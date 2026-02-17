HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Lãnh tụ tối cao lên tiếng, Iran diễn tập phóng tên lửa ra eo biển Hormuz

Anh Thư

(NLĐO) - Iran đã phóng tên lửa về phía eo biển Hormuz sau khi lãnh tụ tối cao của nước này đưa ra lời cảnh báo mới đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo MirrorAP, truyền thông Iran cho biết các tên lửa được phóng một phần của cuộc tập trận bắn đạn thật trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực.

Hãng tin Tasnim, vốn thân cận với Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC), cho biết các tên lửa phóng từ bên trong và dọc bờ biển Iran, đã bắn trúng mục tiêu ở eo biển Hormuz.

Iran phóng tên lửa sau khi cảnh báo Tổng thống Donald Trump - Ảnh 1.

Hôm 16-2, Iran tiến hành các cuộc tập trận hải quân ở eo biển Hormuz, chỉ một ngày trước khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran được nối lại tại Geneva - Ảnh: IRGC

Các cuộc tập trận bắt đầu từ sáng sớm 16-2 ở khu vực eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập) và vịnh Oman, những tuyến đường thương mại quốc tế quan trọng với 20% lượng dầu mỏ của thế giới đi qua.

Ngay trước vụ phóng, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã viết trên X rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đúng khi nói Mỹ không thể tiêu diệt được chế độ Tehran trong 47 năm. "Các người cũng sẽ không thể làm được điều đó bây giờ" - ông Khamenei nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Iran cho biết thêm các tàu hải quân Mỹ triển khai gần Iran là "nguy hiểm", nhưng vũ khí có thể đánh chìm những tàu đó "còn nguy hiểm hơn".

Diễn biến này xảy ra khi Mỹ và Iran bắt đầu vòng đàm phán gián tiếp thứ hai về chương trình hạt nhân của Iran tại Geneva - Thụy Sĩ. Trước đó, chính quyền ông Donald Trump đã tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở Trung Đông.

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ diễn ra gián tiếp và chỉ tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran, chứ không phải các chính sách nội địa, bao gồm các vấn đề liên quan đến cuộc đàn áp người biểu tình vào tháng trước.

Ông Donald Trump đã nhiều lần đe dọa sử dụng vũ lực để buộc Iran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân cũng như khi xảy ra các cuộc đụng độ giữa lực lượng Tehran và người biểu tình tại quốc gia này. Phía Iran cũng đưa ra nhiều lời cảnh báo ngược lại.

Theo bản tin cập nhật hôm 17-2 của AP, các đặc phái viên của ông Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đang trên đường tham gia vòng đàm phán mới.

    Thông báo