Tổ chức thành công Đại hội Liên chi đoàn Đội 2 nhiệm kỳ 2025-2030

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tổ chức thành công Đại hội Liên chi đoàn Đội 2 nhiệm kỳ 2025-2030

Tin, ảnh: NGUYỄN DŨNG

(NLĐO) - Đại hội đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn tới.


Ngày 23-9, tại TP Đà Nẵng, Liên chi đoàn Đội 2, Đoàn cơ sở Chi đội Kiểm ngư số 3 đã tổ chức thành công Đại hội Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Chi đội.

Tổ chức thành công Đại hội Liên chi đoàn Đội 2 nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 1.

Đại hội tiến hành công tác bầu cử

Đại hội đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2025 - 2030.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Liên Chi đoàn đã làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên; nhiều năm liền là lá cờ đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Nổi bật là các hoạt động xung kích, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị như trực tuần tra, kiểm soát trên biển, chống khai thác IUU; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Tổ chức thành công Đại hội Liên chi đoàn Đội 2 nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 2.

Ban chấp hành Liên chi đoàn Đội 2 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cơ sở Chi đội Kiểm ngư số 3 ra mắt đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Đảng ủy Đội 2, khẳng định sự thành công của đại hội là kết quả của quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phát huy trí tuệ tập thể và tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ, đoàn viên. Liên chi đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên có chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được cấp trên biểu dương, khen thưởng.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 5 đồng chí; bầu Bí thư Liên chi đoàn; bầu 17 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn cơ sở Chi đội Kiểm ngư số 3. Đại hội đã đề ra khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Đội 2 tiên phong trong chuyển đổi số, xung kích, sáng tạo, kỷ luật, quyết thắng".


Tin liên quan

Đà Nẵng điểm mặt loạt sai phạm tại các mỏ khoáng sản

Đà Nẵng điểm mặt loạt sai phạm tại các mỏ khoáng sản

(NLĐO) - Kết luận thanh tra cho thấy nhiều mỏ khoáng sản ở Đà Nẵng sai phạm từ khai thác vượt phép, báo cáo thiếu sản lượng đến chưa nộp đủ tài chính.

Một khách sạn tại Đà Nẵng bị phạt nặng, liên quan xử lý chất thải nguy hại

(NLĐO) – Khách sạn TMS Hotel Đà Nẵng bị UBND thành phố xử phạt hành chính vì vi phạm về xử lý chất thải nguy hại.

Lý do một phường ở Đà Nẵng đề xuất không phạt 331 trẻ chưa đăng ký thường trú

(NLĐO) – Phường ở Đà Nẵng cho rằng có thể do hệ thống phần mềm nên trẻ em có giấy khai sinh, thẻ BHYT nhưng không có tên trong danh sách nhân khẩu thường trú.

công tác Đoàn đại hội đại biểu đoàn đại biểu Ban chấp hành Tinh thần trách nhiệm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo