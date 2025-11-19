HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổ chức đảng tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc 3 bộ, ngành

Bảo Trân

(NLĐO) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định 30 tổ chức đảng các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại về trực thuộc các Đảng ủy 3 bộ, ngành.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 208-KL/TW (ngày 11-11-2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước (Kết luận 208).

Tổ chức đảng tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc 3 bộ, ngành - Ảnh 1.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương sắp xếp các tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước

Theo Kết luận 208, tại phiên họp ngày 31-10-2025, xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8-3-2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có kết luận.

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương sắp xếp các tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Cụ thể là tổ chức lại đảng bộ công ty mẹ của 18 tập đoàn kinh tế, tổng công ty theo hướng đảng bộ công ty mẹ chỉ giữ lại các tổ chức đảng trực thuộc ở các phòng, ban, công ty, đơn vị trực thuộc trụ sở chính và ở một số doanh nghiệp, đơn vị thành viên có trụ sở đóng trên cùng địa bàn với trụ sở chính tại Hà Nội hoặc TP HCM; đồng thời, chuyển toàn bộ các tổ chức đảng ở các đơn vị, doanh nghiệp khác thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi đơn vị, doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Tổ chức lại 4 đảng bộ ngân hàng thương mại nhà nước (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank), theo hướng chỉ giữ lại các tổ chức đảng trực thuộc ở các phòng, ban, công ty, đơn vị trực thuộc trụ sở chính và tổ chức đảng trong các chi nhánh, đơn vị trực thuộc có trụ sở tại Hà Nội; đồng thời, chuyển toàn bộ các tổ chức đảng ở các đơn vị, chi nhánh khác thuộc ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi đơn vị, chi nhánh đặt trụ sở chính.

Tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức đảng ở 12 tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp có tính chất đặc thù và mô hình Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy do đang lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về việc giải thể, phá sản doanh nghiệp; sau khi hoàn thành sẽ chuyển giao tổ chức đảng các doanh nghiệp, đơn vị thành viên về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi doanh nghiệp, đơn vị thành viên đặt trụ sở chính.

Đồng ý chuyển 30 tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc Đảng ủy Chính phủ về trực thuộc các Đảng ủy: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước.

Đồng ý cho thực hiện thí điểm các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ có từ 400 đảng viên trở lên được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở. Trước mắt giữ nguyên các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp, đơn vị thành viên thuộc các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước khi chuyển về trực thuộc đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ.

Đồng ý chuyển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước ở địa phương đang trực thuộc các cấp ủy địa phương về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi doanh nghiệp, đơn vị, chi nhánh đặt trụ sở chính.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có kết luận giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc tổ chức lại và chuyển các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc các Đảng ủy: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước.

Phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy chuyển giao các tổ chức đảng thuộc các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường. Các nội dung trên hoàn thành trước ngày 31-12-2025, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện trước ngày 5-1-2026 (qua Ban Tổ chức Trung ương).

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I tiến hành phiên trù bị

Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I tiến hành phiên trù bị

(NLĐO) - Sáng 12-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I

(NLĐO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 12 đến 13-10, tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương để cho ý kiến phương án nhân sự.

