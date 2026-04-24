Thời sự Đô thị

Tờ trình quan trọng của Đồng Nai gởi Thủ tướng về dự án kéo dài metro đến sân bay Long Thành

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Việc đầu tư tuyến metro kết nối trực tiếp từ TPHCM đến sân bay Long Thành là giải pháp căn cơ để bảo đảm năng lực vận chuyển hành khách khối lượng lớn

Ngày 24-4, UBND tỉnh Đồng Nai đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh và sân bay Long Thành. 

Tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên (tuyến số 1). Ảnh: JICA

Sân bay Long Thành là công trình quan trọng quốc gia, có vai trò đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Khi sân bay này đưa vào khai thác giai đoạn 1, nhu cầu vận chuyển hành khách, kết nối giao thông khối lượng lớn sẽ gia tăng đột biến.

Hiện nay, hệ thống giao thông kết nối giữa TPHCM và Đồng Nai chủ yếu là đường bộ, đang chịu áp lực lớn, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng, không đáp ứng yêu cầu vận chuyển hành khách khối lượng lớn đến và đi từ sân bay Long Thành.

Theo tờ trình, việc đầu tư tuyến metro kết nối trực tiếp từ TPHCM đến Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành là giải pháp căn cơ để bảo đảm năng lực vận chuyển hành khách khối lượng lớn; giảm tải cho hệ thống đường bộ.

Việc này còn giúp tăng cường kết nối liên vùng; phát huy hiệu quả khai thác sân bay Long Thành; tạo động lực phát triển đô thị, dịch vụ theo định hướng giao thông công cộng.

Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính Đồng Nai và sân bay Long Thành thuộc trường hợp cần triển khai khẩn cấp theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 130 Luật Xây dựng năm 2020. Vì vậy, việc áp dụng cơ chế công trình khẩn cấp là cần thiết, có cơ sở pháp lý và thực tiễn.

Vì vậy, UBND tỉnh Đồng Nai trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh và sân bay Long Thành.

Trong tờ trình, UBND tỉnh Đồng Nai cũng nêu rõ một số cơ chế đặc thù áp dụng cho dự án như: Áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt; áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện năng lực thực hiện khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thi công, giám sát, nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Chủ đầu tư, nhà đầu tư và các nhà thầu tham gia dự án chịu toàn bộ trách nhiệm về chất lượng, an toàn công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quyết định về trình tự, thủ tục thực hiện khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu thời gian hoàn thành xây dựng dự án theo quyết định; áp dụng hình thức vừa thi công vừa thiết kế; mời tổ chức, chuyên gia, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho dự án.

Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành được triển khai xây dựng trên địa bàn TPHCM và Đồng Nai có điểm đầu kết nối với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên; điểm cuối tại sân bay Long Thành. Dự án có thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).


TPHCM: Nghiên cứu đường sắt nhẹ kết nối hệ thống metro

(NLĐO) - Sản phẩm nghiên cứu sẽ được xem xét, áp dụng trong đồ án quy hoạch tổng thể mới của TPHCM.

Đồng Nai thu hồi gần 200 ha đất làm metro nối sân bay Long Thành

(NLĐO) - Đồng Nai cần thu hồi gần 200 ha đất phục vụ dự án kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên tăng kết nối sân bay Long Thành, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng

Xác định điểm đầu - cuối metro số 1 kéo dài sang Đồng Nai

(NLĐO) - TPHCM và Đồng Nai thúc đẩy loạt dự án giao thông kết nối, ưu tiên vành đai, đường cao tốc và metro kéo dài đến sân bay Long Thành.

