Nhà hát Kịch Công an nhân dân tạo ấn tượng mạnh với "Nơi bình minh trở lại"

Các diễn viên tham gia vở kịch "Nơi bình minh trở lại"





Trong đời sống sân khấu đương đại, không phải tác phẩm nào cũng đủ sức lay động trái tim khán giả bằng những câu chuyện mộc mạc mà dữ dội về con người, về niềm tin và sự tái sinh và "Nơi bình minh trở lại" đã làm được điều đó.

Vở diễn mới của Nhà hát Kịch Công an nhân dân đã thành công với "ánh sáng không rực rỡ nhưng bền bỉ" khởi phát từ lòng nhân, từ sự kiên trì cảm hóa của những người chiến sĩ thầm lặng trong trại giam.

Tối 5-12, vở kịch đã ra mắt khán giả tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Đây là một tác phẩm nghệ thuật như một lời tri ân dành cho những cán bộ quản giáo, những người mỗi ngày đối diện bóng tối để giữ gìn ánh sáng cho người khác.

"Nơi bình minh trở lại", khi bình minh được thắp lên từ lòng người

"Nơi bình minh trở lại" không đi theo lối tuyên truyền hay lý tưởng hóa hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân. Tác phẩm lựa chọn con đường khó hơn: soi vào những góc khuất của cuộc đời, nơi cảm xúc con người được đặt đúng vị trí chân thật, mong manh và đầy tổn thương.

NSND Tạ Tuấn Minh (bìa trái) nhận được sự cổ vũ của khán giả với tác phẩm "Nơi bình minh trở lại"

Vở diễn khắc họa hành trình cảm hóa phạm nhân bằng những câu hỏi đầy thách thức: Điều gì khiến một con người thay đổi? Ranh giới nào phân định trừng phạt và cảm hóa? Ai sẽ đủ kiên nhẫn để thắp lên ánh sáng cuối đường hầm?

Những câu hỏi ấy không chỉ dành cho sân khấu, mà cho cả đời sống. Phạm nhân trong vở diễn không phải là tội lỗi được nhân hóa, mà là những phận người từng vấp ngã, đang vật lộn với mặc cảm và nỗi sợ.

Họ muốn trở lại, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Họ muốn tin, nhưng chưa tìm thấy ai đủ để họ gửi gắm niềm tin ấy.

Và ở chính thời điểm chênh vênh nhất đó, hình tượng người cán bộ quản giáo hiện lên – không hào nhoáng, không khoa trương, mà bằng sự lắng nghe, sự kiên trì và một tấm lòng nhân hậu.

Vở diễn gửi đến khán giả thông điệp mạnh mẽ: Mỗi con người đều xứng đáng với một cơ hội làm lại. Bình minh chỉ trở lại khi có ai đó đủ yêu thương để thắp lên.

Một điểm trữ của vở diễn là các phạm nhân hóa trang quá đậm, cần tiết chế để chân thật hơn





Ê-kíp sáng tạo: Sự nghiêm túc làm nên chuẩn mực nghệ thuật

Thành công của vở diễn xuất phát từ một đội ngũ sáng tạo dày dặn trải nghiệm nghề. Các nhân vật được các nghệ sĩ Nhà hát diễn rất chân thật, duyên dáng. Tác giả: Vương Huyền Cơ – người hiểu đời sống của lực lượng công an và chuyển hóa những câu chuyện có thật thành chất liệu kịch mạnh mẽ đã gửi gắm vào kịch bản nhiều thông điệp đẹp.

Đạo diễn: NSND Tạ Tuấn Minh trong xử lý tâm lý nhân vật và tạo dựng không gian diễn xuất sinh động, cuốn hút đã có những lớp diễn cô đọng, giàu chiều sâu - nơi mà diễn viên lấy nước mắt khán giả bằng chính nội tâm sâu lắng của mình. Mỗi bộ phận sáng tạo đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự chuẩn mực đặc trưng của Nhà hát Kịch Công an nhân dân: nghiêm túc – kỷ luật – nhân văn – gần gũi công chúng.

Cán bộ Thủy (phải) đã cảm hóa Vân - một cô giáo phạm tội vì bị chồng hành hung, đã suýt gây án mạng - sau thời gian được cải tạo đã tìm lại ánh sáng của cuộc đời

Phản ánh hiện thực từ góc nhìn nhân văn

Không né tránh góc tối, vở kịch mở ra không gian trại giam với đủ xung đột nội tâm: sự chống đối, hoang mang, tuyệt vọng và cả khát vọng được làm lại cuộc đời. Trên nền ấy, hình ảnh người quản giáo hiện lên như một điểm tựa đôi khi là người thân, lúc khác là người chị, người bạn, thậm chí là người hy sinh sự an toàn của bản thân để cứu vớt những tâm hồn sắp chìm vào bóng tối tội lỗi.

Rất đông khán giả đã vỗ tay cổ vũ cho suất diễn đầu tiên đầy ấm áp, họ bị cuốn vào câu chuyện bởi vở diễn để lại ấn tượng sâu sắc chính là diễn xuất chân thật và nhập tâm của dàn nghệ sĩ. Chính vì thế, sự nhập vai của họ có sức thuyết phục đến mức có những khoảnh khắc khán giả không còn nhìn thấy "vai diễn", mà thấy những con người thật đang đấu tranh, đang tìm đường trở lại với cuộc đời. Điều này nằm ở kịch bản được viết chân thật và cách kể chuyện với góc nhìn rất riêng, đầy tính chiêm nghiệm của đạo diễn.

Lớp diễn Thủy tìm gặp mẹ của Vân xúc động nhất trong vở diễn

Âm nhạc Vũ Hồng Việt, họa sĩ Ngô Thắng và biên đạo múa Trần Quý đã tìm được sự đồng cảm của đạo diễn, để bố cục một không gian kịch giản dị nhưng mang chiều sâu cảm xúc. Khán giả thích và vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt cảnh cuốn với xử lý rất độc đáo của Tạ Tuấn Minh khi hai nhân vật bị cuốn trong dòng nước lũ, nữ cán bộ quản giáo đã không buông tay phạm nhân, họ như bay lên trong không trung với nhận thức sâu sắc: mọi hiểm nguy đều có thể vượt qua khi có niềm tin, phái sau họ là mặt trời chân lý đỏ rực, cứu rỗi những mảnh đời lạc lỏng.

Với chiều sâu tư tưởng, tính thời sự và chất nhân văn mạnh mẽ, "Nơi bình minh trở lại" là một trong những điểm sáng của sân khấu kịch năm nay.

Vở kịch khẳng định một chân lý: Sự nhân văn trong công tác giáo dục phạm nhân là minh chứng đẹp nhất cho phẩm chất "Vì nhân dân phục vụ" của lực lượng Công an nhân dân. Nhờ sự kiên trì và bao dung của họ, nhiều số phận đã từ bóng tối nhìn lại, thức tỉnh, tái sinh và trở về ánh sáng. Mỗi cuộc trở về như thế là chiến thắng của con người trước bóng tối của chính mình – và là chiến công thầm lặng của những người chiến sĩ đã chọn cách gieo thiện lương thay vì phán xét. "Nơi bình minh trở lại" – một vở diễn đáng xem, đáng để suy ngẫm và lan tỏa như một thông điệp nhân văn gửi đến cuộc sống hôm nay.



