Thể thao

U22 Việt Nam xuất sắc vượt qua chủ nhà Trung Quốc ở giải giao hữu quốc tế

Tường Phước

(NLĐO) - Pha lập công của Phạm Minh Phúc giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng 1-0, vượt qua chủ nhà Trung Quốc trong trận ra quân CFA Team China – Panda Cup 2025

Tại Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025, U22 Việt Nam đối mặt nhiều khó khăn khi phải chạm trán đội chủ nhà ở ngày ra quân giải đấu. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh tự tin chơi đôi công với đối phương xuyên suốt trận đấu.

Bắt nhịp trận đấu có phần chậm chạp và hàng thủ cũng mắc một số sai lầm song U22 Việt Nam nhanh chóng siết đội hình và dần vận hành nhuần nhuyễn đấu pháp chiến thuật đề ra. Thực tế, lối chơi của tuyển U23 Trung Quốc không quá đa dạng, khi thường xuyên áp dụng các tình huống bóng bổng hoặc cố định.

U22 Việt Nam xuất sắc vượt qua chủ nhà Trung Quốc ở giải giao hữu quốc tế - Ảnh 1.

Giằng co gần 80 phút thi đấu, thầy trò ông Đinh Hồng Vinh bất ngờ có bàn mở tỉ số. Xuất phát từ pha đi bóng lắt léo và tạt vào vòng cấm địa của Lê Văn Thuận, hậu vệ Trung Quốc không thể phá bóng thành công và hậu vệ Phạm Minh Phúc nhanh chóng lao vào sút bồi, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

So với hai kỳ trước, U22 Việt Nam tiến bộ vượt bậc khi giành chiến thắng ở trận ra quân ở CFA Team China – Panda Cup 2025. Kết quả này giúp đoàn quân ông Vinh tạm xếp nhì giải đấu, có cùng 3 điểm với U23 Hàn Quốc song kém hơn về chỉ số phụ.

Diễn ra trước đó cùng ngày, U23 Hàn Quốc thắng U23 Uzbekistan với tỉ số 2-0 nhờ các pha lập công của Jung Seung-Bae và Kim Myung-jun diễn ra trong hiệp hai của trận đấu.

Tin liên quan

Tuyển U22 Việt Nam hết sợ bóng bổng

Tuyển U22 Việt Nam hết sợ bóng bổng

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, tuyển U22 Việt Nam có sự chuyển biến rõ rệt về khả năng khai thác bóng bổng và bóng dài

Thế hệ mới của bóng đá Việt Nam nhìn từ Panda Cup, có tuyển U22 Việt Nam

(NLĐO) - Panda Cup 2025 là giải đấu khởi động cho đội U22 Việt Nam hướng đến mục tiêu: ít nhất vào chung kết SEA Games 2025

HLV Kim Sang-sik bất ngờ loại tiền vệ Việt kiều khỏi tuyển U22 Việt Nam

(NLĐO) - HLV Kim Sang-sik công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam cho đợt tập trung chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025

tuyển Trung Quốc U22 Việt Nam SEA Games 33 Tuyển U22 Việt Nam CFA Team China
