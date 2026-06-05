Tô thắm ký ức hào hùng

Sáng cuối tháng 5-2026, mưa rừng Trường Sơn vừa ngưng đổ xuống xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị, trên đường 20 Quyết Thắng huyền thoại bừng lên hình ảnh hàng trăm lá cờ Tổ quốc đỏ thắm phấp phới tung bay.

Ký ức bi tráng

Sau 4 năm kể từ ngày những lá cờ từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động được trao tới miền biên viễn này, sắc đỏ thiêng liêng đã phủ kín nhiều bản làng dọc tuyến đường lịch sử. Tại "tọa độ lửa" Cà Roòng - ATP, cuộc sống đổi thay từng ngày, và Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn đường 20 Quyết Thắng trở thành điểm tham quan, tri ân của du khách.

Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn đường 20 Quyết Thắng

Ngôi đền được xây dựng tại trọng điểm Cà Roòng - ATP, nơi trong những năm chiến tranh hứng chịu hàng vạn tấn bom đạn của kẻ thù muốn cắt đứt tuyến vận tải chiến lược chi viện cho miền Nam. Rất nhiều thanh niên xung phong, bộ đội, dân công hỏa tuyến đã ngã xuống giữa đại ngàn khi tuổi đời còn rất trẻ. Bởi vậy, ngôi đền nhắc nhớ những hy sinh để có ngày hòa bình.

Trong dòng người tới dâng hương có đoàn cựu chiến binh từ Thanh Hóa. Họ đứng lặng khá lâu trước bia ghi danh liệt sĩ. "Tôi từng đọc nhiều về đường 20 Quyết Thắng nhưng khi đến tận nơi mới cảm nhận hết sự khốc liệt. Giữa rừng núi thế này mà ngày xưa các lực lượng vẫn mở đường, tải đạn, cứu thương… thật phi thường" - một cựu binh xúc động nói dưới bóng cờ bay.

Ấm lòng

Buổi trưa, nắng xuyên qua những vòm cây cổ thụ ở bản Cà Roòng. Trước hiên nhiều ngôi nhà sàn của đồng bào Ma Coong, cờ Tổ quốc được treo ngay ngắn, tươi thắm giữa màu gỗ cũ. Mấy trẻ em vui đùa dưới chân cột cờ đầu bản, thỉnh thoảng lại ngước nhìn lá cờ bay phần phật trong gió đầu hạ.

Ông Đinh Mề (50 tuổi, người bản Cà Roòng) kể từ ngày được tặng cờ, bà con ai cũng quý. Nhà nào cờ bạc màu thì thay cờ mới, đến các dịp lễ lớn cả bản đều treo cờ.

"Có lá cờ treo trước nhà thấy ấm lòng lắm. Người dân vùng biên luôn nghĩ phải giữ rừng, giữ đất như giữ chính ngôi nhà của mình" - ông Mề nói rồi đưa mắt nhìn về dãy núi xanh thẫm phía xa.

Già làng Đinh Kim ở bản Cà Roòng nói vài năm trở lại đây, diện mạo địa phương thay đổi đáng kể. Đường sá được đầu tư, điện lưới ổn định hơn, đời sống người dân từng bước cải thiện nhờ chăn nuôi, trồng rừng và làm du lịch cộng đồng. Đặc biệt, lượng khách tìm về địa chỉ đỏ ngày càng nhiều cũng mở ra cơ hội để người dân bán thêm nông sản, phát triển dịch vụ.

Khung cảnh đặc biệt

Ông Hồ Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch, cho biết sau sáp nhập, Thượng Trạch trở thành xã có diện tích lớn thứ hai cả nước với diện tích tự nhiên hơn 1.095km² nhưng dân số chỉ khoảng 3.615 người, chủ yếu là đồng bào Ma Coong, Chứt, Bru - Vân Kiều. Hiện nay, cùng với hạ tầng ngày càng cải thiện, Đền Tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn đường 20 Quyết Thắng trở thành điểm đến ý nghĩa trên hành trình khám phá phía Tây Quảng Trị. Chính quyền địa phương đang phối hợp vừa bảo tồn giá trị lịch sử, vừa gắn với phát triển du lịch cộng đồng để nâng cao đời sống người dân.

"Những chương trình như Tự hào cờ Tổ quốc không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần mà còn góp phần bồi đắp ý thức gìn giữ chủ quyền biên giới, hun đúc lòng tự hào dân tộc trong người dân nơi đại ngàn Trường Sơn. Cờ đỏ sao vàng tung bay trước mỗi nếp nhà vùng biên như nhắc bà con về trách nhiệm giữ rừng, giữ đất, giữ bình yên cho bản làng" - ông Thanh nói.

Xã Thượng Trạch đang phát triển từng ngày

Chiều muộn, khi nắng bắt đầu khuất sau những dãy Trường Sơn, tiếng trẻ con ê a học bài vang lên từ ngôi trường nhỏ cạnh bản. Trên sân trường, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Dọc tuyến đường vào trung tâm xã Thượng Trạch, nhiều đoạn "đường cờ Tổ quốc" nổi bật giữa núi rừng.

Màu đỏ của cờ hòa cùng màu xanh đại ngàn tạo nên khung cảnh rất đặc biệt: Đẹp nao lòng, và tình yêu Tổ quốc được nhân lên trong mỗi trái tim...

Nhìn lại quá khứ để hướng về tương lai Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng chuông từ ngôi đền ngân vọng khiến nhiều người chùng lòng, ký ức xuôi về một thời gian nan mà anh dũng. "Ngày trước khu vực này hoang vu lắm, ít người biết tới. Giờ khách đến đông, nhất là các đoàn cựu chiến binh, thanh niên, học sinh. Họ tới để nghe kể về giai đoạn bom đạn, về những người đã nằm lại giữa Trường Sơn" - trung tá Lê Đức Trí, cán bộ biên phòng, nói khi dẫn chúng tôi men theo con đường lát đá lên đền. Trong khi đó, nói về phát triển địa phương, ông Nguyễn Quốc Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch, cho biết với tinh thần "Biên giới vững - Di sản sống - Dân no ấm", Đảng bộ và nhân dân xã sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng - an ninh, đồng thời huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế xanh gắn với bảo tồn di sản thiên nhiên thế giới.



