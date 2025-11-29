HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Vietnam Airlines nhanh chóng cập nhật phần mềm theo hướng dẫn của Airbus

Dương Ngọc

(NLĐO)- Vietnam Airlines đã khẩn trương cập nhật phần mềm theo hướng dẫn của Airbus tại các cơ sở kỹ thuật ở Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất

Ngày 29-11, Vietnam Airlines cho biết hãng đã nhận được yêu cầu và hướng dẫn từ nhà sản xuất máy bay Airbus và Cục Hàng không Việt Nam về việc cập nhật phần mềm đối với các máy bay Airbus A320 và A321. Để bảo đảm an toàn khai thác, toàn bộ đội bay cần hoàn thành cập nhật theo gói phần mềm do Airbus cung cấp trước thời hạn 6 giờ 59 ngày 30-11 giờ Việt Nam (tức 23 giờ 59 ngày 29-11 giờ UTC).

Vietnam Airlines cập nhật phần mềm Airbus: Đảm bảo an toàn bay cho hành khách - Ảnh 1.

Vietnam Airlines khẳng định đã kịp thời cập nhật phần mềm và hoạt động khai thác của Vietnam Airlines Group trong ngày 29-11 và từ ngày 30-11 diễn ra bình thường và không bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vietnam Airlines đã khẩn trương kiểm tra và triển khai kế hoạch cập nhật tại các cơ sở kỹ thuật ở Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Hãng hiện có đầy đủ công cụ, hướng dẫn và phần mềm cập nhật do Airbus cung cấp; công tác đã được tiến hành ngay từ đêm qua, rạng sáng 29-11. Thời gian thực hiện dự kiến trung bình khoảng một giờ cho mỗi máy bay.

Vietnam Airlines khẳng định sẽ hoàn thành toàn bộ việc cập nhật trước thời hạn nêu trên và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn của Cục Hàng không Việt Nam và Airbus. Hoạt động khai thác của Vietnam Airlines Group trong ngày 29-11 và từ ngày 30-11 diễn ra bình thường và không bị ảnh hưởng.

Đại diện Vietnam Airlines khẳng định với nguyên tắc an toàn là ưu tiên số một, hãng cam kết thực hiện đầy đủ và kịp thời mọi yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo đảm hoạt động khai thác ổn định, an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay.

Bamboo Airways không bị ảnh hưởng 

Bamboo Airways cho biết đã khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ đội bay. Theo đó, tất cả các máy bay A320/A321 hiện Bamboo Airways đang khai thác không nằm trong số các máy bay bị ảnh hưởng. Do đó, các chuyến bay của Hãng vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch.

Đại diện hãng cho biết đã và đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các cập nhật từ Cục Hàng không Việt Nam và nhà sản xuất máy bay Airbus, đảm bảo tuyệt đối an toàn khai thác. 

Tin liên quan

Cục Hàng không yêu cầu rà soát quy trình kiểm tra hành lý xách tay

Cục Hàng không yêu cầu rà soát quy trình kiểm tra hành lý xách tay

(NLĐO)- Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu sân bay, hãng bay rà soát quy trình kiểm tra hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục hàng không và cửa lên máy bay

Thị trường hàng không Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, khách bay tăng 2 con số

(NLĐO)- 9 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của thị trường hàng không ước đạt 64,1 triệu hành khách, trong đó khách bay quốc tế tăng mạnh.

Hãng hàng không bị ảnh hưởng trong sự cố rò rỉ dữ liệu chăm sóc khách hàng của đối tác

(NLĐO)- Một phần dữ liệu khách hàng được xử lý bởi tập đoàn công nghệ toàn cầu có thể đã bị truy cập trái phép, trong đó có dữ liệu của Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines Airbus
