Pháp luật

Tình tiết vụ giao dịch USD giả số lượng lớn ở TP HCM

Hà Nguyễn

(NLĐO) - Lợi dụng ứng dụng nhắn tin với các tài khoản ẩn danh, nhóm bị cáo ở TP HCM đã nhiều lần mua bán, sang tay tổng cộng 35.000 USD giả.

Ngày 4-9, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm các bị cáo Trần Văn Quyền (SN 1985, quê Hà Nội), Nguyễn Ngọc Đăng (SN 1996, TP HCM), Mai Hoàng Tùng (SN 1992, TP HCM) và Trần Minh Quân (SN 1985, TP HCM) về tội "Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả".

Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến cuối tháng 6-2023, các bị cáo lợi dụng ứng dụng nhắn tin Telegram để thực hiện hành vi phạm tội. 

Dưới những tài khoản như "Mr Henry", "Lee Nguyễn", "boss_boss 79", nhóm này đã mua bán, sang tay tổng cộng 35.000 USD giả mệnh giá 100 USD.

Dùng công nghệ ẩn danh để giao dịch tiền giả tại TP HCM: Phiên tòa xét xử - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Diễn biến cho thấy các bị cáo chia nhỏ giao dịch, mua đi bán lại để hưởng chênh lệch. Chẳng hạn, ngày 21-6-2023, Quyền bán 5.000 USD giả cho Đăng giá 20 triệu đồng, sau đó Đăng ngay lập tức bán lại cho Tùng giá 30 triệu đồng. Ngày 22-6 và 23-6, các giao dịch tiếp tục diễn ra với số lượng lớn hơn, có lần lên đến 20.000 USD giả.

Riêng bị cáo Trần Minh Quân còn thỏa thuận bán 5.000 USD giả cho một người đàn ông tên Bin với giá 50 triệu đồng. Tối 23-6-2023, khi đang chờ giao dịch tại một quán cà phê, Quân bị công an bắt quả tang cùng tang vật là 4.900 USD giả. 

Quân khai số tiền này do Mai Hoàng Tùng và một người tên Đỗ Thành Long đưa để đem bán kiếm lời.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi và tỏ ra hối hận. 

HĐXX đã tuyên phạt Mai Hoàng Tùng 20 năm tù; Trần Văn Quyền 18 năm tù; Nguyễn Ngọc Đăng 18 năm tù; Trần Minh Quân 11 năm tù cùng về tội "Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả". Ngoài án tù, mỗi bị cáo còn phải nộp phạt bổ sung từ 20 đến 50 triệu đồng.

