việt Nam

Lượt đấu đầu tiên của giải giao hữu, Hàn Quốc đã thắng Uzbekistan 2-0 và Việt Nam đã thắng Trung Quốc 1-0. Đây là lần thứ ba U22 Việt Nam tham dự Panda Cup, trước đó từng thua Trung Quốc 1-2 vào tháng 9-2024, và hòa 1-1 hồi tháng 3-2025.

U22 Việt Nam chấm dứt "237 ngày" bất bại của chủ nhà

Huấn luyện viên đội Trung Quốc Antonio Puche nhận định trận đấu diễn ra cân bằng và công bằng hơn nếu trận đấu kết thúc hòa, thậm chí ông còn nhận định dù Việt Nam đã thắng Trung Quốc 1-0, nhưng diễn tiến trận đấu cho thấy Trung Quốc cũng xứng đáng thắng Việt Nam 1-0.

U22 Việt Nam tại giải Panda Cup 2025

Đánh giá của HLV Puche dựa trên thực tế trên sân khi 40 phút đầu thế trận thuộc về đội Trung Quốc, và nếu như thủ môn Cao Văn Bình không xuất sắc cũng như hàng tiền đạo Trung Quốc sút chính xác hơn, thì Trung Quốc đã mở tỉ số.

Do đó từ người hâm mộ cho đến truyền thông cũng như giới chuyên môn Trung Quốc đều không hài lòng khi đội nhà thua Việt Nam và đây là thất bại đầu tiên của Trung Quốc trước Việt Nam ở cấp độ dưới 23 tuổi, kể từ trận giao hữu thua 0-2 năm 2019 khi Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo, còn HLV Trung Quốc là Guus Hiddink - người từng đưa đội Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2022. Đáng chú ý trận thắng này của Việt Nam đã chấm dứt "237 ngày" bất bại của bóng đá trẻ Trung Quốc.

Tham dự Panda Cup lần này U22 Việt Nam có lực lượng gần như đầy đủ nhất và được xác nhận qua phát biểu của HLV Đinh Hồng Vinh: "So với hai lần dự Panda Cup trước, chúng tôi có đội hình mạnh hơn, để hướng tới SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026".

Lực lượng đội U22 Việt Nam tại giải lần này có 16 cầu thủ tham dự giải hồi tháng 3-2025 và được bổ sung những cầu thủ chất lượng đang khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam như thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Phạm lý Đức, tiền vệ Khuất Văn Khang, tiền đạo Bùi Vĩ Hào...

Ngược lại tuyển Trung Quốc không có được đội hình mạnh nhất do nhiều cầu thủ chủ lực thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Dù triệu tập 30 cầu thủ, nhưng có đến 12 người vắng mặt do chấn thương hoặc trùng lịch thi đấu. Đó cũng là nguyên nhân khi gặp đội Việt Nam, đội Trung Quốc chỉ có thể đăng ký 18 cầu thủ, và thay 3 cầu thủ, còn Việt Nam đăng ký 22, thay 6 cầu thủ.

HLV Đinh Hồng Vinh

Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 81, Văn Thuận đột phá bên cánh trái rồi chuyền bóng vào trong cho Minh Phúc lao nhanh xuống ghi bàn sau khi hậu vệ Wang Shiqin phá bóng hụt và trước khi thủ môn Shenping can thiệp.

Sự trở lại của Bùi Vĩ Hào ở U22 Việt Nam

Thế trận 40 phút đầu thuộc về đội Trung Quốc, nhưng kể từ đó, cục diện trận đấu hoàn toàn thuộc về đội Việt Nam. Hiệp hai hoàn toàn thuộc về đội Việt Nam khi các cầu thủ Trung Quốc chỉ có 39% thời gian kiểm soát bóng so với Việt Nam là 61%. Không chỉ làm chủ được trận đấu, đội Việt Nam còn tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn, và nếu như trọng tài Trung Quốc không thiên vị đội nhà thì đội Việt Nam đã có thể thắng hơn 1 bàn.

U22 Việt Nam vẫn chưa sử dụng hết các quân bài chủ lực

Ngay cả truyền thông Trung Quốc cũng phải thừa nhận pha đẩy người của trung vệ thủ quân Liu Haofan khiến Bùi Vĩ Hào ngã sấp cả người trong vùng cấm địa, lý ra đội Việt Nam phải được hưởng quả phạt 11m. Ngoài ra, vào cuối trận, khi đội Việt Nam phản công, tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã đột phá qua tất cả cầu thủ Trung Quốc và bị kéo ngã, trọng tài đã thổi phạt nhưng không rút thẻ cảnh cáo cầu thủ Trung Quốc phạm lỗi.

Sau đó trọng tài Shen cũng vội vàng cắt còi kết thúc trận đấu, khi Việt Nam có pha tấn công không loại trừ khả năng ghi được bàn thắng.

Một trận thắng mà U22 Việt Nam vẫn chưa sử dụng hết các quân bài chủ lực như thủ môn Trung Kiên, tiền vệ Viork Lê, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cũng như trung vệ "tòa tháp 1m96" Đinh Quang Kiệt.

Điều đáng nói nhất là sự trở lại của tiền đạo Bùi Vĩ Hào sau thời gian dài chấn thương. Dù chỉ vào sân từ phút 74, nhưng anh đã kịp để lại những pha bóng đẹp và hứa hẹn kịp hồi phục phong độ tại SEA Games 2025 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

Đội U22 Việt Nam sẽ gặp Uzbekistan lúc 14 giờ 30 phút ngày 15-11, lần tái đấu này hứa hẹn nhiều hấp dẫn, trước đó hai đội đã hòa 0-0 trong lần gặp nhau hồi tháng 3-2025.

Giải Bóng đá quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025 diễn ra từ ngày 12 đến 18-11 tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) với sự góp mặt của bốn đội tuyển U22 Việt Nam, Hàn Quốc, Uzbekistan và chủ nhà Trung Quốc.



