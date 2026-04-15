Đinh Tiến Đạt làm mới mình với "Mùi (t)Hương"

Không lựa chọn cách kể chuyện kịch tính, "Mùi (t)Hương" đi vào một khoảnh khắc rất riêng: Một buổi sáng sau những rung động gần gũi, khi người ta vẫn còn lưu luyến một mùi hương, một ánh nhìn, một nhịp thở… và chỉ muốn kéo dài thêm chút nữa khoảng thời gian được ở cạnh người mình thương.

Hình ảnh "mùi hương" trong bài hát trở thành một ẩn dụ đặc biệt - thứ vô hình nhưng lại là thứ ở lại lâu nhất trong ký ức. "Mùi Hương" gợi lên những dấu ấn rất bản năng của tình yêu - những ký ức được lưu giữ qua khứu giác, gần gũi và khó phai.

Trong khi đó, việc thêm chữ "(t)" khéo léo biến "Hương" thành "Thương", mở rộng ý nghĩa từ một cảm nhận vật lý sang một trạng thái cảm xúc sâu sắc hơn: tình thương, sự gắn bó và những kết nối bền chặt.

Chính sự giao thoa này tạo nên một tầng nghĩa đặc biệt: khi yêu, "mùi hương" không chỉ là cảm giác, mà còn là ký ức, là sự hiện diện và là cảm xúc còn đọng lại.

Đinh Tiến Đạt kể chuyện tình

Không phải là người thường xuyên thể hiện cảm xúc trước đám đông, Đinh Tiến Đạt từ lâu đã gắn với hình ảnh trầm tính và những ca khúc mang màu sắc "đời" của hip hop. Với "Mùi (t)Hương", anh cho thấy một khía cạnh khác - nhẹ nhàng, tình cảm và giàu cảm xúc hơn.

Đinh Tiến Đạt - khi sự trầm tính được chuyển hóa thành cảm xúc trong âm nhạc

Nếu trước đây Đinh Tiến Đạt thường gắn với hình ảnh hip hop mạnh mẽ, giàu năng lượng, thì trong "Mùi (t)hương", anh lựa chọn cách thể hiện tiết chế hơn - uyển chuyển và cảm xúc hơn - như một sự chuyển mình phù hợp với không gian R&B lãng mạn của ca khúc.

Một Đinh Tiến Đạt giàu năng lượng sau khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai

Mr.D chia sẻ: "Khi bước qua những thăng trầm, người ta thường không còn tìm kiếm những điều quá lớn lao hay kịch tính trong tình yêu nữa. "Mùi (t)hương" được viết từ những khoảnh khắc rất đời thường - một buổi sáng lúc 5:30 (khoản thời gian Tiến Đạt thức dậy), một mùi hương quen thuộc, một tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua trong bình yên. Đôi khi chỉ cần sự hiện diện của một người bên cạnh cũng đủ để thấy trọn vẹn".

Sau EP "Tôi 30" và các sản phẩm phát hành liên tiếp, Đinh Tiến Đạt cho thấy định hướng rõ ràng trong việc duy trì nhịp độ sáng tác và làm mới bản thân qua nhiều thể loại.

Đinh Tiến Đạt cho biết sẽ còn nhiều dự án mới trong thời gian tới

Trong thời gian tới, anh sẽ tiếp tục giới thiệu thêm nhiều ca khúc do chính mình sáng tác, đồng thời mở rộng hợp tác với các nghệ sĩ khác cũng như làm việc cùng các nhạc sĩ để mang đến những màu sắc âm nhạc đa dạng hơn.