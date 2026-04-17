Giải trí

Tình trạng mẹ ca sĩ Kasim Hoàng Vũ hiện tại

Thùy Trang

(NLĐO) - Ca sĩ Bích Phương, mẹ ca sĩ Kasim Hoàng Vũ hiện tại vẫn chìm trong nỗi đau khi con trai qua đời.

Lễ chung thất của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ ngày 19-4 tại chùa Văn Thánh (115/9 Ngô Tất Tố, Thạnh Mỹ Tây, TP HCM). Đã 49 ngày trôi qua… nhưng nỗi đau vẫn còn đó, âm thầm và dai dẳng trong tim những người ở lại.

Sự ra đi của Kasim không chỉ là mất mát của gia đình, mà còn là khoảng trống không gì bù đắp được trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và khán giả yêu mến anh.

Tình trạng mẹ ca sĩ Kasim Hoàng Vũ hiện tại - Ảnh 1.

Lễ chung thất của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ được tổ chức tại chùa Văn Thánh

Tình hình hiện tại của ca sĩ Bích Phương, mẹ của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ cũng đặc biệt được khán giả quan tâm. Theo nguồn tin của người thân cận, hiện tại, "bà Bích Phương - mẹ của Kasim - vẫn đang chìm trong nỗi đau quá lớn, tinh thần chưa thể nguôi ngoai"

"Những ngày qua, bà Bích Phương gần như lặng im trước mọi điều, mang theo nỗi nhớ con đến quặn lòng…" - ca sĩ Diễm Phương chia sẻ.

Ca sĩ Diễm Phương cũng nhận lời ủy nhiệm của bà Bích Phương, sẽ đại diện gia đình tổ chức lễ chung thất 49 ngày cho ca sĩ Kasim Hoàng Vũ tại chùa Văn Thánh. "Nếu có thể, kính mong quý thân hữu, anh chị em nghệ sĩ và những người yêu thương ca sĩ Kasim dành chút thời gian đến thắp một nén hương… Không chỉ để tiễn biệt, mà còn để sưởi ấm phần nào nỗi cô đơn mà Kasim để lại.

Gia đình xin cúi đầu tri ân sâu sắc đến tất cả bạn bè, thân hữu, anh chị em nghệ sĩ, khán giả gần xa và các cơ quan báo chí đã yêu thương, đồng hành, chia sẻ và gửi đến gia đình những lời động viên chân thành trong suốt thời gian qua. Mỗi lời hỏi han, mỗi tin nhắn, mỗi vòng hoa… đều là những giọt ấm áp giữa những ngày đau thương nhất" - ca sĩ Diễm Phương bày tỏ.

Ca sĩ Diễm Phương cho biết thêm, bà Bích Phương mong mọi người thông cảm vì hiện tại bà không đủ sức khỏe tinh thần để nghe điện thoại hay hồi đáp từng lời chia sẻ… nhưng tất cả tình cảm ấy, bà đều ghi nhận trong tim, bằng tất cả sự biết ơn và xúc động.

"Kasim đã đi xa… nhưng tình cảm mà anh để lại vẫn còn ở lại, trong từng ký ức, từng giai điệu, từng ánh mắt của những người đã từng yêu quý anh" - ca sĩ Diễm Phương nói.

Ca sĩ Bích Phương khóc ngất trước linh cữu Kasim Hoàng Vũ

(NLĐO) - Trước sự ra đi của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ, tình trạng của ca sĩ Bích Phương, mẹ anh, được công chúng quan tâm.

Lương Thế Thành - Thúy Diễm kỷ niệm 10 năm ngày cưới

(NLĐO) - Diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm vừa đánh dấu cột mốc 10 năm hôn nhân bằng những chia sẻ giản dị nhưng đầy tình cảm trên mạng xã hội.

Đinh Tiến Đạt kể chuyện tình

(NLĐO) - Đinh Tiến Đạt viết "Mùi (t)Hương": Bản R&B ghi lại những khoảnh khắc bình yên của chính anh.

