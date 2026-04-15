HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Đinh Tiến Đạt kể chuyện tình

Thùy Trang

(NLĐO) - Đinh Tiến Đạt viết "Mùi (t)Hương": Bản R&B ghi lại những khoảnh khắc bình yên của chính anh.

Đinh Tiến Đạt làm mới mình với "Mùi (t)Hương"

Đinh Tiến Đạt kể chuyện tình - Ảnh 1.

Đinh Tiến Đạt làm mới mình với "Mùi (t)Hương"

Không lựa chọn cách kể chuyện kịch tính, "Mùi (t)Hương" đi vào một khoảnh khắc rất riêng: Một buổi sáng sau những rung động gần gũi, khi người ta vẫn còn lưu luyến một mùi hương, một ánh nhìn, một nhịp thở… và chỉ muốn kéo dài thêm chút nữa khoảng thời gian được ở cạnh người mình thương.

Hình ảnh "mùi hương" trong bài hát trở thành một ẩn dụ đặc biệt - thứ vô hình nhưng lại là thứ ở lại lâu nhất trong ký ức. "Mùi Hương" gợi lên những dấu ấn rất bản năng của tình yêu - những ký ức được lưu giữ qua khứu giác, gần gũi và khó phai.

Trong khi đó, việc thêm chữ "(t)" khéo léo biến "Hương" thành "Thương", mở rộng ý nghĩa từ một cảm nhận vật lý sang một trạng thái cảm xúc sâu sắc hơn: tình thương, sự gắn bó và những kết nối bền chặt.

Chính sự giao thoa này tạo nên một tầng nghĩa đặc biệt: khi yêu, "mùi hương" không chỉ là cảm giác, mà còn là ký ức, là sự hiện diện và là cảm xúc còn đọng lại.

Đinh Tiến Đạt kể chuyện tình - Ảnh 2.

Đinh Tiến Đạt kể chuyện tình

Không phải là người thường xuyên thể hiện cảm xúc trước đám đông, Đinh Tiến Đạt từ lâu đã gắn với hình ảnh trầm tính và những ca khúc mang màu sắc "đời" của hip hop. Với "Mùi (t)Hương", anh cho thấy một khía cạnh khác - nhẹ nhàng, tình cảm và giàu cảm xúc hơn.

Đinh Tiến Đạt - khi sự trầm tính được chuyển hóa thành cảm xúc trong âm nhạc

Nếu trước đây Đinh Tiến Đạt thường gắn với hình ảnh hip hop mạnh mẽ, giàu năng lượng, thì trong "Mùi (t)hương", anh lựa chọn cách thể hiện tiết chế hơn - uyển chuyển và cảm xúc hơn - như một sự chuyển mình phù hợp với không gian R&B lãng mạn của ca khúc.

Đinh Tiến Đạt kể chuyện tình - Ảnh 3.

Một Đinh Tiến Đạt giàu năng lượng sau khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai

Mr.D chia sẻ: "Khi bước qua những thăng trầm, người ta thường không còn tìm kiếm những điều quá lớn lao hay kịch tính trong tình yêu nữa. "Mùi (t)hương" được viết từ những khoảnh khắc rất đời thường - một buổi sáng lúc 5:30 (khoản thời gian Tiến Đạt thức dậy), một mùi hương quen thuộc, một tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua trong bình yên. Đôi khi chỉ cần sự hiện diện của một người bên cạnh cũng đủ để thấy trọn vẹn".

Sau EP "Tôi 30" và các sản phẩm phát hành liên tiếp, Đinh Tiến Đạt cho thấy định hướng rõ ràng trong việc duy trì nhịp độ sáng tác và làm mới bản thân qua nhiều thể loại.

Đinh Tiến Đạt kể chuyện tình - Ảnh 4.

Đinh Tiến Đạt cho biết sẽ còn nhiều dự án mới trong thời gian tới

Trong thời gian tới, anh sẽ tiếp tục giới thiệu thêm nhiều ca khúc do chính mình sáng tác, đồng thời mở rộng hợp tác với các nghệ sĩ khác cũng như làm việc cùng các nhạc sĩ để mang đến những màu sắc âm nhạc đa dạng hơn.

Tin liên quan

Đinh Tiến Đạt cảm xúc với "Tự hào được làm con"

Đinh Tiến Đạt cảm xúc với "Tự hào được làm con"

(NLĐO) -Tự hào được làm con, Đinh Tiến Đạt gởi lời cám ơn đấng sinh thành nhân dịp 45 tuổi.

Lương Thế Thành - Thúy Diễm kỷ niệm 10 năm ngày cưới

(NLĐO) - Diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm vừa đánh dấu cột mốc 10 năm hôn nhân bằng những chia sẻ giản dị nhưng đầy tình cảm trên mạng xã hội.

Mai Ngô lại đi thi gây tranh cãi

(NLĐO) - Sau thất bại tại "Miss Charm 2025", Mai Ngô tiếp tục chinh chiến ở đấu trường nhan sắc "Hoa hậu siêu quốc gia 2026".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo