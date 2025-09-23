Tổ chức thành công Đại hội Liên chi đoàn Đội 2 nhiệm kỳ 2025-2030





Ngày 23-9, tại TP Đà Nẵng, Liên chi đoàn Đội 2, Đoàn cơ sở Chi đội Kiểm ngư số 3 đã tổ chức thành công Đại hội Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Chi đội.

Đại hội tiến hành công tác bầu cử

Đại hội đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2025 - 2030.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Liên Chi đoàn đã làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên; nhiều năm liền là lá cờ đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Nổi bật là các hoạt động xung kích, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị như trực tuần tra, kiểm soát trên biển, chống khai thác IUU; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Ban chấp hành Liên chi đoàn Đội 2 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cơ sở Chi đội Kiểm ngư số 3 ra mắt đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Đảng ủy Đội 2, khẳng định sự thành công của đại hội là kết quả của quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phát huy trí tuệ tập thể và tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ, đoàn viên. Liên chi đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên có chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được cấp trên biểu dương, khen thưởng.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 5 đồng chí; bầu Bí thư Liên chi đoàn; bầu 17 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn cơ sở Chi đội Kiểm ngư số 3. Đại hội đã đề ra khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Đội 2 tiên phong trong chuyển đổi số, xung kích, sáng tạo, kỷ luật, quyết thắng".



