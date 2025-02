Tổ yến - món quà đặc biệt từ thiên nhiên

Trong lịch sử, tổ yến được xem là một trong những "sơn hào hải vị" quý giá nhất, dành để dâng lên vua chúa; những món ăn chế biến từ tổ yến đã được ghi chép kỹ lưỡng là bí quyết dưỡng sinh và trường thọ cho hoàng tộc.

Đã quý lại càng thêm hiếm...

Quyển 18 trong Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ của triều Nguyễn có quy định: "Yến sào là sản vật quý hiếm, được dùng để cống nạp cho triều đình và chế biến các món ăn cao cấp. Việc khai thác yến sào phải được triều đình cho phép... Người nào khai thác yến sào trái phép sẽ bị trừng phạt nghiêm minh". Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái có chép: "Yến sào là món ăn quý hiếm, chỉ vua chúa và quan lại cao cấp mới được thưởng thức".

Việc khai thác tổ yến ngày xưa đòi hỏi những thợ săn phải leo lên vách đá cheo leo ở những đảo yến ven biển, đối mặt với hiểm nguy sinh tử. Sản lượng tổ yến "săn" được cũng rất hạn chế và không ổn định. Do vậy, tổ yến đã quý lại càng thêm hiếm, càng được xem như biểu tượng của địa vị cao quý và giàu sang.

Những tiến bộ trong nghề nuôi và khai thác đã giúp tổ yến trở nên dễ tiếp cận hơn trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, do nhu cầu tiêu thụ vượt xa so với nguồn cung, trên phạm vi không chỉ trong nước mà còn trên thế giới, nên giá của tổ yến vẫn cao so với thu nhập của một bộ phận lớn người dân.

Sau đại dịch, người từng nhiễm bệnh thường bị suy yếu hệ hô hấp như một phần của hội chứng "hậu COVID", tổ yến lại càng được nhiều người tìm đến và sử dụng thường xuyên hơn. Theo Đông y, tổ yến có tác dụng ích khí, rất tốt cho phổi và thận, giúp hấp thu chất dinh dưỡng và tăng cường hệ miễn dịch.

Ngày nay, tổ yến thường xuất hiện như món quà quý trong các dịp lễ, Tết, hoặc đi thăm hỏi người thân vừa ốm dậy. Món quà tổ yến vừa truyền tải sự trân quý lẫn nhau, vừa là tâm ý chân thành cầu chúc sức khỏe, trường thọ dành cho bậc trưởng thượng, cao niên. Khách du lịch quốc tế từ các nước châu Á khi đến Việt Nam cũng thường tìm mua tổ yến mang về như một món quà giá trị.

Nổi tiếng tổ yến Cần Giờ

Huyện đảo Cần Giờ là một khu vực đặc biệt, với hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới từ năm 2000. Lá phổi xanh này trải rộng hơn 75.000 ha, trở thành môi trường tự nhiên lý tưởng cho loài chim yến bản địa, từ đó làm cơ sở bền vững cho nghề nuôi yến tại địa phương.

Có điều thú vị là việc gọi tên "nghề nuôi yến" dẫu quen tai nhưng không hoàn toàn chính xác. Vì con người không thể "nuôi" và cho chim yến ăn thức ăn như những loài gia cầm. Những ngôi nhà yến chỉ cung cấp nơi trú ngụ và làm tổ an toàn cho chim yến.

Chim yến là loài hoang dã, chỉ ăn các côn trùng đang bay trong không trung mà chúng tự săn được trong tự nhiên. Chim yến có thể bay hàng trăm kilomet mỗi ngày để tìm săn mồi, và là một trong các loài chim có tầm bay xa nhất. Cũng do đó, sự đa dạng côn trùng tự nhiên quyết định phần lớn nơi chim yến xây tổ, cũng như chất lượng dinh dưỡng của tổ yến.

Rừng ngập mặn Cần Giờ là môi trường độc đáo và đa dạng sinh học rất cao, với hơn 1.000 loài động thực vật đã được ghi nhận, cùng hơn 200 loài côn trùng. Đây là nguồn thức ăn phong phú và dồi dào cho loài chim yến. Từ lâu, tổ yến Cần Giờ đã nổi tiếng với chất lượng vượt trội nhờ vào sự trong lành của môi trường sống và sự trù phú của nguồn thức ăn mà chim yến săn được từ khu rừng ngập mặn.

