Chủ tịch TP Cần Thơ vừa có quyết định làm người dân vui nức lòng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Chủ tịch TP Cần Thơ vừa có quyết định làm người dân vui nức lòng

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Việc làm này giúp giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính được tốt hơn.

Ngày 28-9, Văn phòng UBND TP Cần Thơ cho biết Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Lâu vừa ký quyết định ban hành kế hoạch "Triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn".

Đột phá trong dịch vụ công

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bất kỳ Trung tâm phục vụ hành chính công, không phân biệt cấp chính quyền, địa giới hành chính nơi cư trú, nơi đặt trụ sở hoặc nơi đã cấp các loại giấy tờ cho tổ chức, cá nhân.

Người dân Cần Thơ có thể nộp hồ sơ ở xã này, nhận kết quả tại phường khác - Ảnh 1.

Xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ giải quyết thủ tục hành chính lưu động cho người dân vào ngày cuối tuần

Ngoài ra, việc làm trên còn giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc nộp hồ sơ.

Thời gian thực hiện kế hoạch bắt đầu từ ngày 1-10. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính có thể lựa chọn nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường; qua hình thức trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, dịch vụ bưu chính công ích.

Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ xử lý và chuyển hồ sơ đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu. 

Giải quyết thủ tục hành chính: Bứt phá rào cản địa giới!

Bà Lê Xuân Hoa – Phó Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố - cho biết có 1.320 thủ tục hành chính được giải quyết mà không phụ thuộc địa giới hành chính ở các lĩnh vực: Tín ngưỡng, tôn giáo; y tế; nội vụ; khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; đất đai; tư pháp; tài chính; nông nghiệp và môi trường.

"Một trong những điểm mới khi thực hiện dịch vụ công từ ngày 1-10 là người dân, tổ chức nộp hồ sơ ở xã này và có thể nhận kết quả tại phường, xã khác theo yêu cầu. Thành phố phấn đấu đến cuối năm nay, 100% thủ tục hành chính sẽ tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc địa giới" – bà Hoa thông tin.

Bà Hoa cho rằng một trong những điều kiện thực hiện tốt việc xử lý hồ sơ phi địa giới hành chính thì hệ thống thông tin giải quyết thủ tục phải thông suốt, kết nối với các hệ thống thông tin chuyên ngành để công chức có đủ cơ sở dữ liệu và xử lý.

Tin liên quan

Từ ngày 1-10, người dân Cần Thơ sẽ trải nghiệm cách nộp hồ sơ mới

Từ ngày 1-10, người dân Cần Thơ sẽ trải nghiệm cách nộp hồ sơ mới

(NLĐO) - Nhiều thủ tục hành chính tại TP Cần Thơ sẽ được tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc địa giới từ ngày 1-10.

Một phường ở Cần Thơ tặng điện thoại thông minh cho hộ nghèo

(NLĐO) - Việc trao tặng điện thoại thông minh cho hộ nghèo tại phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ số.

Lý do phường xa nhất trung tâm Cần Thơ thực hiện dịch vụ công vào cuối tuần

(NLĐO)- Mô hình dịch vụ công lưu động ở phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp người dân ở vùng xa tiết kiệm chi phí đi lại.

dịch vụ công Cần Thơ thụ tục hành chính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo