Lao động

Tin vui cho trên 12.000 người ở TPHCM

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO)- Dự kiến có khoảng 12.600 người được hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 14 tỉ đồng/năm

Tại kỳ họp vừa qua, HĐND TPHCM đã thông qua 53 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về việc hỗ trợ thêm tiền đóng cho một số nhóm đối tượng để tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố.

TPHCM hỗ trợ thêm mức đóng BHXH tự nguyện cho người dân - Ảnh 1.

Cán bộ BHXH TPHCM tư vấn chính sách BHXH tự nguyện cho người dân

Cụ thể, từ ngày 1-1-2026, ngoài mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện quy định tại Nghị định số 159/2025/NĐ-CP, người thuộc hộ nghèo tham gia BHXH tự nguyện tại TPHCM sẽ được hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện (tính trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại khoản 2 Điều 31 và khoản 1 Điều 36 của Luật BHXH). 

Đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ bằng 25% mức đóng BHXH tự nguyện.

Hiện nay, theo Nghị định số 159, người thuộc hộ nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ chung của nhà nước với tỉ lệ 50% mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ mức 40%. Người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 30% và mức 20% đối với các đối tượng tham gia khác.

Như vậy, cùng với sự hỗ trợ thêm của thành phố, người thuộc hộ nghèo tại TPHCM được hỗ trợ tỉ lệ đóng BHXH tự nguyện tổng cộng 80%, chỉ cần đóng 20%. Tương tự, người tham gia BHXH tự nguyện hộ cận nghèo chỉ cần đóng 35%.

Theo UBND TPHCM, sau sáp nhập toàn thành phố có 4.220.891 người tham gia BHXH, chiếm 56,81% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, trong đó BHXH tự nguyện là 84.735 người, chiếm 1,14% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Dự kiến tổng số người thuộc hộ nghèo tham gia BHXH tự nguyện sau khi triển khai nghị quyết là khoảng 8.400 người; người thuộc hộ cận nghèo là 4.200 người. Tổng kinh phí hỗ trợ khoảng hơn 14 tỉ đồng/năm.


Tin liên quan

Dự kiến chi gần 527.000 tỉ đồng để giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN năm 2026

Dự kiến chi gần 527.000 tỉ đồng để giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN năm 2026

(NLĐO)- Dự kiến mức chi cho tổ chức và hoạt động của quỹ BHXH năm 2026 sẽ tương đương 1,26% dự toán thu, chi quỹ

Thêm một đối tượng tại TP HCM được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, BHXH

(NLĐO) - Dự kiến mức chi hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện cho đối tượng này là 366 tỉ đồng/năm

Mục tiêu lớn của BHXH TP HCM trong 60 ngày

(NLĐO)- Trong ngày đầu ra quân, toàn hệ thống BHXH TP HCM phấn đấu phát triển khoảng 3.000 người tham gia mới BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình

BHXH tự nguyện hộ cận nghèo TPHCM hộ nghèo mức đóng BHXH
