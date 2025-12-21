HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nguồn máu dự trữ cứu người giảm, hàng trăm người tham gia hiến máu

Tin, ảnh: Liên Anh

(NLĐO) - Vào các dịp lễ, Tết, hệ thống bệnh viện thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu máu. Nguyên nhân là số ca tai nạn gia tăng, nhu cầu điều trị tăng.

Sáng 21-12, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ Nhật Đỏ", thu hút đông đảo người dân, đoàn viên, thanh niên và lực lượng vũ trang tham gia trong bối cảnh nguồn máu dự trữ đang sụt giảm.

Nguồn máu dự trữ cứu người giảm, hàng trăm người tham gia hiến máu - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt để đăng ký hiến máu và khám sàng lọc

Phát biểu khai mạc, nhà báo Lý Thành Tâm, Trưởng đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, cho biết chương trình "Chủ Nhật Đỏ" được Báo Tiền Phong khởi xướng từ cuối năm 2009, khi nhiều bệnh viện trên cả nước rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng, đặc biệt vào dịp giáp Tết Nguyên đán. Thời điểm này, sinh viên và lực lượng tình nguyện về quê nghỉ Tết khiến nguồn máu dự trữ tại các ngân hàng máu sụt giảm, tạo áp lực lớn cho công tác cấp cứu, điều trị.

Bằng sự kiên trì và nỗ lực lan tỏa thông điệp nhân văn, từ năm 2019 đến nay, "Chủ Nhật Đỏ" đã được tổ chức rộng khắp tại nhiều địa phương, trường ĐH, khu dân cư, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia, trở thành một phong trào hiến máu tình nguyện có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Nguồn máu dự trữ cứu người giảm, hàng trăm người tham gia hiến máu - Ảnh 2.

Tết là thời điểm nhiều người về quê nghỉ Tết khiến nguồn máu dự trữ tại ngân hàng máu sụt giảm, tạo áp lực lớn cho công tác cấp cứu, điều trị.

Tại buổi lễ, BSCKII Đào Văn Sinh, Trưởng Văn phòng 2 đại diện Bộ Y tế phía Nam, cho biết vào các dịp lễ, Tết, hệ thống bệnh viện thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu máu. Nguyên nhân là số ca tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt gia tăng, kéo theo nhu cầu truyền máu tăng đột biến, trong khi hoạt động hiến máu trong cộng đồng bị gián đoạn do người dân nghỉ lễ.

Nguồn máu dự trữ cứu người giảm, hàng trăm người tham gia hiến máu - Ảnh 3.

Mỗi giọt máu được trao đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và giá trị nhân văn sâu sắc

Thực tế này khiến nhiều kho máu và trung tâm truyền máu rơi vào tình trạng cung không đáp ứng đủ cầu. Do đó, việc huy động nguồn máu từ cộng đồng trong thời điểm cuối năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 

Nguồn máu dự trữ cứu người giảm, hàng trăm người tham gia hiến máu - Ảnh 4.

Hiến máu với nhiều người không chỉ là tinh thần tương thân tương ái mà còn gắn liền với đời sống lành mạnh

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt để đăng ký hiến máu và khám sàng lọc. Chị Nguyễn Trần Thanh Thảo (27 tuổi) cho biết tranh thủ đến hiến máu trước giờ làm việc. "Hai tuần trước công ty có tổ chức hiến máu nhưng tôi bận việc. Hôm nay, biết ngày hội hiễn máu tình nguyện "Chủ Nhật Đỏ" tổ chức gần nhà nên tôi đi sớm để tham gia, mong góp một phần nhỏ giúp người bệnh"-chị Thảo chia sẻ.

Lần đầu hiến máu, Thanh Huyền, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, thừa nhận còn chút lo lắng nhưng xem đây là trải nghiệm ý nghĩa, giúp bản thân vượt qua nỗi sợ và nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng. 

Theo Ban tổ chức, "Chủ Nhật Đỏ" năm nay đã tiếp nhận gần 300 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu quý giá phục vụ công tác cấp cứu và điều trị dịp cuối năm.

Sở Y tế TP HCM kêu gọi khẩn cấp nhân viên trong ngành tích cực hiến máu

Sở Y tế TP HCM kêu gọi khẩn cấp nhân viên trong ngành tích cực hiến máu

(NLĐO)-Sở Y tế TPP HCM kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Y bác sĩ hiến máu khẩn cấp cứu bệnh nhân người Lào trong vụ xe tải lao vào chợ

(NLĐO) - Trong đêm các y, bác sĩ đã hiến máu khẩn cấp để cứu bệnh nhân người Lào trong vụ xe tải lao vào chợ khiến 12 người thương vong.

Báo Người Lao Động phát động, kêu gọi cộng đồng cùng tham gia hiến máu cứu người

(NLĐO) - Tất cả cá nhân đủ điều kiện sức khỏe có thể đăng ký tham gia hiến máu để lan tỏa yêu thương, sẻ chia sự sống "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"

