Quốc tế

Tin khả quan từ bàn đàm phán Mỹ - Iran, Tehran vẫn tuyên bố cứng

Cao Lực

(NLĐO) – Mỹ và Iran đạt được sự đồng thuận về nguyên tắc chính trong vòng đàm phán hạt nhân thứ hai tại Geneva vào ngày 17-2 nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi khẳng định bước tiến trên không đồng nghĩa một thỏa thuận sẽ sớm đạt được.

Truyền thông nhà nước Iran trước đó đưa tin Tehran sẽ tạm thời đóng cửa một phần eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng, trong lúc tiến hành đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Mỹ đã điều một lực lượng quân sự hùng hậu tới vùng Vịnh nhằm gây sức ép buộc Tehran phải nhượng bộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng "thay đổi chế độ" ở Tehran có thể là điều tốt nhất có thể xảy ra, trong khi Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố mọi nỗ lực của Mỹ nhằm lật đổ chính quyền của ông sẽ thất bại.

"Tổng thống Mỹ nói quân đội của họ là mạnh nhất thế giới, nhưng quân đội mạnh nhất thế giới đôi khi cũng có thể bị tát mạnh đến mức không thể đứng dậy" - ông Khamenei viết trên X ngày 17-2.

Chỉ vài giờ sau khi đàm phán bắt đầu, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin một phần eo biển Hormuz sẽ đóng cửa trong vài giờ vì "biện pháp an ninh" khi quân đội Iran tập trận tại tuyến xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất thế giới này.

Trước đây, Tehran từng đe dọa đóng cửa eo biển đối với tàu thương mại nếu bị tấn công - một động thái có thể làm gián đoạn khoảng 20% lượng dầu toàn cầu và đẩy giá dầu thô tăng mạnh.

Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner của Tổng thống Donald Trump tham gia đàm phán, cùng với Bộ trưởng Araqchi phía Iran - theo truyền thông Mỹ.

Iran tập trận, dọa tát cho Mỹ “không thể đứng dậy” - Ảnh 1.

Một bức ảnh được đăng trên trang web của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho thấy một cuộc tập trận quân sự tại Vịnh Ba Tư vào ngày 17-2. Ảnh: EPA

Truyền hình nhà nước Iran cho biết vòng đàm phán thứ hai, do Oman làm trung gian, đã kết thúc.

"Chúng tôi đã đi vào một số chi tiết liên quan đến cả việc dỡ bỏ trừng phạt và các vấn đề hạt nhân. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán này bao lâu cũng được, vì các vấn đề rất phức tạp. Không có sự tin tưởng giữa hai bên, chúng tôi phải tiếp tục thương lượng trong những điều kiện như vậy" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định.

Washington tìm cách mở rộng phạm vi đàm phán sang các vấn đề ngoài hạt nhân như kho tên lửa của Iran.

Tehran nói chỉ sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt.

Họ đồng thời tuyên bố sẽ không từ bỏ hoàn toàn việc làm giàu uranium hay bàn về chương trình tên lửa của mình.

Ông Khamenei nhắc lại lập trường rằng kho tên lửa hùng hậu của Iran là không thể đem ra thương lượng và loại cũng như tầm bắn của chúng không liên quan gì đến Mỹ.

Một quan chức cấp cao Iran cho biết thành công của các cuộc đàm phán tại Geneva phụ thuộc vào việc Mỹ không đưa ra những yêu cầu phi thực tế và phải thể hiện sự nghiêm túc trong việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm khắc áp đặt lên Iran.

