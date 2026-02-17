HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Israel ra yêu cầu "gắt" với Iran, Mỹ tập trung hỏa lực cực mạnh

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Các cuộc đàm phán nhằm tránh xung đột giữa Mỹ và Iran sắp nối lại song sức ép quân sự Mỹ tạo ra cho Iran vẫn rất căng thẳng.

Theo báo Mirror (Anh), Mỹ đang chuẩn bị cho “một cuộc xung đột chống lại Iran kéo dài nhiều tuần" và với cường độ dữ dội hơn các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Tehran hồi tháng 6 năm ngoái.

Mỹ được cho là có thể nhắm vào kho dự trữ uranium làm giàu của Iran, các mục tiêu quân sự và thậm chí cả những nhân vật quan trọng trong chính quyền nếu đàm phán hiện tại thất bại.

Israel ra yêu cầu "gắt" với Iran, Mỹ tập trung hỏa lực cực mạnh - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Gerald R Ford của Mỹ. Ảnh: AP

Các nguồn tin cho rằng cuộc xung đột có thể bắt đầu bằng việc Mỹ tấn công hạn chế, với khả năng leo thang nếu Iran đáp trả nhằm vào Israel hoặc hạm đội Mỹ.

Một mục tiêu chính khác có thể là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), các cơ sở huấn luyện và hoạt động quốc phòng của lực lượng này. 

Vòng đàm phán mới sẽ bắt đầu lại tại Geneva - Thụy Sĩ trong ngày 17-2 nhưng cho đến nay, Iran chỉ đồng ý thảo luận về chương trình hạt nhân chứ không phải việc giảm số lượng tên lửa đạn đạo.

Một nhà phân tích quân sự nói với Mirror: “Các cuộc đàm phán hầu như không ghi nhận sự nhượng bộ nào. Israel đã cho Mỹ biết những yêu cầu của mình về vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran. Tổng thống Donald Trump thừa nhận Israel có thể quyết định tấn công các tên lửa đạn đạo của Iran và lực lượng Mỹ trong khu vực có khả năng sẽ tham gia”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố Iran phải tuân thủ 4 yêu cầu, bao gồm việc loại bỏ toàn bộ uranium làm giàu, tháo dỡ thiết bị hạt nhân, giảm số lượng vũ khí đạn đạo và cho phép các cuộc thanh tra quy mô lớn.

Cuối tuần trước, Tổng thống Donald Trump khẳng định với Israel rằng Mỹ sẽ “ủng hộ” các cuộc tấn công vào chương trình tên lửa đạn đạo của Iran nếu ông Netanyahu ra lệnh. 

Mỹ tập trung hỏa lực rất mạnh

Tuyên bố được đưa ra khi tàu sân bay thứ hai của Mỹ, USS Gerald R Ford - chiến hạm lớn nhất thế giới - đang tiến về Trung Đông. Nó có thể sẽ hội quân với tàu USS Abraham Lincoln đang neo đậu cách Iran khoảng 800 km.

Lực lượng này dày đặc các tiêm kích – ném bom F-35C, máy bay chiến đấu Super Hornet, cùng một phi đội F-22 Raptor; ngoài ra các máy bay ném bom tàng hình cũng đã được điều động tới khu vực. 

Tháp tùng tàu sân bay USS Abraham Lincoln còn có 6 khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường. Chỉ trong vòng vài tuần tới, đây sẽ trở thành cấu hình không quân – hải quân lớn nhất của Mỹ tập trung tại một khu vực trong nhiều năm qua.

Việc tàu USS Gerald R Ford cùng các khu trục hạm hộ tống của nó tới nơi sẽ làm tăng gấp đôi hỏa lực của Mỹ trong khu vực.

Tình hình càng thêm căng thẳng khi Iran bắt đầu cuộc tập trận quân sự tại eo biển Hormuz hôm 16-2.

Trong một diễn biến liên quan, hôm 16-2, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi đã gặp người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc Rafael Grossi trước thềm cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran nhằm giải quyết tranh chấp hạt nhân.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, ông Araqchi đã thảo luận về hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng như quan điểm của Tehran về các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Đến nay, vẫn chưa rõ số phận kho dự trữ hơn 400 kg uranium làm giàu ở mức 60% của Iran. Lần cuối cùng chúng được các thanh tra của IAEA ghi nhận là vào tháng 6-2025.

Iran đang củng cố các cơ sở hạt nhân của mình để chuẩn bị cho khả năng xảy ra giao tranh. Hoạt động với cường độ cao đã được vệ tinh phát hiện tại cơ sở làm giàu uranium Natanz, bao gồm sự xuất hiện của các xe bán tải hạng nặng và việc đổ bê tông che phủ các lối vào.