Đánh giá được tiềm năng của tổ yến Cần Giờ, TP HCM từ năm 2019 đã có hành lang pháp lý để quản lý nhãn hiệu "Yến Sào Cần Giờ", và cũng đã ban hành quy hoạch về vùng nuôi chim yến, hướng đến xây dựng thương hiệu địa phương mạnh và bền vững, phát triển kinh tế hài hòa với bảo tồn môi sinh, song song với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong những năm gần đây, UBND TP HCM đã chỉ đạo ngành nông nghiệp, công thương, phối hợp với UBND huyện Cần Giờ, khuyến khích hợp tác với viện trường, hiệp hội, doanh nghiệp địa phương để phát triển tổ yến Cần Giờ trở thành sản phẩm nông nghiệp trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế địa phương. Tổ yến Cần Giờ có tiềm năng lớn và đang trên đường trở thành một sản phẩm quà tặng quý giá, đặc trưng cho thành phố.



Mang tổ yến từ rừng sinh quyển đến mọi nhà Yến Đảo Cần Giờ, thành lập từ 2017, là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh tổ yến bền vững tại Cần Giờ. Những người sáng lập không chỉ tâm huyết về chất lượng sản phẩm, mà còn đặt ra tầm nhìn dài hạn trong việc đưa tổ yến từ một món quà xa xỉ trở thành thực phẩm bổ dưỡng hằng ngày cho người Việt Nam. Khác với nhiều doanh nghiệp chú trọng vào khai thác tổ yến thô và xuất khẩu, Yến Đảo Cần Giờ tập trung phát triển các sản phẩm từ tổ yến có hàm lượng chế biến sâu hơn. Sản phẩm của Yến Đảo Cần Giờ được nghiên cứu tâm huyết và thiết kế phù hợp cho từng đối tượng người dùng cụ thể, nhằm chăm sóc cho cả gia đình. Tận tâm với sức khỏe và sự tiện lợi của khách hàng, Yến Đảo Cần Giờ đã thiết kế dải sản phẩm phong phú, phù hợp cho từng đối tượng: Quà tặng sang trọng: Hộp tổ yến thượng hạng và Yến Chưng Premium 100% - những món quà đẳng cấp, ý nghĩa cho đối tác, người thân, và các dịp quan trọng. Phụ nữ hiện đại: Tổ yến chưng collagen, nhụy hoa nghệ tây là bí quyết hỗ trợ làm đẹp, giúp duy trì làn da mịn màng và sức khỏe từ bên trong. Trẻ em năng động: Cháo tổ yến, thạch yến và hộp tổ yến baby mang đến nguồn dinh dưỡng tự nhiên, an toàn, hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện cả thể chất lẫn trí tuệ. Người cần phục hồi sức khỏe: Tổ yến chưng đường ăn kiêng và đông trùng hạ thảo là giải pháp bổ sung dinh dưỡng hiệu quả, giúp nhanh chóng hồi phục sức khỏe mà vẫn bảo đảm an toàn. Dân văn phòng bận rộn: Cà phê sữa yến, Cà phê yến sữa dừa - sự kết hợp độc đáo giữa hương vị và dinh dưỡng, mang đến nguồn năng lượng bền bỉ cho ngày làm việc hiệu quả. Dải sản phẩm đa dạng trên được hợp tác phát triển cùng các chuyên gia, nhà khoa học về dinh dưỡng từ Trường Đại học Công Thương TP HCM, bảo đảm quá trình chế biến tuân thủ các tiêu chuẩn sức khỏe, giúp giữ nguyên độ tinh khiết và dinh dưỡng tự nhiên của tổ yến, kết hợp với các nguyên liệu an toàn khác. Sản phẩm của Yến Đảo Cần Giờ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế và được chứng nhận tiêu chuẩn HACCP và FDA; được các bệnh viện lớn và chuỗi siêu thị uy tín thẩm định và tín nhiệm, đưa vào hệ thống để lan tỏa đến rộng rãi người tiêu dùng.