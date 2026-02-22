HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tin vào bóng đá Việt Nam

Tường Phước

Bóng đá Việt Nam khép lại năm 2025 bằng một gam màu tươi sáng, tạo nền tảng vươn tới những cột mốc cao hơn trong tương lai.

2025 không chỉ là năm của những chiếc cúp, những tấm huy chương hay chiếc vé tham dự vòng chung kết châu lục, mà còn là hành trình đánh dấu sự trưởng thành toàn diện, bền vững của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu Á.

Đội tuyển quốc gia nam: Bản lĩnh của nhà vô địch

Năm 2025 mở ra với dư âm hùng tráng từ chức vô địch ASEAN Cup (AFF Cup) 2024, danh hiệu khu vực thứ ba trong lịch sử của đội tuyển Việt Nam. Đáng nhớ hơn cả, đó là chiếc cúp được nâng cao ngay trên sân khách, trước đối thủ Thái Lan - khoảnh khắc mang ý nghĩa biểu tượng cho bản lĩnh, ý chí và sự trưởng thành của "Những chiến binh Sao Vàng".

Tin vào bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Việt Nam vào nhóm "tam hùng" Giải U23 châu Á 2026 tổ chức tại Ả Rập Saudi, sau khi đánh bại Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba, tối 23-1-2026 (giờ Việt Nam). Ảnh: AFC

Chức vô địch AFF Cup không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho tập thể cầu thủ và ban huấn luyện, mà còn là lời khẳng định vị thế số một Đông Nam Á của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn mới. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn từng nhấn mạnh: "Chức vô địch ASEAN Cup là thành quả của cả một quá trình xây dựng lâu dài, từ công tác đào tạo, tổ chức đến tinh thần thi đấu không từ bỏ của các cầu thủ".

TIN LIÊN QUAN

Sau thành tích ấn tượng đó, đội tuyển Việt Nam bước vào các trận đấu quốc tế thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Kết quả thi đấu chưa như ý nhưng vẫn được xem là giai đoạn chuyển giao cần thiết, đặt nền móng cho chu kỳ phát triển mới. Quan trọng hơn cả, đội tuyển vẫn giữ được bản sắc, tinh thần thi đấu kiên cường và niềm tin của người hâm mộ.

Bóng đá nữ Việt Nam: Bền bỉ và kiêu hãnh

Trong năm 2025, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục chứng minh vị thế hàng đầu khu vực. Tại vòng loại Asian Cup nữ 2026, các cô gái áo đỏ thi đấu thuyết phục, giành vé dự vòng chung kết châu Á - giải đấu có ý nghĩa sống còn cho giấc mơ World Cup.

Ở sân chơi Đông Nam Á, tuyển nữ giành Huy chương Đồng tại Giải vô địch nữ Đông Nam Á và Huy chương Bạc tại SEA Games 33. Dù chưa thể bảo vệ thành công ngôi hậu khu vực nhưng hành trình của đội tuyển nữ vẫn được sự ghi nhận lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Chứng kiến những giọt nước mắt nuối tiếc của cầu thủ nữ sau trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ đầy cảm xúc: "Bóng đá nữ đã chiến đấu bằng tất cả niềm tự hào. Có những tiếc nuối, nhưng đó là một phần của thể thao đỉnh cao. Điều quan trọng là tinh thần, ý chí và khát vọng vươn lên vẫn luôn hiện hữu".

U22 - U23 Việt Nam: Thế hệ vàng đang hình thành

Nếu phải chọn một điểm nhấn rực rỡ nhất của bóng đá Việt Nam năm 2025, đó chính là thành công vang dội của các đội tuyển U22 và U23.

Tại SEA Games 33, U22 Việt Nam đã viết nên một trong những trang sử đáng nhớ nhất. Trận chung kết nghẹt thở với chủ nhà Thái Lan, nơi các cầu thủ trẻ bị dẫn trước nhưng vẫn kiên cường lội ngược dòng để giành Huy chương Vàng, đã trở thành biểu tượng cho tinh thần "không bao giờ bỏ cuộc" của bóng đá Việt Nam.

Tin vào bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 là hình ảnh ấn tượng của bóng đá Việt Nam trong năm 2025 Ảnh: Ngọc Linh

Chủ tịch VFF nhận xét màn lội ngược dòng của thầy trò ông Kim Sang-sik là một trong những "kiệt tác" bóng đá thế giới. "Rất ít đội bóng làm được điều này! Trận chung kết SEA Games 33 không dành cho những người yếu tim. Khi bị dẫn trước đến 2 bàn, một số khán giả Việt Nam đã phải tắt tivi vì lo lắng nhưng vỡ òa hạnh phúc với kết quả thắng chung cuộc của U22 Việt Nam" - ông Tuấn khẳng định.

TIN LIÊN QUAN

Trước đó, lớp tuyển thủ tài năng này còn đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025, hoàn tất cú hat-trick vô địch liên tiếp - một thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Đồng thời, đội tuyển U23 quốc gia cũng toàn thắng vòng loại với thành tích giữ sạch lưới và tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Saudi, U23 Việt Nam đã thắng nhiều trận giòn giã để giành hạng ba toàn giải.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú khẳng định: "Thành công của U22 - U23 không đến từ may mắn, mà là kết quả của một quá trình chuẩn bị xuyên suốt, có kế hoạch, có định hướng rõ ràng và sự đầu tư nghiêm túc".

Những chiến công ấy không chỉ mang về danh hiệu, mà còn mở ra niềm tin lớn lao rằng bóng đá Việt Nam đang sở hữu một thế hệ cầu thủ đủ sức gánh vác tương lai.

Futsal Việt Nam: Những bước tiến lịch sử

Năm 2025 cũng đánh dấu bước ngoặt của futsal Việt Nam, đặc biệt là ở nội dung nữ. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games, sau chuỗi trận thắng thuyết phục. Đây được xem là cột mốc lịch sử, khẳng định sự phát triển toàn diện của bộ môn futsal tại Việt Nam.

Trong khi đó, futsal nam tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu khu vực, toàn thắng vòng loại để đoạt suất thi đấu Vòng chung kết futsal châu Á. Những kết quả này cho thấy chiến lược đầu tư bài bản của VFF cho futsal đang đi đúng hướng.

Năm 2025 được ghi nhận là một năm thành công nổi bật của bóng đá Việt Nam trên bình diện khu vực và châu lục. Dưới sự định hướng chiến lược và đầu tư có trọng tâm của VFF, bóng đá Việt Nam đã tạo nên dấu mốc quan trọng khi có tới 7 đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ giành quyền tham dự các Vòng chung kết châu Á trong giai đoạn 2025-2026.


